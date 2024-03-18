Петр Ян: «МРТ подтвердила травму паха, разрывы крестообразной связки и мениска. Завтра операция»

Теги травмы UFC MMA Петр Ян Здоровье Бокс/MMA/UFC

Петру Яну диагностировали разрывы крестообразной связки, мениска и травму паха.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра назначена операция.

Ничто не сломит меня. Я полон решимости вернуться в кратчайшие сроки и стать сильнее, чем когда-либо», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

9 марта Ян провел поединок с Суном Ядуном на турнире UFC 299 в Майами (США). Петр победил единогласным решением судей.

После поединка Ян признался, что вышел на бой с травмой ноги, из-за которой месяц не мог спарринговать.

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23 комментария
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Шок
Видимо походу боя ещё сильнее травмировался
Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
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-2
+51
Ответ Влад Безруков
Шок Видимо походу боя ещё сильнее травмировался Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
Это естественно. Во время боя заживление организма невозможно.
Не фанат Яна, но желаю ему здоровья! Это самое ценное в жизни. И очень часто его не возможно купить и восстановить, имея даже большие деньги.
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+22
На пол года точно выбыл.
Скорейшего выздоровления!
+18
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+18
Ответ Влад Безруков
Шок Видимо походу боя ещё сильнее травмировался Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
после боя с Двалишвили было много критики, а на тот бой Ян, похоже, с более серьёзными проблемам выходил.
+10
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+10
Я надрывал передние кресты, не представляю как можно после этого продолжать драться.
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Травмат весь пора на пенсию
+8
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+5
Ян - Железный
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+4
Как он вытащил тот бой с такими травмами, это жесть.
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+4
Ответ Александр Баутин
Я надрывал передние кресты, не представляю как можно после этого продолжать драться.
Ты вплотную подошёл к разгадке
+4
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+3
Ответ Влад Безруков
Шок Видимо походу боя ещё сильнее травмировался Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
Разрыв крестов никак не мешает ходьбе
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Безумство. Не врач, но так можно инвалидом остаться? Стоит оно того или нет. Лучше бы слился.
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Здоровья и пусть операция пройдёт удачно!
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Здоровья Петьке!!
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Я на тренировке по дзюдо тоже рвал переднюю крестообразную связку и была трещина в мениске. Боль была ужасная, но еле еле тренировку отпахал. Когда был у хирурга он сказал что проф спортсмены имея топовых специалистов возвращаются в проф спорт через пол года. Так что как минимум пол года Пети не будет в боях, а так желаю скорейшего выздоровления. Но многие бойцы мма после травм с коленями не охотно борятся, и уходят из мма.
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Скорейшего выздоровления.
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Как же не во время
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С UFC совершенно очевидно все.Просто надо объективно смотреть на вещи.Конечно Петр будет и далее себя добивать.В России он будет востребован в любом состоянии.
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После разрыва внутреннего мениска (3 степень) и повреждения крестообразных связок я уже полтора года вне активного спорта😢
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Целый букет травм и проблем со здоровьем. В кратчайшие сроки вернуться не получится, дай бог вообще продолжить спортивную карьеру в UFC.
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Ответ Влад Безруков
Шок Видимо походу боя ещё сильнее травмировался Не уверен, что с разрывом крестов вообще возможно ходить, а он ещё дрался и выиграл
ходить можно, я пару лет ходил, уже привык выправлять, когда колено защемляло.
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Капец. Здоровья ему!
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