Промеса, арестованного в ОАЭ, кормят бирьяни. В камерах по несколько задержанных

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Здоровье Питание Футбол

Квинси Промес, взятый под стражу в ОАЭ, питается индийской пищей.

Twente Insite со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что арестованный в ОАЭ вингер «Спартака» содержится в комплексе, расположенном рядом со штаб-квартирой полиции.

Журналист Мажар Фаруки передает, что в камерах размещают по несколько человек, а свобода передвижения «невелика».

Отмечается, что Промес получает не только воду и хлеб, но также и бирьяни – блюдо из риса и курицы.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов добивается экстрадиции 32-летнего футболиста.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

Теперь Промеса точно экстрадируют?

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119 комментариев
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-Борща бы, - взмолился Промес.
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+308
Ответ dreamstep
Если мыслить позитивно - зато в такой камере Промес вряд ли кого-то задавит на машине )
Может пырнуть)
+102
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+96
Мы очень рады, что его кормят. Прям так переживали за него, что кушать не могли.
+97
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+93
Если мыслить позитивно - зато в такой камере Промес вряд ли кого-то задавит на машине )
+77
-10
+67
Ответ KOT_B_yHTAX
-Борща бы, - взмолился Промес.
- "Да квасу бочкового" - добавил он
+56
-3
+53
Ответ Stop-D
Он реально ганста рэпер)))
Он клинический Шариков. Ему судьба дала шанс сделать отличную карьеру, стать знаменитым футболистом с большим талантом. Он все прос....л
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Он реально ганста рэпер)))
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Преступник должен есть бирьяни!
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Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет,
Как бы мне хотелось с голубями
В Россию-матушку улететь.

Но забор высокий не пускает
И колючек в несколько рядов,
Часовые с вышек наблюдают,
Как я ем индийский плов.
+22
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От Фуа-Гра до Индийской баланды.Сказка о жадности человеческой.
+21
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+18
Раньше желудями теперь бирьяни.
+22
-5
+17
В заголовок надо было "индийским пловом".
+16
0
+16
А компот?
+12
-1
+11
Ответ Alex mahoun
Может пырнуть)
Как в "Законопослушном гражданине"?)
+9
-1
+8
Ответ Этот Райола хочет денег
Он клинический Шариков. Ему судьба дала шанс сделать отличную карьеру, стать знаменитым футболистом с большим талантом. Он все прос....л
Но он попал в Спартак
+23
-15
+8
Ответ KOT_B_yHTAX
-Борща бы, - взмолился Промес.
недооценённый коммент)
+16
-8
+8
Ответ Moonwalker
Зато контента для новых треков наберет. Даже если с футболом уже не получится, будет, чем заняться по жизни...
Ага, начало первого трека будет примерно такое: "Надзиратель Лариса подает бирьяни, из курицы и риса"!))
+7
0
+7
Так, курочка есть. А где арбуз???
+10
-4
+6
-«Квинси, какую кухню предпочитаете?»
-«Индийскую, сэр!»
+6
-1
+5
В оригинальной статье, так же есть информация, что арабы подвергают Промеса коварной пытке, забрав у него смартфон.

Без смартфона у Квинси начались ломки. Он рисует на стенах окошки ТикТока, Инсты и Телеги. Ведёт чат с воображаемыми собеседниками, постит галлюцинации, отправляет лайки через дырку в стене.
+6
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+4
В это время нидерландские спецы: эх, сейчас бы супчику горячего, да с потрошками 🤤
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Ответ shahmur
Но он попал в Спартак
Страшнее всего то, что потом он сделал это снова
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Ответ KOT_B_yHTAX
-Борща бы, - взмолился Промес.
Свои, в доску спартаковцы, привезут ему борща. Они же тявкали, что "своих" не бросают, вот пусть бидон борща ему курьером в ОАЭ отправят...
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+2
Зато контента для новых треков наберет. Даже если с футболом уже не получится, будет, чем заняться по жизни...
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Ответ Spaten
От бикини до бирьяни за две недели. Выпил- не садись за руль!
"от Бриони" бы лучше подошло...
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Ответ Anton Khatkevich
Во время срока Кокорина почему-то про его тюремное меню не писали...
Писали что пока он был в предвариловке то мог заказывать блюда из кафе-ресторана при сизо.
Он точно не голодал.
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Ответ Alex mahoun
Может пырнуть)
куриной костью?😂
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Ответ schwein
На самом деле, если отбросить шутки, то даже если каким то чудом Промес выйдет в ближайшее время из ОАЭ, он уже в этом сезоне Спартаку не поможет. Потому что за время сидения в камере он всю форму растеряет совсем, да ещё и лишнего веса может набрать.
Да никуда он уже не выйдет.)))
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Надо было в заголовке написать "его кормят не только хлебом и водой"))
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Me against the world with Biryani
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