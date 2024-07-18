Черданцев о Евро на «Матч ТВ»: «Интерес никуда не упал. Сумасшедшие цифры были, когда мы не показывали матчи, а обсуждали футбол в студии»

Георгий Черданцев не согласен, что трансляции Евро-2024 вызвали меньше интереса.

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на репост сообщения «Коммерсанта» телеграм-каналом BRIEF: «Трансляцию финального матча между Испанией и Англией в рамках чемпионата Европы-2024 смотрели на Okko и «Матч ТВ» 3,8 млн зрителей, доля телеаудитории составила 13,4%. Эти показатели существенно ниже прошлых чемпионатов, но при сравнении нужно учитывать, что в этом году турнир прошел без российской сборной, а также не транслировался на федеральных каналах».

«После этой публикации отписался от «Коммерсанта». Как такое солидное издание может подобное публиковать: «не транслировался на федеральных каналах»? То есть « » не федеральный канал, а кабельный, что ли, или какой?

Да, действительно, из-за того, что права были поделены между двумя компаниями, трансляций на бесплатном канале было меньше, чем три года назад, но это никак не означает того, что интерес был меньше.

Достаточно посмотреть на рейтинги эфиров, когда мы НЕ показывали матчи (четвертьфинал и один из полуфиналов), а сидели и обсуждали футбол в студии, не имея возможность его показывать. Там сумасшедшие цифры! Невероятные! А вы говорите – упал интерес. Никуда он не упал», – написал комментатор.

Около 3,8 млн россиян посмотрели финал Евро-2024