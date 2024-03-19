«Локомотив» вынес «Авангард» 7:0, 170-й дубль Овечкина и 19-й сезон с 20+ голами, с «Ноттингема» сняли 4 очка, Клопп повздорил с журналистом и другие новости

1. «Авангард» крупно проиграл «Локомотиву» (0:7) во 2-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина (0-2), «Динамо» уступило «Трактору» (4:5 ОТ, 0-2).

2. АПЛ лишила 4 очков «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил. Клуб опустился в зону вылета.

3. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари» (5:2) и вошел в зону плей-офф на Востоке. Александр Овечкин сделал 170-й дубль в лиге (шайбы номер 842 и 843 в исторической гонке с Гретцки, до него остался 51 гол). Он достиг отметки 20 шайб в каждом из 19 своих сезонов (лучший результат в истории со старта карьеры). Кроме того, в активе Ови 128-й победный гол и 174-й пробитый вратарь (в обоих случаях россиянин приблизился к рекордам Ягра).

4. Юрген Клопп повздорил с журналистом после поражения от «МЮ» (3:4) в 1/4 финала Кубка Англии. Тренер «Ливерпуля» назвал «немного глупым» вопрос: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас». Немец кричал и отталкивал микрофон. Телеведущий Пирс Морган атаковал Юргена: «Бесцеремонный болван и неудачник».

5. НБА. 30 очков Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Майами» и другие результаты.

6. Детали содержания Квинси Промеса под стражей в ОАЭ: игрока «Спартака» кормят бирьяни (индийское блюдо), в камерах по несколько задержанных.

7. Участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 000 презервативов. Кровати в номерах спортсменов будут сделаны из картона – они смогут выдержать до 250 кг.

8. Петру Яну диагностировали разрывы крестообразной связки, мениска и травму паха. Российский экс-чемпион UFC перенесет операцию.

9. Расистский скандал в Италии. Защитника «Интера» Франческо Ачерби убрали из итальянской сборной из-за возможного расистского высказывания в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса. Бразилец утверждает: «Он сказал мне: «Вали отсюда, черный, ты просто ниггер».

10. Бывший автор Sports Игорь Еронко, ранее работавший в «Авангарде», уволен с должности скаута «Сан-Хосе». Генменеджер клуба НХЛ все объяснил: «Еронко не выполнял свои обязанности, не соответствовал стандарту. Он не смотрел игры и не делал того, что мы просили».

11. Игрок ростовского СКА Анатолий Тарасенко проиграл на ставках более 5 млн рублей, собранных с родителей на поездки детей на турниры. Клуб аннулировал с ним контракт.

12. Александр Зверев вытеснил Андрея Рублева из топ-5 рейтинга ATP, Карен Хачанов выпал из топ-15. Эмма Наварро дебютировала в топ-20 рейтинга WTA, Диана Шнайдер поднялась на 12 строчек.

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