Петр Ян: «МРТ подтвердила травму паха, разрывы крестообразной связки и мениска. Завтра операция»

Петру Яну диагностировали разрывы крестообразной связки, мениска и травму паха.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра назначена операция.

Ничто не сломит меня. Я полон решимости вернуться в кратчайшие сроки и стать сильнее, чем когда-либо», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

9 марта Ян провел поединок с Суном Ядуном на турнире UFC 299 в Майами (США). Петр победил единогласным решением судей.

После поединка Ян признался, что вышел на бой с травмой ноги, из-за которой месяц не мог спарринговать.

Петр Ян проведет следующий бой не раньше осени

Ян постоянно дерется с травмами: подписался в UFC с порванными «крестами» и дебютировал со сломанным пальцем