Игрок ростовского СКА Тарасенко проиграл на ставках 5+ млн рублей, собранных с родителей на поездки детей на турниры. Клуб аннулировал с ним контракт («Мутко против»)

Теги премьер-лига Россия трансферы происшествия СКА Ростов Ставки на спорт Ставки на футбол деньги Winline Медиалига Футбол

Ростовский СКА расстался с Анатолием Тарасенко после финансового скандала.

6 марта ростовский клуб, ранее перешедший в Winline Медиалигу, официально объявил о приходе нового игрока. Тарасенко – воспитанник «Динамо» и автор проекта «Толя о футболе». До 2018 года футболист играл за различные клубы во Втором дивизионе.

В последние годы Тарасенко тренировал детские команды и основал свой собственный детско-юношеский клуб в Екатеринбурге.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в прошлом году Тарасенко собрал с родителей более 5 миллионов рублей на поездку их детей на турнир в Дубае и проиграл все деньги на ставках. Он попросил родителей не выносить историю в публичное пространство, пообещав вернуть все деньги в течение пары лет.

Затем летом в соцсетях проекта «Толя о футболе» Тарасенко анонсировал сбор детей для участия в международном турнире в турецком Сиде. Когда пришло время поездки Анатолий заявил, что турнир был перенесен по воле организаторов и участие в нем больше не имеет смысла. Вместо этого поездка превратилась в обычный учебно-тренировочный сбор.

Позже выяснилось, что соревнование никто не переносил, а команда Анатолия даже не подавала заявку на участие. Вероятно, в мошеннической схеме участвовали его мама и жена – жена была администратором проекта, а поездка организовывалась через турагенство, интересы которого представляла мама Анатолия.

В обоих случаях родителям была возвращена лишь часть средств. Некоторые из них уже написали или планируют подать заявления в полицию.

Отмечается, что Тарасенко начал лечение от игорной зависимости.

«Уважаемые болельщики! В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.

Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.

Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!» – говорится в заявлении клуба.

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20 комментариев
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Игроман такой же наркоман - когда нужны деньги на игру, они добываются любым способом, даже путём кражи у детей.
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И спонсорство лиги Винлайн ;)
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Без мата описать данную новость крайне проблематично
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На самом деле, без шуток, страшная вещь и болезнь.
У многих затуманивает разум и начинают играть крупно...
И чаще всего учатся люди только на собственных ошибках, когда уже все потеряно.
Лучше бы нам в школах и институтах не преподавали тупую теорию, которая мало где пригодится, а экономическую грамотность и социальную ответственность с детства. Глядишь неблагополучных алкашей, да игроманов стало бы меньше.
Да только никому это не надо.
Большой бизнес, большие бабки крутятся, а страдает как всегда обычный народ.
+10
-2
+8
Автор проекта "Толя до сих пор на воле"
+6
0
+6
Ответ Сергей Логинов
Без мата описать данную новость крайне проблематично
Согласен, это ****** просто, **** я их *****, за такую *****!
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Интересно, в винлайне ставил , хотя бы, или к конкурентам пошёл?
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Живут же люди. Опрокидывает детей,родителей,подставляет клуб. Еще и родня покрывает и участвует.
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спортс, а чё эту новость в категории ставок не сделали? )
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+2
Ответ Witch Doctor
На самом деле, без шуток, страшная вещь и болезнь. У многих затуманивает разум и начинают играть крупно... И чаще всего учатся люди только на собственных ошибках, когда уже все потеряно. Лучше бы нам в школах и институтах не преподавали тупую теорию, которая мало где пригодится, а экономическую грамотность и социальную ответственность с детства. Глядишь неблагополучных алкашей, да игроманов стало бы меньше. Да только никому это не надо. Большой бизнес, большие бабки крутятся, а страдает как всегда обычный народ.
Если человек подвержен зависимостям, то тут мало чего сделаешь. А тут ещё и вся семейка из мошенников состоит
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Далее по классике жанра следует петля и слезливое бесполезное письмо. Он жалок
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Ответ Остап Бендер
Я одно не понимаю, что ж он ставит-то так коряво? Не, я иногда сам немного грешу, как-то посчитал записи за 5 лет - в целом ноль :) Ну были небольшие взлёты и падения, но как можно всё проиграть? Квартиру на экспресс что ли?
Ты, наверно, исключение. Иначе, не плодились бы букмекерские конторы, не шла их реклама и не выступали бы они спонсорами.
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Махинатор (
Вполне возможно были и раньше случаи.
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Все равно не понимаю всей этой лудомании. Даже когда человек что-нибудь выпьет или уколет, да, последствия ужасные, но под кайфом человек хоть часик-два удовольствия получит. А со ставками что? 5 лямов поставил, а через 5 минут их уже нет. И откуда тут кайф?
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"Прекратите называть все коммерческие школы,сборы, тренировки, конференции, турниры - сбором БАБЛА! Это именно тот опыт, о котором я говорю.
Вы тратите деньги на ЗНАНИЯ, это не материальные вещи)"
Взято из блога ТолиОФутболе...
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Людям сверху бабло приносит, значит надо больше пиарить "легкие деньги"
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