Клопп назвал «немного глупым» вопрос журналиста после 3:4 от «МЮ»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»
Юрген Клопп повздорил с журналистом после поражения от «МЮ» в Кубке Англии.
В 1/4 финала «Ливерпуль» уступил в дополнительное время (3:4).
– Обычно интенсивность – второе имя вашей игры, почему в дополнительное время стало так тяжело?
– Немного глупый вопрос, должен сказать. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время. Я не знаю точно, сколько игр провел «Юнайтед». Это спорт.
Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, посчитали его хорошим.
– Значит, [у «Ливерпуля»] слишком много матчей?
– О, да ладно вам, вы явно не в лучшей форме, и у меня не хватит на вас нервов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
4:3 – великая перестрелка «МЮ» и «Ливерпуля». Мечта о квадрупле убита
Клопп психанул после поражения, бывает, но защищать его зачем, если он очевидно неправ?
Вопрос глуповатый, правда. Лучше нужно формулировать.
вполне могли ротировать состав на ответный
но не стали
Или может стоит открыть календарь и увидеть, что был матч в ЛЕ и Сити в выходные, что тоже влияет на усталость? Хм. Да, тут действительно нужно мнение Клоппа на этот счет, что же это команда подустала в ET.
А "Суммарно 10 неполных матчей" может быть как раз потому, что постоянно играют одни и те же? И что нет никакой ротации? И что на матч с Ласком, например, выходили те же самые игроки?
Зачем тогда накупать скамейки, которые уже протертые до дыр? А если сейчас, как раз к решающим матчам АПЛ лидеры посыпятся, то Клопп будет говорить, что "слишком часто играли ключевые игроки"? Так ты же сам их ставишь на каждый матч.
А матч на кубок какое имеет отношение к чемпионату?