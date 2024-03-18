Клопп назвал «немного глупым» вопрос журналиста после 3:4 от «МЮ»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»

Юрген Клопп повздорил с журналистом после поражения от «МЮ» в Кубке Англии.

В 1/4 финала « » уступил в дополнительное время (3:4).

– Обычно интенсивность – второе имя вашей игры, почему в дополнительное время стало так тяжело?

– Немного глупый вопрос, должен сказать. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время. Я не знаю точно, сколько игр провел « ». Это спорт.

Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, посчитали его хорошим.

– Значит, [у «Ливерпуля»] слишком много матчей?

– О, да ладно вам, вы явно не в лучшей форме, и у меня не хватит на вас нервов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

4:3 – великая перестрелка «МЮ» и «Ливерпуля». Мечта о квадрупле убита