Вяльбе о выборах: «Не сомневалась в победе в Путина. Заданный президентом курс правильный, народ в него верит»

Елена Вяльбе заявила, что не сомневалась в победе Владимира Путина на выборах.

лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.

«Безусловно, не сомневалась в победе Владимира Владимировича. Тем более с таким результатом. Впечатлил не столько отрыв от конкурентов, а сплоченность людей, их желание принять участие в выборах, явка была очень высокой. Это говорит о том, что заданный президентом курс правильный, народ в него верит.

Что касается спорта, то Владимир Владимирович не раз показывал, как неравнодушно к нему относится. Не сомневаюсь, что он, как и ранее, будет уделять этому особое внимание», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).