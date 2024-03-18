Вяльбе о выборах: «Не сомневалась в победе в Путина. Заданный президентом курс правильный, народ в него верит»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не сомневалась в победе Владимира Путина на выборах.

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.

«Безусловно, не сомневалась в победе Владимира Владимировича. Тем более с таким результатом. Впечатлил не столько отрыв от конкурентов, а сплоченность людей, их желание принять участие в выборах, явка была очень высокой. Это говорит о том, что заданный президентом курс правильный, народ в него верит.

Что касается спорта, то Владимир Владимирович не раз показывал, как неравнодушно к нему относится. Не сомневаюсь, что он, как и ранее, будет уделять этому особое внимание», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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26 комментариев
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Конечно верит! 90% набрал по Москве. Губернаторы и прочие Собянины от страха накрутили столько что даже Лукашенко покраснел бы от стыда.
+26
-2
+24
Расы мира:
Монголойды
Европиойды
Терпилойды
+25
-4
+21
чуть не блеванул от этой дичи
+15
-2
+13
Никто не сомневался. Не было ни одного случая в истории чтобы диктатор проиграл свои же выборы.
+15
-2
+13
В 87% уже даже верные холопы не поверят. Ну просто прикиньте - в 2018 Путину сделали 76%. А спустя 6 лет, имея бремя в виде войны, санкций, рекордной инфляции, изоляции, Памфилова нас пытается убедить, что довольных стало еще больше )))))
+13
-2
+11
как она с такой ряхой до 55 лет дожила?
+9
-1
+8
Ох уж этот глубинный народ. Во все верит, кроме здравого смысла
+6
-1
+5
Ответ marcusdi
Никто не сомневался. Не было ни одного случая в истории чтобы диктатор проиграл свои же выборы.
Пиночет проиграл в 1988. Потому что в решающий момент армия от него отвернулась, заявив что поддержит выбор народа.
+5
0
+5
предлагаю найти те 10% которые не верят и объявить их иноагентами и виноватыми во всех наших проблемах!
+4
0
+4
Так, для справки, рейтинг самых высоких результатов на президентских выборах в странах СНГ с начала 1990 годов:

✹ 99,50% Сапармурат Ниязов (Туркменистан, 1992)

✹ 98,73% Гейдар Алиев (Азербайджан, 1993)

✹ 97,75% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2015)

✹ 97,69% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2017)

✹ 97,60% Эмомали Рахмонов (Таджикистан, 1999)

✹ 97,14% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2012)

✹ 95,55% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2011)

✹ 92,12% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2024)

✹ 91,95% Ислам Каримов (Узбекистан, 2000)

✹ 91,15% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2005)

✹ 90,92% Эмомали Рахмон (Таджикистан, 2020)

✹ 90,76% Ислам Каримов (Узбекистан, 2007)

✹ 90,39% Ислам Каримов (Узбекистан, 2015)

✹ 89,23% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2007)

✹ 88,73% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2008)

✹ 88,72% Курманбек Бакиев (Кыргызстан, 2005)

✹ 88,61% Шавкат Мирзиёев (Узбекистан, 2016)

✹ 87,31% Владимир Путин (Россия, 2024, предварительный результат)

Вот и цели на 2030 год - нарисовать 90+ процентов!
+3
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+3
Ответ Фёдор Молчанов
как она с такой ряхой до 55 лет дожила?
На подножном корме
+3
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+3
Такие сомнения были, что аж нервы сдавали. Слава богу, обошлось. На тоненького.
+2
0
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Результаты президентских выборов 2024 года стали ясны летом 2020 года после принятия новой Конституции
+1
0
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Печально что он еще молодой и как его дружок Роберт Мугабе еще долго будет сидеть у власти. Курс...Какой? Новая опричнина, когда своим все, а другим - закон? Новое крепостничество?
+1
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+1
Ответ unbelievable
Расы мира: Монголойды Европиойды Терпилойды
Вяльбе относится к расе путиноидов. Это которые не терпят, а наоборот кайфуют от происходящего.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Так, для справки, рейтинг самых высоких результатов на президентских выборах в странах СНГ с начала 1990 годов: ✹ 99,50% Сапармурат Ниязов (Туркменистан, 1992) ✹ 98,73% Гейдар Алиев (Азербайджан, 1993) ✹ 97,75% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2015) ✹ 97,69% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2017) ✹ 97,60% Эмомали Рахмонов (Таджикистан, 1999) ✹ 97,14% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2012) ✹ 95,55% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2011) ✹ 92,12% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2024) ✹ 91,95% Ислам Каримов (Узбекистан, 2000) ✹ 91,15% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2005) ✹ 90,92% Эмомали Рахмон (Таджикистан, 2020) ✹ 90,76% Ислам Каримов (Узбекистан, 2007) ✹ 90,39% Ислам Каримов (Узбекистан, 2015) ✹ 89,23% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2007) ✹ 88,73% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2008) ✹ 88,72% Курманбек Бакиев (Кыргызстан, 2005) ✹ 88,61% Шавкат Мирзиёев (Узбекистан, 2016) ✹ 87,31% Владимир Путин (Россия, 2024, предварительный результат) Вот и цели на 2030 год - нарисовать 90+ процентов!
Негоже такому мощнейшему нацлидеру какие-то 90 набирать. Нужно хотя б в тройку рекордсменов попасть. Не менее 98%
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Ответ Always_sam
предлагаю найти те 10% которые не верят и объявить их иноагентами и виноватыми во всех наших проблемах!
Потом найти тех, кто не верит в деда мороза
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Ответ marcusdi
Никто не сомневался. Не было ни одного случая в истории чтобы диктатор проиграл свои же выборы.
Пиночет, но это скорее исключение из правил)) Парень слишком поверил в себя
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Ответ unbelievable
Расы мира: Монголойды Европиойды Терпилойды
Еще одна раса: Через"Й"написоиды, там где надо писать "И".
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Ответ maks44
Вяльбе относится к расе путиноидов. Это которые не терпят, а наоборот кайфуют от происходящего.
Раса: северонигерийцы
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обычная приспособоленка! Дети у нее по ходу на передовой ?
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"Властелин овец", часть 5-я (или 6-я)
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Не сомневался,что она скажет,что не сомневалась в победе ВВП
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У языка Вяльбе тоже курс правильный?
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Так никто и не сомневался, да... Путын победил на "путынских выборах" , ну и ещё тем кто не согласен - цинично поводили по губам этими нарисованными 87%
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