«Реал» продлил контракт с Анчелотти и попытается подписать Мбаппе, спортсмены в списке доверенных лиц Путина, скандал из-за Суперкубка Турции и другие новости

1. «Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года. При этом итальянец может остаться в клубе не в роли тренера, такая возможность прописана в новом соглашении.

2. Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» – «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили за 10 минут до начала. Местные власти не разрешили командам выходить в футболках с Ататюрком и не захотели включать турецкий гимн.

3. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» (1:5), Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд, Кузнецов – в 8-м (и у него 11% выигранных вбрасываний), Сорокину не хватило 18 секунд до матча на ноль. «Коламбус» одолел «Торонто» (6:5 ОТ), Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне, Самсонов пропустил 6 шайб. «Рейнджерс» уступили «Флориде» (3:4), Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

4. НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Денвер» и другие результаты.

5. Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России.

6. Похоже, «Реал» снова нацелился на Килиана Мбаппе. Пишут, что «Мадрид» сделает новое предложение форварду «ПСЖ» в январе, а за переход выступают игроки и Анчелотти. Французу предложат 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса. От Мбаппе откажутся окончательно, если переход не состоится.

7. Криштиану Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS, куда его не включили.

8. Российским гроссмейстерам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью на чемпионате мира по блицу.

9. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» на выезде – 1:1. Остальные результаты дня в Серии А можно изучить здесь.

10. Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канада уступила Швеции, США обыграли Чехию по буллитам, Финляндия победила Латвию.

11. «Зенит» хочет перехватить Грама у ЦСКА и предлагает за него 1,5 млн евро. Сам защитник хочет в московский клуб. Еще «Зенит» хочет купить центрального защитника «Сантоса» Жоакима и уже готовит предложение.

12. Дом Джека Грилиша ограбили во время игры с «Эвертоном», его семья была внутри. Вынесли часы и украшения на 1 млн фунтов.

13. «Адмирал» проиграл «Нефтехимику» (3:4) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Цитаты дня.

Евгений Рылов: «Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада. У нас будут в следующем году свои старты, хочется там хорошо выступить»

«На спине была огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит». Медведева рассказала, как врач потушила об ее спину сигарету

Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Такое неуважение к нам: типа вы второсортные»

Дмитрий Чернышенко: «Мы помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия. Не ожидали, что западники до такой степени будут воздействовать на него»

Эрик тен Хаг: «МЮ» может победить любого, когда вернутся сильнейшие игроки. Мы на равных играли против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»

Ирина Роднина: «Москва сейчас лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Она всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее»

Ольга Зайцева: «Я за Путина, поддерживаю его во всех делах и начинаниях. Важный вопрос – это стабильность, с ним ты знаешь, что ожидать»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам