Петр Ян: «МРТ подтвердила травму паха, разрывы крестообразной связки и мениска. Завтра операция»
Петру Яну диагностировали разрывы крестообразной связки, мениска и травму паха.
«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра назначена операция.
Ничто не сломит меня. Я полон решимости вернуться в кратчайшие сроки и стать сильнее, чем когда-либо», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
9 марта Ян провел поединок с Суном Ядуном на турнире UFC 299 в Майами (США). Петр победил единогласным решением судей.
После поединка Ян признался, что вышел на бой с травмой ноги, из-за которой месяц не мог спарринговать.
Петр Ян проведет следующий бой не раньше осени
Ян постоянно дерется с травмами: подписался в UFC с порванными «крестами» и дебютировал со сломанным пальцем
Видимо походу боя ещё сильнее травмировался
Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
Не фанат Яна, но желаю ему здоровья! Это самое ценное в жизни. И очень часто его не возможно купить и восстановить, имея даже большие деньги.
Скорейшего выздоровления!