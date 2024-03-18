АПЛ лишила «Ноттингем» 4 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился в зону вылета

Теги премьер-лига Англия происшествия Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту финансовый фэйр-плей деньги Футбол

АПЛ объявила о снятии очков с «Ноттингем Форест».

Команда, которую тренирует Нуну Эшпириту Санту, лишена 4 баллов за нарушение финансовых правил лиги.

«Независимая комиссия применила к футбольному клубу «Ноттингем Форест» санкции в виде немедленного лишения четырех очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги (PSR) за период, заканчивающийся в сезоне-2022/23.

Дело «Ноттингем Форест» было передано в независимую комиссию 15 января, после того как клуб признал, что превысил установленный порог (61 миллион фунтов) на 34,5 миллиона фунтов. Порог был ниже 105 миллионов фунтов, так как клуб в оцениваемом периоде провел два сезона в Чемпионшипе.

Дело рассматривалось в соответствии с новыми правилами Премьер-лиги, которые предусматривают ускоренный график рассмотрения дел, связанных с PSR, в том же сезоне, в котором была подана жалоба.

Независимая комиссия вынесла решение о санкциях после двухдневного слушания в этом месяце, на котором у клуба была возможность подробно описать ряд смягчающих обстоятельств. Комиссия пришла к выводу, что клуб продемонстрировал «исключительное сотрудничество» в отношениях с Премьер-лигой на протяжении всего процесса», – сказано в заявлении на сайте АПЛ.

Потеряв 4 очка, «Ноттингем» опускается в зону вылета АПЛ – на 18-е место. На его счету будет 21 балл.

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*Комментарий про Лудогорец и Манчестер Сити для плюсов
+162
-8
+154
Хорошо, что с моего любимого Челси не сняли ни одного очка, можно будет ещё 10 игроков купить летом за 500 миллионов
+59
-5
+54
Ответ Gouliash
*Комментарий про Лудогорец и Манчестер Сити для плюсов
Эвертон)
+33
0
+33
Красавцы, в очередной раз мощно жахнули по Работничкам, а то совсем оборзели!
+23
-2
+21
Делаем вывод: финансовые правила нарушают только клубы из зоны вылета или возле неё. Вот до чего зона-то вылета доводит!
+15
-1
+14
Ох уж эти Эвертоны, да Ноттингемы! Как с ними конкурировать в лиге, если они так нарушают правила? Вон посмотрите на МС - более 100 нарушений, но ни одно не доказано. Видать тоже проделки этих денежных мешков.
+16
-2
+14
Ответ Gouliash
*Комментарий про Лудогорец и Манчестер Сити для плюсов
Ещё Эвертон много плюсов набирает
+13
0
+13
Ответ Mykytka
Абсолютное бревно. Игрок 1-2 матчей. Ни в Ливерпуле не заиграл толком, ни в Милане(как хорошо, что его сплавили), ни у Лесорубов, ни в сборной.
Да, знаю. Но тот матч был лучшим в его карьере, думаю. Выручал, ну и деньги свои, заплаченные Ливерпулем, отработал. В том полуфинале он был в огне, как и Вейналдум. Не совсем талантливый, конечно. После полуфинала полюбил этого игрока))
+6
0
+6
Жалко Ноттингем. И в Ноттингеме, если не ошибаюсь, играет Дивок Ориги. Благодаря нему стал смотреть матчи Ливерпуля. Тот дубль в полуфинале - нечто❤️ Барсу тоже жалко было, но просто шикарный камбэк был.
+9
-5
+4
Ответ GibsonFlyingV
Эх Лутон, не слили бы Шеффилду и Борнмуту, очень хорошие шансы на выживание оставались бы
А зачем? Сколько игр видел в этом сезоне у Лутона - вообще не уровень АПЛ. Были проблески (судя по результатам, лично эти матчи не смотрел), но на длине дистанции сезона - это несерьезно.
+3
0
+3
Ответ rude.
Пока-пока лес. Грек шел к успеху, не фартануло, бывает (с)
Грустно конечно же за мистера Савельева.
+4
-1
+3
Ответ PatrickShapka2
Жалко Ноттингем. И в Ноттингеме, если не ошибаюсь, играет Дивок Ориги. Благодаря нему стал смотреть матчи Ливерпуля. Тот дубль в полуфинале - нечто❤️ Барсу тоже жалко было, но просто шикарный камбэк был.
Абсолютное бревно. Игрок 1-2 матчей.

Ни в Ливерпуле не заиграл толком, ни в Милане(как хорошо, что его сплавили), ни у Лесорубов, ни в сборной.
+5
-2
+3
Эх Лутон, не слили бы Шеффилду и Борнмуту, очень хорошие шансы на выживание оставались бы
+3
0
+3
АПЛ занимается фигней
+2
0
+2
Наконец честный клуб Манчестер Сити выдохнет, а то устали от произвола этих мешков...
+5
-3
+2
Безжалостно вжарили по злостным нарушителям))
+2
0
+2
Понакупают этих Мбаппе, Роналдо и Роналдиньо...
+1
0
+1
Позор АПЛ. В чем игроки виноваты? Тренеры?
+1
0
+1
Красавцы, а то одно сити наказывают
+2
-1
+1
Ответ casatt
А в прошлом сезоне что было ?
В каждом сезоне должны! Юве это - антифутбол всего МИРА!
+1
0
+1
Ответ LNk O
Хорошо, что с моего любимого Челси не сняли ни одного очка, можно будет ещё 10 игроков купить летом за 500 миллионов
500 уже не актуально. Надо поднять планку, хотя бы в полтора раза.
0
0
0
Ответ vtsch4svws
Челси давно пора опустить на 18 место, чего тянут
Хорошо, что с команд не снимают очки по количеству хейтеров. 🤣
0
0
0
Такими темпами Шеффилд спасется..
0
0
0
Ответ Mykytka
Абсолютное бревно. Игрок 1-2 матчей. Ни в Ливерпуле не заиграл толком, ни в Милане(как хорошо, что его сплавили), ни у Лесорубов, ни в сборной.
В Ливерпуле он частенько забивал в самый нужный момент. К примеру гол Эвертону на последних секундах, камбек с Барсой и второй гол Тоттенхему в финале ЛЧ, который снял вопросы. Если он и был бревном, то очень полезным.
0
0
0
Ответ PatrickShapka2
Жалко Ноттингем. И в Ноттингеме, если не ошибаюсь, играет Дивок Ориги. Благодаря нему стал смотреть матчи Ливерпуля. Тот дубль в полуфинале - нечто❤️ Барсу тоже жалко было, но просто шикарный камбэк был.
Ориги навсегда в сердце. Однозначно легенда Ливерпуля
0
0
0
Ответ Dzhansug Bukiya
Всего лишь правительство ЗАДУМАЛОСЬ о внедрении регулятора в футболе английском, так сразу полетели штрафы, забегали бездельники, по такой схеме за 115 нарушений ман сити получит такой штраф, что там лишать титулов придется, но пойдет ли на это федерация большой вопрос
Не придётся. Арабы всех купили. Досвидосы!
0
0
0
Ответ Полуэктов Пётр
А зачем? Сколько игр видел в этом сезоне у Лутона - вообще не уровень АПЛ. Были проблески (судя по результатам, лично эти матчи не смотрел), но на длине дистанции сезона - это несерьезно.
На длине дистанции Пэлас и Вест Хэм тоже смотрятся ужасно, но остаются в АПЛ. Лутон борется и бьется, этим и заслуживает симпатии
0
0
0
Ответ Дмитрий
Почему не с Юве сняли?
А в прошлом сезоне что было ?
0
0
0
Ответ Unknown Noname
Лутон всё купил! За уши тащат шляпников
Пусть сначала выяснят откуда у Лутона те 20 лямов,которые они потратили на летнее ТО..Думаю надо комиссию создать которой боссы сити будут руководить.
0
0
0
Ответ Gouliash
*Комментарий про Лудогорец и Манчестер Сити для плюсов
Спасибо, воспользовался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий