Черданцев о Евро на «Матч ТВ»: «Интерес никуда не упал. Сумасшедшие цифры были, когда мы не показывали матчи, а обсуждали футбол в студии»

Теги премьер-лига Россия рейтинги телевидение болельщики Евро-2024 Георгий Черданцев Матч ТВ Okko Футбол

Георгий Черданцев не согласен, что трансляции Евро-2024 вызвали меньше интереса.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на репост сообщения «Коммерсанта» телеграм-каналом BRIEF: «Трансляцию финального матча между Испанией и Англией в рамках чемпионата Европы-2024 смотрели на Okko и «Матч ТВ» 3,8 млн зрителей, доля телеаудитории составила 13,4%. Эти показатели существенно ниже прошлых чемпионатов, но при сравнении нужно учитывать, что в этом году турнир прошел без российской сборной, а также не транслировался на федеральных каналах».

«После этой публикации отписался от «Коммерсанта». Как такое солидное издание может подобное публиковать: «не транслировался на федеральных каналах»? То есть «Матч ТВ» не федеральный канал, а кабельный, что ли, или какой?

Да, действительно, из-за того, что права были поделены между двумя компаниями, трансляций на бесплатном канале было меньше, чем три года назад, но это никак не означает того, что интерес был меньше.

Достаточно посмотреть на рейтинги эфиров, когда мы НЕ показывали матчи (четвертьфинал и один из полуфиналов), а сидели и обсуждали футбол в студии, не имея возможность его показывать. Там сумасшедшие цифры! Невероятные! А вы говорите – упал интерес. Никуда он не упал», – написал комментатор.

Около 3,8 млн россиян посмотрели финал Евро-2024

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81 комментарий
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Как-то цепанул студию Матч Тв.
Обсуждают вылет Италии.
Сидит "эксперт" и говорит. Италии нужно было вызвать Икарди.
Ведущий: Но Икарди Аргентинец.
Эксперт: Ну ладно.😅😅😅
+254
-1
+253
Сумашедшие были не цифры, а в студии сидели
+210
-1
+209
Кто-то смотрит эти обсуждения на матче?
+86
-2
+84
Ответ Максим Черкашин
Как-то цепанул студию Матч Тв. Обсуждают вылет Италии. Сидит "эксперт" и говорит. Италии нужно было вызвать Икарди. Ведущий: Но Икарди Аргентинец. Эксперт: Ну ладно.😅😅😅
Это был не эксперт, а Корнеев :))) и сказал он не "ну ладно", а "да ладно!", что ещё смешнее :)
Кстати, он же перед Евро искал в составе сборной Испании Фати, удивляясь, почему его нет :)
+69
0
+69
Ответ Никому_никабельный
Кто-то смотрит эти обсуждения на матче?
У меня оставался пару раз включенным телевизор после матча. Наверное это считается
+52
-2
+50
"«Матч ТВ» не федеральный канал, а кабельный, что ли, или какой?"

Матч ТВ - канал, планомерно превращающийся в дно. С комментаторами, чье эго выше Останкинской башни.
+17
0
+17
Не слишком ли большое самомнение у кучки репортёров МатчТВ? Нормальные люди даже звук выключают при упоминании о некоторых комментаторам!
+15
0
+15
Ответ old pipe
Это был не эксперт, а Корнеев :))) и сказал он не "ну ладно", а "да ладно!", что ещё смешнее :) Кстати, он же перед Евро искал в составе сборной Испании Фати, удивляясь, почему его нет :)
"не эксперт, а Корнеев" - это почти как: Вы солист? - Нет, я Мамедов.
+15
0
+15
Ответ Максим Черкашин
Как-то цепанул студию Матч Тв. Обсуждают вылет Италии. Сидит "эксперт" и говорит. Италии нужно было вызвать Икарди. Ведущий: Но Икарди Аргентинец. Эксперт: Ну ладно.😅😅😅
🤣
+13
-1
+12
Ответ Максим Черкашин
Как-то цепанул студию Матч Тв. Обсуждают вылет Италии. Сидит "эксперт" и говорит. Италии нужно было вызвать Икарди. Ведущий: Но Икарди Аргентинец. Эксперт: Ну ладно.😅😅😅
После полулитра Бакарди, у него итальянец будет не только Икарди.
+13
-1
+12
Самый бред, смотреть как ваша кучка смотрит футбол и обсуждает его. Писец как интересно на ЭТО смотреть…
+9
0
+9
Говорят, что в крупнейших городах мира: Мехико, нью-Йорке Пекине и других делали настоящие фанзоны по 100 тысяч человек. В прямую показывают студии матч ТВ. Тысячи иностранцев стали учить русский, чтобы на голубом глазу услышать как чердак обсуждает бутсы фирмино
+9
0
+9
Согласен с Георгием! Матчи Евро смотрел время от времени, можно сказать, в полглаза. Но вот аналитику от Шалимова, Мора, Пименова и самого Георгия не пропускал ни разу! Это ведь классика футбола, войдет в *заблокированное в комментариях слово* истории!
+5
0
+5
Ответ DanielCarvalho
Сумашедшие были не цифры, а в студии сидели
Как же матч тв процентов 80% матча пытались завлекать людей в свои студии, чтобы послушать володьку, ловчева, чердака и Мостового 👍
+5
0
+5
Ответ Никому_никабельный
Кто-то смотрит эти обсуждения на матче?
Пойду отпишусь от Черданцева
+6
-1
+5
Ответ DanielCarvalho
Сумашедшие были не цифры, а в студии сидели
Они там и живут походу)
+5
0
+5
Ответ old pipe
Это был не эксперт, а Корнеев :))) и сказал он не "ну ладно", а "да ладно!", что ещё смешнее :) Кстати, он же перед Евро искал в составе сборной Испании Фати, удивляясь, почему его нет :)
Не удивлён, что это он и его не отстранили после мата в прямом эфире в студии,уровень канала ну вы сами понимаете 😅
+4
0
+4
Конечно, интерес к зарубежному футболу настолько не упал, что еврокубки впервые в истории не будут по общедоступному тв показываться. Камон, вот на кого рассчитан этот спич.
+4
0
+4
Ответ Никому_никабельный
Пойду отпишусь от Черданцева
Сначала подписаться придётся:(
+4
0
+4
Мне просто интересно , они хотя бы минимальным анализом своей работы занимаются ?
+3
0
+3
Ответ Саша Сударев
Говорят, что в крупнейших городах мира: Мехико, нью-Йорке Пекине и других делали настоящие фанзоны по 100 тысяч человек. В прямую показывают студии матч ТВ. Тысячи иностранцев стали учить русский, чтобы на голубом глазу услышать как чердак обсуждает бутсы фирмино
На Копакабане только и разговоров было о ипотеке Джорджа
+3
0
+3
да, эксперты Ловчем, Быстров и Шалимов собирали гигантскую аудиторию, сопоставимую с аудиторией полуфинала. звучит правдоподобно.
+3
0
+3
Ответ Никому_никабельный
Кто-то смотрит эти обсуждения на матче?
Семьи Черданцева, Мора, Пименова и Шалимова. Но это не точно.
+2
0
+2
Ответ Никому_никабельный
Кто-то смотрит эти обсуждения на матче?
Ваш ник подходит для ответа на вопрос Черданцева: "То есть «Матч ТВ» не федеральный канал, а кабельный, что ли, или какой?" :)
+2
0
+2
Пару раз наткнулся когда четвертьфиналы "не показывали". Когда Радимов одними и теми же словами очевидности перемалывает по десятому кругу. А когда показывали - Талалйкин на "весёлых видеокартинках" цифровыми маркерами на мониторе тактического разбора кружки и линии очевидные пятилетнему ребёнку с умным видом вычерчивает. Это необычайно интересно конечно, и мегарейтингово должно быть.
+2
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+2
Так может вам вообще футбол не показывать, а только сидеть обсуждать - раз цифры сумасшедшие.
+2
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+2
Это я случайно оставил телек включённый, простите, когда трансляцию в инете ушёл включать
+2
0
+2
Да...эфиры без трансляции - от сумасшедших для сумасшедших ))
+2
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+2
Мастер оправданий
+2
-1
+1
Ответ Никому_никабельный
Пойду отпишусь от Черданцева
Зачем подписывался?!
+1
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