Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»
«Авангард» примет «Локомотив» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня продолжится серия «Динамо» – «Трактор».
Второй раунд
- Дата проведения
- 18 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 18 марта, 19.30, «ВТБ-Арена»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
С 0-2 против Локо шансов не будет.