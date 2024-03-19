Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 51 шайба
Александр Овечкин забил 842-й и 843-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Калгари» (5:2).
Во втором периоде 38-летний россиянин дважды отличился при игре в большинстве. Вторая шайба в итоге стала победной в матче.
В активе нападающего стало 52 (21+31) очка в 64 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1537 (843+694) баллов в 1411 играх.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
- 842-843-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-19-й раз забрасывает 20 шайб за сезон(3-й, догнал Ягра, Андрейчука и Шэнахэна, 2-й Френсис-20, 1-й Г.Хоу-22)
-170 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-93(30-й)
-96-й дубль на выезде(1-й в лиге, 2-й Гретцки-83) преследователь Кросби-51
-639-я игра с заброшенными шайбами(рекорд НХЛ,2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-308-309-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-209(16-й) Малкин-176(31-й),
-156-157-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), преследователь Стэмкос - 92
-128-я победная(2-й, 1-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)преследователь: Картер-92(16-й) Кросби-90(23-й) Стэмкос –85(29-й, Малкин-83(34-й),
-58-я победная на выезде(3-й, 2-й Эспозито -60, 1-й Ягр-63)преследователь Стэмкос –40
-36-я победная в большинстве(4-й, 2-3 Шэнахэн, Реник по 37, 1-й Селянне-50)
-429-430-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-271)
-280-281-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –193(22-й)
-914-915-я в РС и КС, Ови 843+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-367-368-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й)
-136-137-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-112-113-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-104( 17-й)
-62-63-я после 37 лет(25-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 843 ( 1411матчей ) - 0, 598 за игру.
08-03-2012 vs Tampa 1+0 #319
20-03-2018 vs Dallas 1+2 #602
18-03-2024 vs Calgary 2+0 #842, #843
-148-149-я в марте в 253 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й)
-79-80-я шайба в понедельник в 127 играх(1-й, 2-й Нуиндайк -71, 3-й Селянне -66,) преследователи – Павелски, Стэмкос по 54 (15-16-й), Кросби-53(19-й)ещё один рекорд у Ови состоялся во вторник- 151 шайба
-6580-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4029(24-й), Кэйн-4024(25-й),
-7217-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4571(21-й)
-3592-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3831,1-й Кэл Клаттербак-3984
-4221-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4333, 2-й Мартин -4304)
-1537-е очко в РС, 843+694 (14-й, 13-й Торнтон-1539, 12-й Кросби -1570, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1280(38-й)
-1537-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1570, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1280(16-й)
-1678-е очко в РС и КС, 915+763, (15-й, 14-й Рекки-1680,10-й Кросби-1771, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1460(31-й)
-576-е очко в большинстве (15-й в лиге, 14-й Мессье-581, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-555(20-й)
-в 428-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-342(35-й)
-16-17-я шайба и 33-е очко в 25-й игре с Калгари в РС, 11-я в большинстве, 5-й дубль, 124-й бросок в створ
- Дастин Вульф стал 174-м вратарем, пропустившим от Ови и 134-й в ворота которого Ови забрасывал 2 и более, это была его 1-я игра против Александра, в которой Ови нанес 5 бросков в створ его ворот, по числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 3-й показатель в истории, 2-й Марло-177, 1-й Ягр-178, из действующих игроков следуют за Ови: Павелски-153, Кросби-150, Малкин – 149, Стэмкос-145 вратарей
-1-й праймери Макса Пачиоретти на Ови, 95-й игрок Вашингтона по праймери на Ови
-96-й праймери Джона Карлсона на Ови, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823, 836-я и 843 -я шайбы Ови, 2-й показатель в Вашингтоне, 1-й показатель у Бэкстрема -136
1. Брет Халл 37
2. Джонни Бьюцик 31
3. Сен-Луи 30
4. Павелски 28
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15. Овечкин 21(16 игр в запасе).
А Саню - с очередным рекордом! 639 игр с заброшенными шайбами🎉
С добрым утром, ребята! Александр заряжает своей энергией на удачный день.
До рекорда 51 шайба и 179 игр по контракту (нужно забрасывать 0,284 шайбы в среднем за матч)
Пересборка о которой говорил Маклелан идет нормально и сезонов с вызженной землей будет максимум два и то в этом году непонятно еще)
И до кучи Овечкин показал,что и в этом возрасте способен меняться и теперь он часто играет на пятаке,чего раньше не было.
Александр Овечкин-21
Брент Бёрнс-10
Кори Перри-9
Джефф Картер-9
Пьер-Эдуар Белльмар-4
(dalmolchun)