Клопп назвал «немного глупым» вопрос журналиста после 3:4 от «МЮ»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп повздорил с журналистом после поражения от «МЮ» в Кубке Англии.

В 1/4 финала «Ливерпуль» уступил в дополнительное время (3:4).

– Обычно интенсивность – второе имя вашей игры, почему в дополнительное время стало так тяжело?

– Немного глупый вопрос, должен сказать. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время. Я не знаю точно, сколько игр провел «Юнайтед». Это спорт.

Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, посчитали его хорошим.

– Значит, [у «Ливерпуля»] слишком много матчей?

– О, да ладно вам, вы явно не в лучшей форме, и у меня не хватит на вас нервов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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51 комментарий
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А я не вижу проблемы в вопросе, Клопп и более дурацкие комментирует. Просто не в настроении человек
+95
-13
+82
Ответ gusilebedi
Как же отупела журналистика , что зарубежная , что наша . Банальная вопросы это ещё ладно , но вот такие глупые это действительно ужас)
Что глупого в этом вопросе?
Клопп психанул после поражения, бывает, но защищать его зачем, если он очевидно неправ?
+84
-22
+62
Журналисту нужно было продолжить: Вы тоже не в лучшей форме. И клуб тоже.
+45
-11
+34
Какой же Клопп поплыл!
+17
-2
+15
Очень вежливо повздорил😃
+16
-6
+10
Что Юрген, You Never TALK Alone? )
+11
-2
+9
Ответ GibsonFlyingV
Салаху нужно форму набирать после травмы, пока он былая тень себя до КАН.
Тогда чего ныть про "много матчей"? Там не только Салах из основы играл. В важнейшем ответном матче со Спартой.
+8
0
+8
Ответ Кирилл Новокщенов
Что глупого в этом вопросе? Клопп психанул после поражения, бывает, но защищать его зачем, если он очевидно неправ?
Это фанаты Ливера. Они любой плевок Клопа примут
+16
-8
+8
Матчей действительно много, но ротацию никто не запрещал. Спарта, Саутгемптон (из последних) - не самые страшные. Можно и ротировать, дать передохнуть всему основному составу. То-то без Салаха со Спартой бы не справились.
Вопрос глуповатый, правда. Лучше нужно формулировать.
+10
-4
+6
Ответ Alex1104
Матчей действительно много, но ротацию никто не запрещал. Спарта, Саутгемптон (из последних) - не самые страшные. Можно и ротировать, дать передохнуть всему основному составу. То-то без Салаха со Спартой бы не справились. Вопрос глуповатый, правда. Лучше нужно формулировать.
Салаху нужно форму набирать после травмы, пока он былая тень себя до КАН.
+5
0
+5
Ответ GibsonFlyingV
Потому что после двух вторых мест с отставанием в 1 балл тренеры стараются играть на максимальный набор очков. Это по чемпионату. На Спарту выставлена основа по тем же причинам, Ливеру нужен ЕК
ливер имел 5:1 перед ответным матчем со спартой
вполне могли ротировать состав на ответный
но не стали
+5
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+4
Ответ GibsonFlyingV
Салаху нужно форму набирать после травмы, пока он былая тень себя до КАН.
8 человек из стартового состава с МЮ выходило в стартовом со Спартой...
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Веселуууха
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Ответ Born is the King
Это фанаты Ливера. Они любой плевок Клопа примут
и проглотят😁
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Ответ Born is the King
Это фанаты Ливера. Они любой плевок Клопа примут
Так это можно и в твою сторону повернуть. Ты просто хейтер, поэтому поддерживешь любой бред. Серьезно, Клоппа есть, где подловить за вспыльчивость, но вопрос про "вы сыграли 90 минут, это третий матч на неделе, почему устали?" на самом деле не очень адекватный.
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Ответ Кирилл Новокщенов
Что глупого в этом вопросе? Клопп психанул после поражения, бывает, но защищать его зачем, если он очевидно неправ?
И правда, что тупого в вопросе "почему спустя 1.5 часа интенсивного футбола, вы стали играть не так интенсивно?" Давай вместе подумаем, что тут не так. Вдруг, например, в самом вопросе есть ответ? Даже не знаю.
Или может стоит открыть календарь и увидеть, что был матч в ЛЕ и Сити в выходные, что тоже влияет на усталость? Хм. Да, тут действительно нужно мнение Клоппа на этот счет, что же это команда подустала в ET.
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Какой же Клопп разочарованный!
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Вопрос оказался не глупый, а болезненный. Тренерские интервью, в принципе, так и строятся на банальных вопросах и ответах, типа "давайте порассуждаем о том, что и так знаем, ведь то, чего мы не знаем, вы нам ни за что не расскажете". Но этот банальный вопрос ударил в очень больное место. Мы (и все) вдруг увидели, что у Ливерпуля могут закончиться силы, а это страшнее поражения в кубке. За этим встает страх близкой потери великой и фантастической формы (без шуток), которую сейчас набрал Ливерпуль.
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Какой же Клопп разочарованный
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Сейчас понабегут люди, который скажут, что с вопросом все отлично, просто Клопп не умеет проигрывать. Им будут оппонировать люди, которые будут с пеной у рта доказывать, что журналисты все тупые, Юрген не может быть неидеальным.
+5
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+2
Ответ Кирилл Новокщенов
Что глупого в этом вопросе? Клопп психанул после поражения, бывает, но защищать его зачем, если он очевидно неправ?
Из-за того, что логично, что команда с высокой интенсивностью просела в овертайме? Ну да, действительно, что тут глупого. А количество матчей можно загуглить за 10 секунд и оценить. Ну серьезно, в чем вообще информативность ответов на эти вопросы журналиста?
+1
0
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После такого матча любой вопрос был болезненным
+2
-1
+1
Ответ Михо
Очень вежливо повздорил😃
что вежливого в переходе на личности?
+13
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Юрген, держись! Уже скоро будет долгожданный отпуск и свобода! Ты заслужил!
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Ответ Jade CAT Odessa
Вам бы с журналисткой поженится. Была бы идеальная пара
А аргументы будут? Или у тебя как у клоппа тоже только переход на личности?
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Мой Месси)))))Думаю тебе после такого сам бы Лео рот закрыл
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Жирналисты уже забыли,что пол зимы и весны , Ливер играл почти вторым составом.
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Ответ GibsonFlyingV
В резерве у Ливера юнцы без опыта игры на высоком уровне. Суммарно 10 неполных матчей на Дэннса, Макконела и Кларка нельзя ведь назвать серьезным опытом, ведь так? Спарта хоть команда не из сильных, но все равно там играют профи, матерые уже мужики, они могли забодать такой резерв
И что? Ну проиграли бы. 5 бы не пропустили.
А "Суммарно 10 неполных матчей" может быть как раз потому, что постоянно играют одни и те же? И что нет никакой ротации? И что на матч с Ласком, например, выходили те же самые игроки?
Зачем тогда накупать скамейки, которые уже протертые до дыр? А если сейчас, как раз к решающим матчам АПЛ лидеры посыпятся, то Клопп будет говорить, что "слишком часто играли ключевые игроки"? Так ты же сам их ставишь на каждый матч.
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Ответ GibsonFlyingV
Потому что после двух вторых мест с отставанием в 1 балл тренеры стараются играть на максимальный набор очков. Это по чемпионату. На Спарту выставлена основа по тем же причинам, Ливеру нужен ЕК
После 5-1 в гостях можно было опасаться, кто бы спорил...
А матч на кубок какое имеет отношение к чемпионату?
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Он сказал fat
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