«Реал» сделает новое предложение Мбаппе в январе – не такое выгодное, как в 2022-м. У Килиана прямой контакт с Пересом, игроки и Анчелотти за переход

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» попытается вновь подписать Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Мадрид» попробует договориться с Мбаппе зимой и переключится на Холанда, если Килиан не даст согласие до 15 января.

The Athletic подтверждает, что мадридский клуб попытается подписать француза в январе. В «Реале» извлекли уроки из ошибок, допущенных в 2022 году, когда они пытались купить Мбаппе, но тот в итоге продлил контракт с «ПСЖ». 

В мадридском клубе дали понять 25-летнему форварду, что если он хочет перейти к ним, то должен принять решение до середины января. Некоторые в «Реале» чувствовали себя обманутыми, но тем не менее контакты между двумя сторонами не прекращаются.

У Мбаппе есть прямой контакт с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который остается сторонником его трансфера. Однако в случае прогресса переговоры будут вести генменеджер клуба Хосе Анхель Санчес.

Отмечается, что все в «Реале» – от главного тренера Карло Анчелотти до игроков – хотят, чтобы Мбаппе перешел.

The Athletic также пишет, что новое предложение «Реала» финансово не будет таким выгодным, как в прошлом году. На это повлияли последствия пандемии коронавируса и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Килиана сильно превышала оклады нынешних игроков «Реала».

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35 комментариев
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Еще пару лет без ЗМ и точно надумает!
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Сезон стартовал
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Если Перес упёрся... прямо хочет купить. Вообще не сдаётся. Но думается в 2024 у этой саги наступит конец.
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Ответ samatzakirzyanov
В реал дважды не зовут ведь пхах
ну так это и не дважды)) это как парня с армии дождаться перед тем как пожениться)) всё порешали, просто ждут когда отслужит срок))
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Винисиус тоже хочет?
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+4
Интересно, обойдет ли этот сериал Игру престолов?
Благо, идти никуда не надо: попкорн в холодильнике лежит
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0
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Ответ Cruel Snake
Если Перес упёрся... прямо хочет купить. Вообще не сдаётся. Но думается в 2024 у этой саги наступит конец.
Думаю, это для него принципиально: ведь владельцы ПСЖ – сторонники УЕФА, а Перес – Суперлиги
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Ответ Этот Райола хочет денег
Еще пару лет без ЗМ и точно надумает!
Думаю он ему не светит.
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Сериал продолжается. Когда Реал перестанет унижаться перед Мбаппе?
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Ответ Вондроушова
Надо ему в Барсу переходить, в АПЛ или в Бундеслигу. Ничего хорошего Реалу очередная попытка "галактикос" не даст. Беллингема купили и хватит им.
Барсе придется весь Спотифай арену продать)
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Ответ Tristan...
Меренги уже который год то подписываются, то отписываются от Килиана. Мадрид! Определитесь уже! Громко заявите, что в Реал 119 раз звать не будут!
А он для "Реала" давно стал "Неуловимым Джо". Вроде как нужно проявить к нему внимание, сугубо из статуса, но так, чтобы он, упаси боже, не согласился.
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Ответ eao79rus
Комментарий скрыт
По губам получают все европейские команды, в том числе и ПСЖ
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Ответ Nathan De Stavr
И запомните, в Мадрид 2 раза не зовут 🐺☝️
это другое 🤣
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Ответ Nathan De Stavr
И запомните, в Мадрид 2 раза не зовут 🐺☝️
Чья цитата?
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В таком случае вполне логично наигрывается схема в 2 форварда и 10кой под ними уже сейчас: Вини-Джуд-Мбаппе, в ротации Родриго и Диас.
Вполне реалистично.
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Это уже традиция
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Комментарий удален пользователем
ничего не меняется
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