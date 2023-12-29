«Реал» сделает новое предложение Мбаппе в январе – не такое выгодное, как в 2022-м. У Килиана прямой контакт с Пересом, игроки и Анчелотти за переход

«Реал» попытается вновь подписать Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Мадрид» попробует договориться с Мбаппе зимой и переключится на Холанда, если Килиан не даст согласие до 15 января.

The Athletic подтверждает, что мадридский клуб попытается подписать француза в январе. В «Реале» извлекли уроки из ошибок, допущенных в 2022 году, когда они пытались купить Мбаппе, но тот в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

В мадридском клубе дали понять 25-летнему форварду, что если он хочет перейти к ним, то должен принять решение до середины января. Некоторые в «Реале» чувствовали себя обманутыми, но тем не менее контакты между двумя сторонами не прекращаются.

У Мбаппе есть прямой контакт с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который остается сторонником его трансфера. Однако в случае прогресса переговоры будут вести генменеджер клуба Хосе Анхель Санчес.

Отмечается, что все в «Реале» – от главного тренера Карло Анчелотти до игроков – хотят, чтобы Мбаппе перешел.

The Athletic также пишет, что новое предложение «Реала» финансово не будет таким выгодным, как в прошлом году. На это повлияли последствия пандемии коронавируса и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Килиана сильно превышала оклады нынешних игроков «Реала».

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