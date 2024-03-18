Американский журналист Херш: «Россия преуспела в создании крайне отрицательного образа в вопросе допинга. Весь мир понял – она пойдет на что угодно ради победы»

Теги Сочи-2014 допинг Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допинге в России.

– Вы верите, что российское фигурное катание снова станет ассоциироваться с русской культурой, а не с допингом?

– Знаете, после скандала с Камилой я сделал своего рода таймлайн событий, которые привели нас к кейсу Валиевой в Пекине.

Все началось в 2007-м, в Гватемале, когда Россия выиграла право на проведение зимних Игр в Сочи. В центре города русская делегация залила настоящий каток, туда прилетел сам Владимир Путин – который чуть ли не впервые публично говорил по-английски. 

После того, как вы получили Олимпиаду, стало понятно, что у России нет других вариантов, кроме как победить всех на домашних Играх. 

Не все помнят, но российское фигурное катание тогда  было совсем не на пике. Лучше всего это демонстрируют результаты Олимпиады-2010 (Россия увезла из Ванкувера всего две медали – серебро Евгения Плющенко и бронзу танцевального дуэта Домнина-Шабалин – Sports.ru). 

Было понятно, что государство сделает все возможное, чтобы выиграть медальный зачет в Сочи – и денег на это не жалели. А тренеры и спортивные функционеры понимали, что на них лежит ответственность за медали или за их отсутствие. 

Кто-то нарушал аккуратно и понемногу, а кто-то пустился во все тяжкие. Опыты с мельдонием – который тогда был не запрещен – были как раз частью той большой истории. 

Оправится ли от этого российское фигурное катание? Посмотрите на велоспорт. После трех десятилетий широкого применения запрещенных препаратов шлейф допинга до сих пор никуда не делся. Вы смотрите захватывающую гонку – и не можете отделаться от лезущих в голову вопросов о чистоте этих спортсменов. Плохую репутацию очень сложно отстирать. 

К сожалению, Россия преуспела в создании крайне отрицательного образа в этом отношении. Допинг-проект, который развернули к Олимпиаде в Сочи, все эти дыры в стенах – это ни в какие ворота не лезет. Весь мир тогда понял, что Россия пойдет на что угодно – лишь бы добиться результата. И это будет не просто обман, а изощренная и очень продуманная система.

Поэтому нет, это будет нелегко, – рассказал журналист.

«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы

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75 комментариев
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Я так и не понял, почему Серена и Байлс преднизолон принимали
+61
-15
+46
Ответ hov13
Я так и не понял, почему Серена и Байлс преднизолон принимали
У вас слишком много орфографических ошибок в названии препарата этодругин )
+42
-9
+33
Запад всеми силами работает над созданием отрицательного образа российсских спортсменов, потому что не может по-другому победить сильных конкурентов) Да, это правда.
+54
-24
+30
А что Херш скажет про американскую допинг систему?!)
Все кристально чисто как у Байлс?)
+39
-15
+24
Хех, не американцам рассуждать про допинговый шлейф в велоспорте.
+24
-6
+18
Т.е. Сирена на стероидах и торч Фелпс это норма ?)
+25
-10
+15
Россия хочет победить, кто бы мог подумать
+11
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+8
Ответ wshnmn
Т.е. Сирена на стероидах и торч Фелпс это норма ?)
У Фелпса депрессия была. Понимать надо. 😊
+9
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+6
Сколько можно Херша? Уже передоз...
+8
-3
+5
Это ВАДА пошло на то, чтобы искусственно создать у российских спортсменов образ допингистов! При этом в ВАДА по-прежнему закрывают глаза на государственную допинговую систему в Испании, на серьёзные проблемы с допингом в Норвегии, на закрытые лиги в США и т. д.
+11
-6
+5
Ответ wshnmn
Т.е. Сирена на стероидах и торч Фелпс это норма ?)
Тихо-тихо. Он этот вопрос не поднимал. Ну, что вы в самом деле.
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-4
+5
Ответ Michael Scott
Whataboutism
Ну интересное заболевание... Лечитесь
+7
-4
+3
Похоже, что мир все-таки не очень хорошо понял, что Россия пойдет на что угодно, чтобы добиться результата. Иначе были бы осмотрительнее и осторожнее в своих глобальных проектах и заявлениях.
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+3
Ответ Титюля
Систему определят не ошибка, а ее реакция на ошибку. Американцы поймали своего на допинге, и защищать ни кто не стал. С валиевой все наоборот. Вся система бросилась ее защищать.
Ага, так защищала, что добилась максимального наказания!
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Поэтому старались так, чтобы в Пекине, в очередной Олимпиаде случился ещё один громкий скандал, который с таким темпом продлится до Милана-26. Камила не была целью, да?!
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+3
Ответ Coongur
Хех, не американцам рассуждать про допинговый шлейф в велоспорте.
Армстронг был напичкан допингом по горло.
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Ответ Маргарита В Сафронова
запад возомнил себя разрушителем Союза, хотя Союз сам распался, а остановиться Запад не может, теперь вот на спортсменов наших набросился. А результат — наша спортивная самостоятельность. Они проигрывают в главном.
Как насчёт на прямой вопрос ответить, а не увиливать?
+3
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+2
Ответ hov13
Я так и не понял, почему Серена и Байлс преднизолон принимали
потому что кто-то может обосновать и у врача выписать рецепт, а у кого-то гордыня не позволяет, и в итоге по старинке втихомолку допинг принимают.
+6
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США преуспели в создании крайне отрицательного образа российских спортсменов в вопросе допинга в западных СМИ. Весь мир понял – они пойдут на что угодно ради победы. И гегемона.
+6
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Не журналист, а фантаст. Было понятно ему
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Этот америкос увы но прав. Дело именно в ОБРАЗЕ. То как фармацевтика помогает их спортсменам ТАМ можно не сомневаться( как пример гимнастка Байлс) А некоторые организации типа НХЛ вообще не сотрудничают с ВАДА. И ещё - информационная война. Абсолютное большинство СМИ принадлежат американцам или европейцам.
Я вам может секрет открою, но не только "некоторые организации типа НХЛ" не сотрудничают с ВАДА. Наши фуболисты, хоккеисты, боксеры и прочие проф. спрортсмены с ними тоже не сотрудничают. И не только наши, но и почти весь мировой профессиональный спорт. Почти у всех профессиональных организаций/федераций/ассоциаций есть свои антидопинговые агентства. Сотрудничают в основном те, у кого нет своих лабораторий, нет желания или возможности их содержать.
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Ответ Маргарита В Сафронова
попользовать карлсона—это весело))))))))
Если вы посмотрите, с каким подобострастием освещался его визит в госсми, то кто кем пользовался становится очевидным: каждый шаг "белого господина" безмерно восхищал наблюдателей ☝️🤣🤣🤣
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Ответ Маргарита В Сафронова
Запад всеми силами работает над созданием отрицательного образа российсских спортсменов, потому что не может по-другому победить сильных конкурентов) Да, это правда.
Видели результаты олимпиад? После развала Союза у нас всё хуже и хуже, тенденция была ещё до допинговых скандалов. Наша власть делает для ослабления наших спортсменов больше Запада
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Ответ Титюля
Систему определят не ошибка, а ее реакция на ошибку. Американцы поймали своего на допинге, и защищать ни кто не стал. С валиевой все наоборот. Вся система бросилась ее защищать.
14 лет не могла поймать?)))) плохо ловили)))) поймали, когда он фактически закончил карьеру
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Ответ Даша Тихонова
Как бы ни ругали нашу сборную, она таки умудрилась за 10 лет взять бронзу Евро и выйти в четвертьфинал мира. Крепкий середняк. Не лидер но и не аутсайдер.
Середняк - это тот, кто _хотя бы стабильно выходит из группы на ЧЕ/ЧМ. Не нужно иллюзий - это не про сборную РФ по футболу, куда мы с Хиддинком попали случайно(только потому что Хорватия обыграла фаворита Англию в гостях хотя ей это было не нужно), а уже на самом чемпионате команда прошла дальше лишь из-за того, что текущий тренер Зенита, а тогда - игрок Семак вернул, безнадежноуходящий мяч в игру, а Аршавин в дополнительное время пробил Голландию, которая лишь чудом не забила в основное время. В той же игре защитнику сбоной отменяли уже данную красную карточку - приговор для дальнейших шансов. И в конечной череде везения - бронзу сборная не заслужила - ей ее подарили - матча за 3 место не было. Обоим неудачникам полуфинала ’’дали’’ третье место - РФ и Турции.
Специально так подробно расписал чтобы вы и все, кто не в курсе или подзабыл могли осознать кол-во прухи, что помогло нам стать третьими. Это случай из разряда - раз в год и палка стреляет. Бывает. Фартануло. Не без нашего участия, но без удачи - ни-че-го бы не было.
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Пловец Фелпс - это фармакологический продукт. Но если на упаковке стоит made in USA, то читерство допустимо.
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даааа... в велоспорте действительно допинг был - сильнейшего спортсмена дисквалифицировали, 14 лет всех обманывал. Ленс Армстронг в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.
Аааа... ой.... это же не россиянин, это же американец...
интересно, они отмылись от допинга?))
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Не знал, что Гэтлин, Тайсон Гэй, Коулмен русские.
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К сожалению, в создании крайне отрицательного образа России, и не только в спорте, преуспела не сколько она, сколько её западные, так называемые, друзья и союзники. Все эти сомнительные скандалы и расследования устраивались с их подачи и под их патронажем. Они и до сих пор усердно стараются - враньём, истерией, нагнетанием обстановки и, как в случае с Камилой, показательными выступлениями.
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Зря что ли ВАДА придумали? Даже закон именем Родченкова назвали. Палево полное. А Испания 5 лет жрала и прикрывала допинг, только директора и уволили. Пусть и дальше жрут.
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