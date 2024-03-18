Промеса, арестованного в ОАЭ, кормят бирьяни. В камерах по несколько задержанных
Квинси Промес, взятый под стражу в ОАЭ, питается индийской пищей.
Twente Insite со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что арестованный в ОАЭ вингер «Спартака» содержится в комплексе, расположенном рядом со штаб-квартирой полиции.
Журналист Мажар Фаруки передает, что в камерах размещают по несколько человек, а свобода передвижения «невелика».
Отмечается, что Промес получает не только воду и хлеб, но также и бирьяни – блюдо из риса и курицы.
Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов добивается экстрадиции 32-летнего футболиста.
Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции
Голубям нигде преграды нет,
Как бы мне хотелось с голубями
В Россию-матушку улететь.
Но забор высокий не пускает
И колючек в несколько рядов,
Часовые с вышек наблюдают,
Как я ем индийский плов.
-«Индийскую, сэр!»
Без смартфона у Квинси начались ломки. Он рисует на стенах окошки ТикТока, Инсты и Телеги. Ведёт чат с воображаемыми собеседниками, постит галлюцинации, отправляет лайки через дырку в стене.
Он точно не голодал.