Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 51 шайба

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Александр Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).

Во втором периоде 38-летний россиянин дважды отличился при игре в большинстве. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.

В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1537 (843+694) баллов в 1411 играх.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

48 комментариев
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- 842-843-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-51 шайба), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й),
- 842-843-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-19-й раз забрасывает 20 шайб за сезон(3-й, догнал Ягра, Андрейчука и Шэнахэна, 2-й Френсис-20, 1-й Г.Хоу-22)
-170 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й)
-96-й дубль на выезде(1-й в лиге, 2-й Гретцки-83) преследователь Кросби-51
-639-я игра с заброшенными шайбами(рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-308-309-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-156-157-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 92
-128-я победная(2-й, 1-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)преследователь: Картер-92(16-й) Кросби-90(23-й) Стэмкос –85(29-й, Малкин-83(34-й),
-58-я победная на выезде(3-й, 2-й Эспозито -60, 1-й Ягр-63)преследователь Стэмкос –40
-36-я победная в большинстве(4-й, 2-3 Шэнахэн, Реник по 37, 1-й Селянне-50)
-429-430-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-271)
-280-281-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-914-915-я в РС и КС, Ови 843+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-367-368-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й)
-136-137-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-112-113-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-104( 17-й)
-62-63-я после 37 лет(25-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
+90
0
+90
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 843 ( 1411матчей ) - 0, 598 за игру.
+73
-4
+69
Все шайбы Овечкина в честь переизбрания

08-03-2012 vs Tampa 1+0 #319
20-03-2018 vs Dallas 1+2 #602
18-03-2024 vs Calgary 2+0 #842, #843
+62
-4
+58
-20-21-я в возрасте 38 лет(15-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-52
-148-149-я в марте в 253 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й)
-79-80-я шайба в понедельник в 127 играх(1-й, 2-й Нуиндайк -71, 3-й Селянне -66,) преследователи – Павелски, Стэмкос по 54 (15-16-й), Кросби-53(19-й)ещё один рекорд у Ови состоялся во вторник- 151 шайба
-6580-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4029(24-й), Кэйн-4024(25-й),
-7217-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4571(21-й)
-3592-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3831,1-й Кэл Клаттербак-3984
-4221-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4333, 2-й Мартин -4304)
-1537-е очко в РС, 843+694 (14-й, 13-й Торнтон-1539, 12-й Кросби -1570, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1280(38-й)
-1537-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1570, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1280(16-й)
-1678-е очко в РС и КС, 915+763, (15-й, 14-й Рекки-1680,10-й Кросби-1771, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1460(31-й)
-576-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 428-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-342(35-й)
-16-17-я шайба и 33-е очко в 25-й игре с Калгари в РС, 11-я в большинстве, 5-й дубль, 124-й бросок в створ
- Дастин Вульф стал 174-м вратарем, пропустившим от Ови и 134-й в ворота которого Ови забрасывал 2 и более, это была его 1-я игра против Александра, в которой Ови нанес 5 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови: Павелски-153, Кросби-150, Малкин – 149, Стэмкос-145 вратарей
-1-й праймери Макса Пачиоретти на Ови, 95-й игрок Вашингтона по праймери на Ови
-96-й праймери Джона Карлсона на Ови, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823, 836-я и 843 -я шайбы Ови, 2-й показатель в Вашингтоне, 1-й показатель у Бэкстрема -136
+41
0
+41
Дух, выходи, Ови работенку подкинул тебе)
+41
-4
+37
38 лет, шайбы
1. Брет Халл 37
2. Джонни Бьюцик 31
3. Сен-Луи 30
4. Павелски 28
.......
15. Овечкин 21(16 игр в запасе).
+18
-1
+17
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 842-843-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-51 шайба), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-542(33-й), Малкин-490(50-й), - 842-843-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й), -19-й раз забрасывает 20 шайб за сезон(3-й, догнал Ягра, Андрейчука и Шэнахэна, 2-й Френсис-20, 1-й Г.Хоу-22) -170 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й) -96-й дубль на выезде(1-й в лиге, 2-й Гретцки-83) преследователь Кросби-51 -639-я игра с заброшенными шайбами(рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471 -308-309-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й), -156-157-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 92 -128-я победная(2-й, 1-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)преследователь: Картер-92(16-й) Кросби-90(23-й) Стэмкос –85(29-й, Малкин-83(34-й), -58-я победная на выезде(3-й, 2-й Эспозито -60, 1-й Ягр-63)преследователь Стэмкос –40 -36-я победная в большинстве(4-й, 2-3 Шэнахэн, Реник по 37, 1-й Селянне-50) -429-430-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-271) -280-281-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й) -914-915-я в РС и КС, Ови 843+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й), -367-368-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й) -136-137-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет, -112-113-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-104( 17-й) -62-63-я после 37 лет(25-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
Спасибо, дорогой товарищ!
А Саню - с очередным рекордом! 639 игр с заброшенными шайбами🎉
+11
0
+11
Будет, конечно, эпично, если Вашингтон залезет в ПО.

С добрым утром, ребята! Александр заряжает своей энергией на удачный день.
+12
-1
+11
Саша наша гордость!
+12
-2
+10
Получается Вашингтон в ПО могут попасть.
+11
-1
+10
Вот так Овечкин ! В 38 лет набрал 52 очка. Дай Бог Овечкину сил и здоровья !
+11
-2
+9
Идет по графику 25 голов за сезон.
+6
-1
+5
Саня сделал 170-й дубль (больше только у Гретцки - 189) и забросил 128-ю победную шайбу (больше только у Ягра - 135).
+5
0
+5
Даешь хет-трик!
+5
-1
+4
Саша, нужен хет-трик. Нужно подровнять)
+5
-1
+4
21 шайба за 67 матчей прошедших(Ови сыграл 64)-0,313 в среднем.
До рекорда 51 шайба и 179 игр по контракту (нужно забрасывать 0,284 шайбы в среднем за матч)
+4
0
+4
Ови величайший снайперюга! 🐐 еще 3 шайбы нужно по графику рекорда!
+4
0
+4
Господи , как он это делает из офиса столько лет ! Продолжай нас радовать !
+6
-2
+4
Всё с ним в порядке! Если бы не провальная 1 половина сезона, шел бы шайб на 40.
+5
-1
+4
Желтые шнурки Овечкина счастливые, две шайбы положил)))
+4
-1
+3
Ови красава!
+4
-1
+3
Саня терминатор
+4
-1
+3
Ответ smiakishev
Все шайбы Овечкина в честь переизбрания 08-03-2012 vs Tampa 1+0 #319 20-03-2018 vs Dallas 1+2 #602 18-03-2024 vs Calgary 2+0 #842, #843
That’s a good one.
+5
-3
+2
хейтеры Ови, оде вы??
+6
-4
+2
Ови радует!
+3
-1
+2
Долго же Вашингтон и сам Саня привыкали к новой системе и вот как привыкли,то дело пошло. Могут конечно в ПО не зайти,но они вполне себе за него борятся и никакой "старый,седой,на прямых ногах" этому не мешает. После МВЗ поднялась и результативность и даже учитывая,что она упадет из-за возраста,в следующем сезоне ОВи должен забить даже больше,чем в этом,тк к системе уже привык и летом будут новые усиление и места для этого достаточно,да и молодые будут потихоньку прибавлять.
Пересборка о которой говорил Маклелан идет нормально и сезонов с вызженной землей будет максимум два и то в этом году непонятно еще)
И до кучи Овечкин показал,что и в этом возрасте способен меняться и теперь он часто играет на пятаке,чего раньше не было.
+2
0
+2
Статистика голов игроков которым 38 лет в этом сезоне НХЛ:
Александр Овечкин-21
Брент Бёрнс-10
Кори Перри-9
Джефф Картер-9
Пьер-Эдуар Белльмар-4
(dalmolchun)
+2
-1
+1
Ответ marchellinos
Если не путаю, первый дубль в сезоне?
Нет. Джерси 2 шайбы тоже забросил.
+1
0
+1
Ответ marchellinos
Если не путаю, первый дубль в сезоне?
Даже не второй
+1
0
+1
Ответ Андрей Арсентьев
Саня сделал 170-й дубль (больше только у Гретцки - 189) и забросил 128-ю победную шайбу (больше только у Ягра - 135).
Вы ошиблись, у Ягра 135 победных шайб.
+1
0
+1
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