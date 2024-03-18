Ачерби исключен из заявки сборной Италии на матчи с Венесуэлой и Эквадором из-за возможного расистского высказывания в адрес Жуана Жезуса

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Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи.

Во время вчерашнего матча между «Интером» и «Наполи» (1:1) у защитника «нерадзурри» произошла стычка с Жуаном Жезусом, в ходе которой итальянец, вероятно, назвал бразильца «ниггером»

После игры Жезус заявил, что Ачерби извинился перед ним. 

Итальянская федерация футбола (FIGC) сообщила, что 36-летний футболист был исключен из заявки на товарищеские матчи с Венесуэлой и Эквадором

«Футболист Франческо Ачерби, прибывший сегодня утром на тренировку национальной команды в Риме, объяснил тренеру Лучано Спаллетти и своим партнерам по команде, как того требует внутренняя политика итальянской сборной, свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса во время матча «Интер» – «Наполи».

По словам защитника «нерадзурри», который ожидает рассмотрения дела органами спортивного правосудия, с его стороны не было никаких дискредитирующих, очерняющих или расистских намерений.

Однако было решено исключить Ачерби из списка игроков, вызванных на следующие два товарищеских матча, запланированных в Соединенных Штатах, чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной команде и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.

В результате был вызван защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который ранее был включен в предварительный список», – говорится в заявлении FIGC. 

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35 комментариев
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То чувство, когда ты извинился, но тебя уже отменили ))
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Жезус после матча сказал, что Ачерби извинился и никаких проблем нет, но повестка такая повестка...
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Ответ FIFA World Cup
То чувство, когда ты извинился, но тебя уже отменили ))
если прочесть новость, то можно понять, что хотят снять давление с команды и игрока лишний раз в огонь не кидать, но зачем читать этибуквы?
+25
-9
+16
Ответ FIFA World Cup
Жезус после матча сказал, что Ачерби извинился и никаких проблем нет, но повестка такая повестка...
Извинения не отменяют факта оскорбления. Хороший футболист, но играет чрезмерно жестко, часто жестоко. Хорошо что Жезус сдержался.
+25
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+11
Ответ Tun
если прочесть новость, то можно понять, что хотят снять давление с команды и игрока лишний раз в огонь не кидать, но зачем читать этибуквы?
А если прочесть ещё внимательнее, то поймёшь, что еслибы матчи были бы в европе то его бы оставили, а матчи в сша и там двинутые...
+21
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+11
Новость из недавнего прошлого:

Ачерби не наказали за средний палец фанатам «Ромы»
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0
+11
Ответ FIFA World Cup
То чувство, когда ты извинился, но тебя уже отменили ))
Тут вопрос не в извинениях, а в правонарушении. За извинения тебя ж не прощают нарушений закона)
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Так Жесус бразил. Какая атмосфера то.
Ну Интер от этого только выиграет. Отдохнёт основной защитник
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Ребят, ему 36, отряд не заметит его потери и он сам отдохнет)
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Ответ dmitry_demidov
Хочешь свободы слова - едешь в США и наслаждаешься. А в России и других странах Европы, свобода слова ограничена. Где-то сильнее, как у нас, где-то слабее, как в той же Италии, где-то людей судят за отрицание Холокоста.
В России свобода слова ограничена? Не смешите. Особенно на этом ресурсе, где поливают госдеятелей РФ на все лады.
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Ну, скажем так, если цена вопроса - два "выставочных" товарняка в США, то это разумное решение. Сборная и сам Ачерби ничего не потеряют, а завываний разных озабоченных будет меньше.

Главное, чтобы дальше не продолжили.
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Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, ему 36, отряд не заметит его потери и он сам отдохнет)
проблема не в одном конкретном случае, а в том, в какое же говно скатился этот мир

сейчас нужно сидеть смирно и помалкивать, чтобы в каких-то кругах тебя ненароком не осудили
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Ну он же негр, в чем оскорбление то?
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Что к мужику пристали?! Его так в школе учили. В Китае китайцы, в Африке - негры.
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Ответ tolstiy
А если прочесть ещё внимательнее, то поймёшь, что еслибы матчи были бы в европе то его бы оставили, а матчи в сша и там двинутые...
Нет, об этом в новости нет, это ваши догадки. И отмена игрока - догадки предыдущего "читателя"
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Ответ FIFA World Cup
Жезус после матча сказал, что Ачерби извинился и никаких проблем нет, но повестка такая повестка...
Вот бы так со всеми преступлениям, да? Совершил, извинился - и молодец, гуляй дальше.
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0
Ответ dmitry_demidov
Хочешь свободы слова - едешь в США и наслаждаешься. А в России и других странах Европы, свобода слова ограничена. Где-то сильнее, как у нас, где-то слабее, как в той же Италии, где-то людей судят за отрицание Холокоста.
Чел, куда скидывать на лечение?
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Ответ Wale
Чудак. Перед матчем молится, в матче называет соперника Нигером.
Ты чудак? Раньше и крестились, и негров тут же вешали. Ничего страшного.
Это только в Совке перед тем как запытать до смерти священника не крестились.
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Ответ dmitry_demidov
Если за такое не наказывать - то серия а потеряет зрилов в странах, где много темнокожих жителей, а это никому не надо. Лучше наказать и показать что ты против, чем смалодушничать смолчав и получив волну заслуженной критики за это. Дома на кухне - можешь хоть портреты Муссолини целовать, но на публике всё же не стоит себя так вести.
это - верно, но все же футбол - не театр - тем более, что они разошлись с пониманием...что там несется с трибун в обе стороны - представить трудно...и у телевизоров...
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Ответ FIFA World Cup
Жезус после матча сказал, что Ачерби извинился и никаких проблем нет, но повестка такая повестка...
Вы не помните, что случилось с Рубиалесом?
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В общем, нужно было молча втащить. Или это тоже осуждается чуткой и внимательной общественностью?
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Я согласен на то, чтобы все так делали, нахрен эти матчи сборных не нужны, одни травмы
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ну, идиотизм множится...из-за возможного....ну, сказал в запаре...
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Назло бабушки отморожу уши
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Итальянцы это вам не испанцы )))
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Прости, презумпция невиновности, мы все прое...
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