«Клопп – бесцеремонный болван и неудачник». Морган о реакции тренера «Ливерпуля» на вопрос журналиста

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником.

Главный тренер «Ливерпуля» повздорил с журналистом после поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4), назвав его вопрос «немного глупым»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас».

Пирс Морган прокомментировал этот эпизод. «Клопп – бесцеремонный болван и неудачник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»

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66 комментариев
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Если Клопп болван и неудачник, страшно представить кто тогда сам Морган
+194
-8
+186
Роналду дал разрешение ему говорить?
+67
-5
+62
Ответ SergScouser
Стыдно за таких болельщиков?)
Стыдно
+58
-3
+55
Ответ Ебздрогыч
Если Клопп болван и неудачник, страшно представить кто тогда сам Морган
Персофан Роналду (а это многом говорит)
+67
-12
+55
Хватит приписывать "болельщик Арсенала"
+53
-7
+46
Ответ Озил, озю и буду озить
Хватит приписывать "болельщик Арсенала"
Стыдно за таких болельщиков?)
+34
-4
+30
Том Морган действительно болван. Джон Сильвер определённо говорил об этом, я помню.
+17
-1
+16
Ответ Отец Абду
Персофан Роналду (а это многом говорит)
Персофаном Роналду (или Месси) быть не стыдно, стыдно когда это принимает настолько уродливую и извращенную форму, как у Моргана
+21
-5
+16
Клоппа можно немного покритиковать за данное поведение и, возможно, даже назвать болваном. Но неудачником он точно не является.
+15
0
+15
Клопп так-то ЛЧ брал, 2 раза в финале ЛЧ был, АПЛ взял, успешно конкурировал с МС, раскрыл многих игроков, собрал Ливерпуль заново, можно сказать. А ты, Моргуша, что сделал?) Взял интервью у Роналду?)
+14
-3
+11
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Чем то он мне нашего Губерниева напоминает...
британский майонез
+11
-1
+10
Это болельщик Роналду.
Не стоит ставить его имя рядом с великим клубом...
+10
0
+10
Ответ Мохнатый55
Клоппа можно немного покритиковать за данное поведение и, возможно, даже назвать болваном. Но неудачником он точно не является.
Особенность перевода. Лузер - это, в первую очередь, проигравший, во вторую - неудачник.
+9
0
+9
Чем то он мне нашего Губерниева напоминает...
+11
-2
+9
Ответ Дядя ТУРА
Клопп неудачник хаххах
Конечно. Всего 2 раза был признан лучшим тренером мира. А ЛЧ выиграл - просто смешно - всего-то 1 раз. Типичный лузер.
+8
-1
+7
Больше всего меня злят винисиус и Морган…это странно да😀 ненавижу этих персонажей
+8
-1
+7
У человека криштиану головного мозга
+10
-3
+7
Этот Морган - какой-то бешеный шальной пекинес. Ему начхать на кого лаять и кого за пятки кусать, всех, кто рядом прошел.
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Если Клопп болван и неудачник, страшно представить кто тогда сам Морган
Морган тот человек, кто в 90-е устроил слежку и травлю Гаскойна. Я думаю одного этого достаточно, что бы понять кто он такой.
+6
0
+6
Ответ SergScouser
Стыдно за таких болельщиков?)
Конечно
+4
0
+4
Ну чтож, человек только и может чем то подобным внимание к себе привлечь... Эйфории после Роналду стало меньше, вот и пришлось видимо оскорбить Клоппа... Хотя уверен, Клоппу и нафиг не сдались слова Моргана!
+4
0
+4
В принципе Пирс это Рон но в журналистике, когда-то крутой и яркий, теперь замедленный и капризный
+4
0
+4
Ответ Антоша Спирин
Это как?))
Это вот такой словесный понос как у инстадивы
+4
0
+4
Ответ Gunner_14
Было бы хорошо, если бы не приписывали, что этот неадекват — болельщик «Арсенала»
Человек, называющий себя болельщиком «Арсенала»
+4
0
+4
Было бы хорошо, если бы не приписывали, что этот неадекват — болельщик «Арсенала»
+6
-2
+4
Скорее это сам Морган
+4
-1
+3
Вопрос реально был тупой
+5
-2
+3
Ответ Egobrain
Не понимаю маниакального желания сравнивать успехи людей из разных областей Олсо, когда используешь аргумент "сперва добейся" , будь готов рассказать о своих успехах. Что-то мне подсказывает, что ты тоже далеко не Морган
Ну, дак, я и не оскорбляю людей, клубы, футболистов, тренеров и т.д. А Морган ведёт себя как невежа, оскорбляет другого человека, при этом не приведя ни одного аргумента, которое бы оправдывало его точку зрения.
+3
0
+3
Ну так то в оригинале пожёстче написано🤣
Морган умеет набрасывать, толпа всегда заводится.
+3
-1
+2
Клопп конечно интересная личность.
+3
-1
+2
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