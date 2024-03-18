«Клопп – бесцеремонный болван и неудачник». Морган о реакции тренера «Ливерпуля» на вопрос журналиста

Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником.

Главный тренер « » повздорил с журналистом после поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:4), назвав его вопрос «немного глупым»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас».

прокомментировал этот эпизод. «Клопп – бесцеремонный болван и неудачник», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»