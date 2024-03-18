Ачерби исключен из заявки сборной Италии на матчи с Венесуэлой и Эквадором из-за возможного расистского высказывания в адрес Жуана Жезуса
Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи.
Во время вчерашнего матча между «Интером» и «Наполи» (1:1) у защитника «нерадзурри» произошла стычка с Жуаном Жезусом, в ходе которой итальянец, вероятно, назвал бразильца «ниггером».
После игры Жезус заявил, что Ачерби извинился перед ним.
Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила, что 36-летний футболист был исключен из заявки на товарищеские матчи с Венесуэлой и Эквадором.
«Футболист Франческо Ачерби, прибывший сегодня утром на тренировку национальной команды в Риме, объяснил тренеру Лучано Спаллетти и своим партнерам по команде, как того требует внутренняя политика итальянской сборной, свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса во время матча «Интер» – «Наполи».
По словам защитника «нерадзурри», который ожидает рассмотрения дела органами спортивного правосудия, с его стороны не было никаких дискредитирующих, очерняющих или расистских намерений.
Однако было решено исключить Ачерби из списка игроков, вызванных на следующие два товарищеских матча, запланированных в Соединенных Штатах, чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной команде и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.
В результате был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который ранее был включен в предварительный список», – говорится в заявлении FIGC.
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Ну Интер от этого только выиграет. Отдохнёт основной защитник
Главное, чтобы дальше не продолжили.
сейчас нужно сидеть смирно и помалкивать, чтобы в каких-то кругах тебя ненароком не осудили
Это только в Совке перед тем как запытать до смерти священника не крестились.