Ачерби исключен из заявки сборной Италии на матчи с Венесуэлой и Эквадором из-за возможного расистского высказывания в адрес Жуана Жезуса

Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи.

Во время вчерашнего матча между « » и «Наполи» (1:1) у защитника «нерадзурри» произошла стычка с , в ходе которой итальянец, вероятно, назвал бразильца «ниггером».

После игры Жезус заявил, что Ачерби извинился перед ним.

Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила, что 36-летний футболист был исключен из заявки на товарищеские матчи с Венесуэлой и .

«Футболист Франческо Ачерби, прибывший сегодня утром на тренировку национальной команды в Риме, объяснил тренеру и своим партнерам по команде, как того требует внутренняя политика итальянской сборной, свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса во время матча «Интер» – « ».

По словам защитника «нерадзурри», который ожидает рассмотрения дела органами спортивного правосудия, с его стороны не было никаких дискредитирующих, очерняющих или расистских намерений.

Однако было решено исключить Ачерби из списка игроков, вызванных на следующие два товарищеских матча, запланированных в Соединенных Штатах, чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной команде и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.

В результате был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который ранее был включен в предварительный список», – говорится в заявлении FIGC.