«Клопп – бесцеремонный болван и неудачник». Морган о реакции тренера «Ливерпуля» на вопрос журналиста
Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником.
Главный тренер «Ливерпуля» повздорил с журналистом после поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4), назвав его вопрос «немного глупым»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас».
Пирс Морган прокомментировал этот эпизод. «Клопп – бесцеремонный болван и неудачник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»
Не стоит ставить его имя рядом с великим клубом...
Морган умеет набрасывать, толпа всегда заводится.