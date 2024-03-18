АПЛ лишила «Ноттингем» 4 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился в зону вылета

АПЛ объявила о снятии очков с «Ноттингем Форест».

Команда, которую тренирует , лишена 4 баллов за нарушение финансовых правил лиги.

«Независимая комиссия применила к футбольному клубу « » санкции в виде немедленного лишения четырех очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивости Премьер-лиги (PSR) за период, заканчивающийся в сезоне-2022/23.

Дело «Ноттингем Форест» было передано в независимую комиссию 15 января, после того как клуб признал, что превысил установленный порог (61 миллион фунтов) на 34,5 миллиона фунтов. Порог был ниже 105 миллионов фунтов, так как клуб в оцениваемом периоде провел два сезона в Чемпионшипе.

Дело рассматривалось в соответствии с новыми правилами Премьер-лиги, которые предусматривают ускоренный график рассмотрения дел, связанных с PSR, в том же сезоне, в котором была подана жалоба.

Независимая комиссия вынесла решение о санкциях после двухдневного слушания в этом месяце, на котором у клуба была возможность подробно описать ряд смягчающих обстоятельств. Комиссия пришла к выводу, что клуб продемонстрировал «исключительное сотрудничество» в отношениях с Премьер-лигой на протяжении всего процесса», – сказано в заявлении на сайте АПЛ.

Потеряв 4 очка, «Ноттингем» опускается в зону вылета – на 18-е место. На его счету будет 21 балл.