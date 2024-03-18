Вяльбе о выборах: «Не сомневалась в победе в Путина. Заданный президентом курс правильный, народ в него верит»
Елена Вяльбе заявила, что не сомневалась в победе Владимира Путина на выборах.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.
«Безусловно, не сомневалась в победе Владимира Владимировича. Тем более с таким результатом. Впечатлил не столько отрыв от конкурентов, а сплоченность людей, их желание принять участие в выборах, явка была очень высокой. Это говорит о том, что заданный президентом курс правильный, народ в него верит.
Что касается спорта, то Владимир Владимирович не раз показывал, как неравнодушно к нему относится. Не сомневаюсь, что он, как и ранее, будет уделять этому особое внимание», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Монголойды
Европиойды
Терпилойды
✹ 99,50% Сапармурат Ниязов (Туркменистан, 1992)
✹ 98,73% Гейдар Алиев (Азербайджан, 1993)
✹ 97,75% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2015)
✹ 97,69% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2017)
✹ 97,60% Эмомали Рахмонов (Таджикистан, 1999)
✹ 97,14% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2012)
✹ 95,55% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2011)
✹ 92,12% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2024)
✹ 91,95% Ислам Каримов (Узбекистан, 2000)
✹ 91,15% Нурсултан Назарбаев (Казахстан, 2005)
✹ 90,92% Эмомали Рахмон (Таджикистан, 2020)
✹ 90,76% Ислам Каримов (Узбекистан, 2007)
✹ 90,39% Ислам Каримов (Узбекистан, 2015)
✹ 89,23% Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан, 2007)
✹ 88,73% Ильхам Алиев (Азербайджан, 2008)
✹ 88,72% Курманбек Бакиев (Кыргызстан, 2005)
✹ 88,61% Шавкат Мирзиёев (Узбекистан, 2016)
✹ 87,31% Владимир Путин (Россия, 2024, предварительный результат)
Вот и цели на 2030 год - нарисовать 90+ процентов!