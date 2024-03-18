Промеса, арестованного в ОАЭ, кормят бирьяни. В камерах по несколько задержанных

Квинси Промес, взятый под стражу в ОАЭ, питается индийской пищей.

Twente Insite со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что арестованный в ОАЭ вингер « » содержится в комплексе, расположенном рядом со штаб-квартирой полиции.

Журналист Мажар Фаруки передает, что в камерах размещают по несколько человек, а свобода передвижения «невелика».

Отмечается, что получает не только воду и хлеб, но также и бирьяни – блюдо из риса и курицы.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов добивается экстрадиции 32-летнего футболиста.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

Теперь Промеса точно экстрадируют?