Ротенберг о победе Путина на выборах: «Это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях. Хоккей – иллюстрация того, насколько эффективен лидер и капитан всей России»

Роман Ротенберг прокомментировал победу Владимира Путина на выборах президента.

С 15 по 17 марта в России проходили выборы президента. По итогам обработки 90% протоколов Владимир Путин побеждает, получив 87,21% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,94% и 3,16% соответственно.

«Российский народ сделал свой выбор – Владимир Владимирович Путин будет Президентом нашей страны еще шесть лет. Подавляющее большинство наших сограждан выразило полную поддержку курсу Владимира Путина – курсу, которым он ведет нашу страну к новым победам.

Как доверенное лицо Владимира Владимировича, я не сомневаюсь, что Россия сделала абсолютно правильный выбор, ведь Путин – это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях.

Наш любимый хоккей – яркая иллюстрация того, насколько эффективен лидер и капитан всей России. Мы все помним, что в 1990-е российский хоккей находился в плачевном положении. 15 лет мы не знали побед на чемпионатах мира, 26 лет не выигрывали Олимпийские игры. Изменил все это именно Путин.

Благодаря усилиям Владимира Владимировича, благодаря его политике мы получили сразу несколько поколений блестящих хоккеистов, настоящих мировых звезд, которые выиграли и чемпионаты мира, и Олимпиаду. Еще важнее, что в эпоху Владимира Путина наши спортсмены – это настоящие патриоты, которые готовы по первому зову ехать в сборную, биться за ее честь и приносить новые победы.

Уверен, что грядущие шесть лет под руководством Владимира Владимировича Путина будут прекрасными годами роста, развития и побед для нашей страны во всех сферах!

Искренне поздравляю нашего Президента с уверенной победой на выборах и желаю и в дальнейшем вести Россию только вперед!», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.