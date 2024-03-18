Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»

Теги Авангард Локомотив Трактор результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Авангард» примет «Локомотив» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия «Динамо» – «Трактор». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Локомотив
Дата проведения
18 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Динамо Москва – Трактор
Дата проведения
18 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

25 комментариев
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Только Трактор и только победа!!!
+9
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+9
За Трактор!!!😎
+7
0
+7
За Локо!
+13
-6
+7
Авангард, надо отмазаться за субботу!
С 0-2 против Локо шансов не будет.
+7
-3
+4
За хороший хоккей и без травм!! Пусть победит сильнейший, и чтоб судьи к этим победам не имели отношения
+6
-2
+4
Все предматчевые прогнозы как оно будет вообще ни к чему! Миллион мелочей в каждом матче, которые решают судьбу встречи. Все продолжаем болеть за свои команды - верить в удачу. За классный хоккей, невероятные эмоции и отсутствие влияния судейства
+4
0
+4
За Трактор!Сегодня будет жесткая игра,думаю Динамо будет лезть на Зака и провоцировать Трактор на удаления,так что парни держитесь верю в команду,Трактор сила 💪 удачи 🚜🤟🏻
+2
0
+2
За Авангард!!! Надеюсь, Кравец подкрутит настройки
+5
-4
+1
Перекрестный плей-офф уже оправдывает себя
+2
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+1
За Локо 🏒✌️
+2
-1
+1
Эти игры покажут многое , во всяком случае уровень притязания на полуфиналы прояснится , если у Авангарда домашние игры впереди, но у динамовцев, как бы момент истины , к счастью я не болельщик этих команд , но двадцать лет жизни отданные уральскому региону симпатии определили, динамовцам держаться , Локомотиву не изменять оборонительной тактике .
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Ответ Банзай
За Авангард!!! Надеюсь, Кравец подкрутит настройки
И скажет :,,Холод,мочи лидеров"...будет бонус
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Ответ mishamat74
Все предматчевые прогнозы как оно будет вообще ни к чему! Миллион мелочей в каждом матче, которые решают судьбу встречи. Все продолжаем болеть за свои команды - верить в удачу. За классный хоккей, невероятные эмоции и отсутствие влияния судейства
Совершенно так, но УрВО это двадцать лет жизни, поэтому за Трактор.
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Ответ Andy
Чем оправдал?))
Интересом и меньшей предсказуемостью , Вы только представьте, а вдруг две команды Запада не дойдут до полуфинала , у судя по первому матчу может и больше чем две,восток ведь дело тонкое, а раньше все видели это только в финале.
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Ответ Сергей Лепехин
Перекрестный плей-офф уже оправдывает себя
Чем оправдал?))
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Ответ притвиц
Я-то думал, что только на футболе судьи во всем виноваты.
Судьи в любом виде спорта если захотят могут быть виноваты
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Ответ Хамлет датский
За хороший хоккей и без травм!! Пусть победит сильнейший, и чтоб судьи к этим победам не имели отношения
Я-то думал, что только на футболе судьи во всем виноваты.
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За Ярославль и Челябинск!
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За Локомотив ! Трактору удачи...
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надеюсь Авангард покажет сегодня тот хоккей, который мы ждём от него.за Авангард.
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Заварухины,,продолжайте радовать и удивлять ,Трактору-продолжать успех.
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За Локомотив и Трактор, Удачи и Победы вы можете.
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