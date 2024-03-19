Игрок ростовского СКА Тарасенко проиграл на ставках 5+ млн рублей, собранных с родителей на поездки детей на турниры. Клуб аннулировал с ним контракт («Мутко против»)

Ростовский СКА расстался с Анатолием Тарасенко после финансового скандала.

6 марта ростовский клуб, ранее перешедший в , официально объявил о приходе нового игрока. Тарасенко – воспитанник «Динамо» и автор проекта «Толя о футболе». До 2018 года футболист играл за различные клубы во Втором дивизионе.

В последние годы Тарасенко тренировал детские команды и основал свой собственный детско-юношеский клуб в Екатеринбурге.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в прошлом году Тарасенко собрал с родителей более 5 миллионов рублей на поездку их детей на турнир в Дубае и проиграл все деньги на ставках. Он попросил родителей не выносить историю в публичное пространство, пообещав вернуть все деньги в течение пары лет.

Затем летом в соцсетях проекта «Толя о футболе» Тарасенко анонсировал сбор детей для участия в международном турнире в турецком Сиде. Когда пришло время поездки Анатолий заявил, что турнир был перенесен по воле организаторов и участие в нем больше не имеет смысла. Вместо этого поездка превратилась в обычный учебно-тренировочный сбор.

Позже выяснилось, что соревнование никто не переносил, а команда Анатолия даже не подавала заявку на участие. Вероятно, в мошеннической схеме участвовали его мама и жена – жена была администратором проекта, а поездка организовывалась через турагенство, интересы которого представляла мама Анатолия.

В обоих случаях родителям была возвращена лишь часть средств. Некоторые из них уже написали или планируют подать заявления в полицию.

Отмечается, что Тарасенко начал лечение от игорной зависимости.

«Уважаемые болельщики! В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.

Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.

Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!» – говорится в заявлении клуба.