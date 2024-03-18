Владимир Путин: «Международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения. Они подрывают сами основы международного спорта»

Владимир Путин заявил, что международные чиновники извращают смысл олимпизма.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», – сказал президент России, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе.

«Мы никогда не бойкотировали Олимпиаду». Репортаж из ОКР – так что, все-таки едем в Париж?