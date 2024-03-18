Американский журналист Херш: «Россия преуспела в создании крайне отрицательного образа в вопросе допинга. Весь мир понял – она пойдет на что угодно ради победы»

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допинге в России.

– Вы верите, что российское фигурное катание снова станет ассоциироваться с русской культурой, а не с допингом?

– Знаете, после скандала с Камилой я сделал своего рода таймлайн событий, которые привели нас к кейсу в Пекине.

Все началось в 2007-м, в Гватемале, когда Россия выиграла право на проведение зимних Игр в . В центре города русская делегация залила настоящий каток, туда прилетел сам Владимир Путин – который чуть ли не впервые публично говорил по-английски.

После того, как вы получили Олимпиаду, стало понятно, что у России нет других вариантов, кроме как победить всех на домашних Играх.

Не все помнят, но российское фигурное катание тогда было совсем не на пике. Лучше всего это демонстрируют результаты Олимпиады-2010 (Россия увезла из Ванкувера всего две медали – серебро Евгения Плющенко и бронзу танцевального дуэта Домнина-Шабалин – Sports.ru).

Было понятно, что государство сделает все возможное, чтобы выиграть медальный зачет в Сочи – и денег на это не жалели. А тренеры и спортивные функционеры понимали, что на них лежит ответственность за медали или за их отсутствие.

Кто-то нарушал аккуратно и понемногу, а кто-то пустился во все тяжкие. Опыты с мельдонием – который тогда был не запрещен – были как раз частью той большой истории.

Оправится ли от этого российское фигурное катание? Посмотрите на велоспорт. После трех десятилетий широкого применения запрещенных препаратов шлейф допинга до сих пор никуда не делся. Вы смотрите захватывающую гонку – и не можете отделаться от лезущих в голову вопросов о чистоте этих спортсменов. Плохую репутацию очень сложно отстирать.

К сожалению, Россия преуспела в создании крайне отрицательного образа в этом отношении. Допинг-проект, который развернули к Олимпиаде в Сочи, все эти дыры в стенах – это ни в какие ворота не лезет. Весь мир тогда понял, что Россия пойдет на что угодно – лишь бы добиться результата. И это будет не просто обман, а изощренная и очень продуманная система.

Поэтому нет, это будет нелегко, – рассказал журналист.

«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы