Ротенберг о победе Путина на выборах: «Это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях. Хоккей – иллюстрация того, насколько эффективен лидер и капитан всей России»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу Владимира Путина на выборах президента.

С 15 по 17 марта в России проходили выборы президента. По итогам обработки 90% протоколов Владимир Путин побеждает, получив 87,21% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,28%, Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,94% и 3,16% соответственно.

«Российский народ сделал свой выбор – Владимир Владимирович Путин будет Президентом нашей страны еще шесть лет. Подавляющее большинство наших сограждан выразило полную поддержку курсу Владимира Путина – курсу, которым он ведет нашу страну к новым победам.

Как доверенное лицо Владимира Владимировича, я не сомневаюсь, что Россия сделала абсолютно правильный выбор, ведь Путин – это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях.

Наш любимый хоккей – яркая иллюстрация того, насколько эффективен лидер и капитан всей России. Мы все помним, что в 1990-е российский хоккей находился в плачевном положении. 15 лет мы не знали побед на чемпионатах мира, 26 лет не выигрывали Олимпийские игры. Изменил все это именно Путин.

Благодаря усилиям Владимира Владимировича, благодаря его политике мы получили сразу несколько поколений блестящих хоккеистов, настоящих мировых звезд, которые выиграли и чемпионаты мира, и Олимпиаду. Еще важнее, что в эпоху Владимира Путина наши спортсмены – это настоящие патриоты, которые готовы по первому зову ехать в сборную, биться за ее честь и приносить новые победы.

Уверен, что грядущие шесть лет под руководством Владимира Владимировича Путина будут прекрасными годами роста, развития и побед для нашей страны во всех сферах!

Искренне поздравляю нашего Президента с уверенной победой на выборах и желаю и в дальнейшем вести Россию только вперед!», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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78 комментариев
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Самый настоящий иблан😂
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Это экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях .. для семьи Ротенбергов. При ком еще такое количество бездарных детишек олигархов занимать столько руководящих должностей?
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С победой на выборах Путина уже поздравили президенты Узбекистана, Таджикистана, Боливии, Никарагуа, Гондураса, премьер Мьянмы и глава КНДР Ким Чен Ын.
Как известно, это лидеры стран мирового прогресса, инноваций, науки, культуры, экономики, качества жизни, процветания и свободы.
+76
-4
+72
Ответ radik_ar
Самый настоящий иблан😂
Легенда фальшлингуса и римминга!!!
+27
0
+27
Даже Леонид Ильич скоро завидовать начнёт
+27
0
+27
Ну все, доверенных лиц понесло. Вяльбе, теперь Ротенберг. Кстати, в 1993 году мы стали ЧМ, а в 1998 году были вторыми на ОИ в Нагано, где играли все сильнейшие. При Путине на ОИ бронза в Солт Лэйке. Проигрыш 3-х ОИ подряд. Победа на ОИ 2018, без НХЛ. ЧМ 2009 и 2012 были выиграны, когда президентом был Медведев. Так что здесь, как говорится, два раза посмотреть. Совсем забыл, про победу Тихонова с "детским садом" на ОИ 1992г.
+19
-1
+18
Вчера Васильич был занят и не дал Ромке совет, как играть против Авто. Итог - поражение
+18
-3
+15
Надо бы ему через 15 лет текст показать. Как там с победами на ЧМ будет
+14
0
+14
Хорошо сравнил. Соответствует реальности. Все плохо
+15
-1
+14
Ну не будет же он критиковать друга своего отца. Благодаря Путину, такие вот ротенберги и живут припеваючи.
+13
0
+13
Прошла зима, настало лето... Спасибо Брежневу за это!
+13
-1
+12
Ну конечно же хоккей главный показатель. Ни образование, ни медицина, ни соц. сфера. Это всем известно.
+12
0
+12
Ответ radik_ar
Самый настоящий иблан😂
Думаю можно было не стесняться и писать через е
+10
0
+10
Ответ Ебздрогыч
С победой на выборах Путина уже поздравили президенты Узбекистана, Таджикистана, Боливии, Никарагуа, Гондураса, премьер Мьянмы и глава КНДР Ким Чен Ын. Как известно, это лидеры стран мирового прогресса, инноваций, науки, культуры, экономики, качества жизни, процветания и свободы.
Руанда или Уганда где? Наш стратегический партнёр.
+10
0
+10
Рома - лизун года!!!
+10
0
+10
Ответ Алексей Минеев
Надо бы ему через 15 лет текст показать. Как там с победами на ЧМ будет
Кто про него вспомнит через 15 лет?
+7
0
+7
Это стабильность дальнейшей гулянки земляков на народное достояние.
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
С победой на выборах Путина уже поздравили президенты Узбекистана, Таджикистана, Боливии, Никарагуа, Гондураса, премьер Мьянмы и глава КНДР Ким Чен Ын. Как известно, это лидеры стран мирового прогресса, инноваций, науки, культуры, экономики, качества жизни, процветания и свободы.
Скажи, кто твой друг....
+8
-2
+6
Платон, почем бензинчик продавать будете?😏
+6
0
+6
Твои выборы в Финляндии лизожоп!!!
+6
0
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Лизнул знатно. Но насчет 6-ти лет я бы не был так уверен.
+6
0
+6
гореть вам всем в аду конечно
+6
-1
+5
Ущипните меня,я сплю?
+4
0
+4
Экономическая стабильность, развитие и процветание во всех областях семьи Ротенбергов.
+4
0
+4
Если будем процветать значит все подорожает
+4
0
+4
Ответ Melnikov1968
Ну все, доверенных лиц понесло. Вяльбе, теперь Ротенберг. Кстати, в 1993 году мы стали ЧМ, а в 1998 году были вторыми на ОИ в Нагано, где играли все сильнейшие. При Путине на ОИ бронза в Солт Лэйке. Проигрыш 3-х ОИ подряд. Победа на ОИ 2018, без НХЛ. ЧМ 2009 и 2012 были выиграны, когда президентом был Медведев. Так что здесь, как говорится, два раза посмотреть. Совсем забыл, про победу Тихонова с "детским садом" на ОИ 1992г.
У них своя история.
+4
0
+4
Ответ Биомеханоид
Прошла зима, настало лето... Спасибо Брежневу за это!
Если девушка красива и в постели горяча,
Это личная заслуга Леонида Ильича!
+3
0
+3
что же они все 90е вспоминают,,,
еще забыл ротен сказать, что солнышко встает благодаря этому персонажу
+3
0
+3
Это у тебя все процветает 🤦‍♂️
+3
0
+3
стабильность у них во всем,тренер ты не доделанный!, прокатись по регионам, и посмотри ,сколько деревень и городов без населения стоят...
+3
0
+3
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