Владимир Путин: «Международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения. Они подрывают сами основы международного спорта»

Теги Владимир Путин Париж-2024 Легкая атлетика

Владимир Путин заявил, что международные чиновники извращают смысл олимпизма.

«Что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема», – сказал президент России, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе. 

«Мы никогда не бойкотировали Олимпиаду». Репортаж из ОКР – так что, все-таки едем в Париж?

62 комментария
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Если спорт вне политики, почему не показывают матчи Шахтера в Лиге Чемпионов?
+67
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+62
А российский чиновник Путин извращает весь смысл государственного управления. Он подрывает сами основы международного права.
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Ответ bear7904
Комментарий удален модератором
Ждём 98% в следующий раз
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С одной стороны кричим, что спорт вне политики, а потом свой концерт зовем действующих спортсменов. Чья бы корова мычала.
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-7
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Ау...Боты ,где вы? Пора начинать....
+39
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+34
пыня 146 набрал, теперь от радости будет каждый день бухтеть
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Многоходовочка, как обычно, зашла в тупик. Но виноват проклятый Запад, не забывайте.
+16
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Ответ Кабаев
Если спорт вне политики, почему не показывают матчи Шахтера в Лиге Чемпионов?
Который вообще-то представляет исторически российскую территорию. Как выяснилось.
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Ответ Always_sam
пыня 146 набрал, теперь от радости будет каждый день бухтеть
Самое время поднять еще пенсионный возраст, и провести дополнительную мобилизацию!! Народ ведь просит сам!!
+10
0
+10
Самое хорошее в этих выборах, что скоро эти кандидатские рожи будут сняты с билбордов городов
+10
0
+10
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
Предпочитаешь первый канал?
+10
-3
+7
Ответ Сергей Сорокин
Ау...Боты ,где вы? Пора начинать....
Вон накликал - за 10 минут уже набежало больше чем куда либо, видать у них оповещение по тэгам)
+7
0
+7
Странно что 120% себе не нарисовал
+11
-4
+7
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
А вы россиян как определяете через монитор?
+6
0
+6
Поздравляю всех с тем, что конец всего вышел на финальный этап
+6
0
+6
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
А ты вчера вести недели посмотрел?
+9
-3
+6
Ответ Позитивный
Комментарий удален модератором
Жаль, что в своих суждениях вы не увидели признаки речей одного художника из середины 20 века. Который тоже заявлял, что немец - не немец, если не поддерживает одно политическое движение.
+6
0
+6
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
международного
+12
-7
+5
4%-процентного что-то много сегодня на спорце
+9
-5
+4
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
В каком месте лично я пышу злобой? При этом факи в комментариях показываете именно вы)
Так как поведение в интернете определяет национальность или гражданство?
+4
-1
+3
> Спорт вне политики
> Огромная куча спортсменов без какого-либо специального образования в главном законодательном органе страны
+5
-2
+3
И Русофобия появилась на пустом месте...Просто кругом одни враги...Из-за чего бы это?
+3
0
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Владимир Путин: «Я - хороший, они - плохие ! Они подрывают сами основы международного спорта»
+8
-5
+3
Ответ Позитивный
Все что нужно увидел)) можете не сомневаться.😎 смешно читать однако, то что здесь пишут…..
Так вам никто и не запрещает смеяться) Если бы вы еще основы логики и правописания выучили - вообще бы радостно стало
+2
0
+2
Кто бы говорил.
+4
-2
+2
Ответ Teokrat
Комментарий удален модератором
Так на какую ставку работаешь? 15 рублей или повысили?
+2
0
+2
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
Ты почему на работу опоздал? Есть деньги на штрафы?
+2
-1
+1
Ответ imaxim
Комментарий удален модератором
Безработный, работу ищешь ?)))))))))
+4
-3
+1
Хорошо что у нас все хорошо и стабильно
+1
0
+1
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
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