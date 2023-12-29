«На спине была огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит». Медведева рассказала, как врач потушила об ее спину сигарету

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину.

«В Сочи на гастролях Ильи Авербуха у меня очень сильно заболела спина. До такого состояния, что я не могла встать с кровати. Я уже не знала, что делать, было очень плохо.

Мне посоветовали врача. Вызываю такси, приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!

Я захожу, говорю, что записалась. Они такие: «Да? Проходите, садитесь, сейчас врач подойдет, но записи нет». Думаю, классно, я только что с вами по телефону разговаривала, а записи нет. Сижу, жду.

Заходит в кабинет маленькая тетка, ей лет за 70, она реально очень маленькая, азиатской внешности. У нее черные волосы, огромный начес, чтобы выше казаться, может быть. Она вбегает со словами: «Ааа, иглы, иглоукалывание, как хорошо, что ты ко мне пришла».

Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». А у меня врожденная травма шеи.

Намечает мне что-то, убеждает, что все отпустит. Она училась в Китае, Корее, работает по авторской методике. Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд».

Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила. Я выскакиваю: «Быстро снимайте все».

Она начинает говорить, что я пожалею. Спрашиваю: «Сколько с меня», сказали – 10 тысяч, я дала 15 и попросила их закрыться и никого больше не принимать.

Я выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит.

Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны.

Я в конфузе, мне надо звонить маме, рассказывать, как все прошло, а я не знаю, что мне сказать: что спина прошла или что у меня теперь шрам на всю жизнь», – сказала двукратная чемпионка мира.

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31 комментарий
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Странная история .. детская поликлиника, там врач за 10 тысяч.... Она зачем-то платит 15 ... за прижигание сигаретой Профессиональная спортсменка доверяется непонятно кому...
+24
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+23
Но спина же прошла? Значит, методика работает. :) А спортом надо заниматься, Жене.
+15
-2
+13
Когда одна история офигительнее другой)
+11
0
+11
- Доктор, я совсем не сплю, в голову лезут тысячи мыслей...
- Пейте на ночь стакан касторки!
- И я буду хорошо спать?
- Нет, не будете. Но мысль будет всего одна. Следующий!
+8
0
+8
Не верю ... Очень сомнительная история.
+9
-2
+7
Ответ N-fox
Странная история .. детская поликлиника, там врач за 10 тысяч.... Она зачем-то платит 15 ... за прижигание сигаретой Профессиональная спортсменка доверяется непонятно кому...
Почему странная? В профессиональном спорте травмы порой такие сложные и застарелые, что с ними по тридцать врачей обходят, из традиционной и альтернативной медицины. Порой последние помогают больше. Помню про Хорхе у Мозер, например. Или вон Джокович то грязью, то энергией пирамид лечится постоянно (эффект плацебо тоже никто не отменял).
+10
-3
+7
Охотно верю, у меня когда-то приятель штангист сорвал поясницу, ничего не помогало. Нашел специалиста по моксотерапии - прижигание какими-то папиросками из смеси трав. И через пару недель был как огурчик.
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+6
Так лечили моего мужа, правда, на дом врач приезжал, тоже иглами и прижиганием, было несколько сеансов, эффект отличный - 10 лет спина не беспокоила, а чёрных дыр не оставалось
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+6
Ответ N-fox
Странная история .. детская поликлиника, там врач за 10 тысяч.... Она зачем-то платит 15 ... за прижигание сигаретой Профессиональная спортсменка доверяется непонятно кому...
А это не Сотникова отвалила гадалке-мошеннице 2 млн рублей?
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+6
Настало время офигительных историй.
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явно выдуманная история, во первых потому что профессиональный спортсмен не может пойти в городскую больницу , ей назначат то что нельзя спортсменам в основном(не один не спортивный врач понятие не имеет какие препараты входят в допинг),,второе возраст, ребёнка не будут просто так принимать без взрослого,а ушь про деньги вообще сказка
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Интересно, кто же ей посоветовал этого "рвача"? Врачом не назову)
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+3
господи, ну какой там может быть шрам? Она уже не знает, как к себе внимание привлечь)
+7
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Ответ Александр Телегин
явно выдуманная история, во первых потому что профессиональный спортсмен не может пойти в городскую больницу , ей назначат то что нельзя спортсменам в основном(не один не спортивный врач понятие не имеет какие препараты входят в допинг),,второе возраст, ребёнка не будут просто так принимать без взрослого,а ушь про деньги вообще сказка
А в третьих, какой она ребенок? В 20+ она записалась в детскую поликлинику? Чего?😂
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Самое интересное, что она вначале жаловалась, что с дивана встать не могла, а в конце после процедур и прижигания уже и вскочила и выбежала. Ну и чем ваша душенька недовольна?))
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Ответ Agura
Не верю ... Очень сомнительная история.
Думаешь, загуляла Женька и во время трехдневной пьянки какой-то собутыльник прижег сигару, а эта легенда для тренера?))
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Фото шрама будет? Иначе художественный свист
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Ответ Agura
Не верю ... Очень сомнительная история.
В Китае так лечат. А еще такой же способ показан в картине ’Белые росы"-горячим кирпичом к пояснице. Так что Ж пусть радуется, что всего-то точечкой прижгли 😂
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Ответ N-fox
Странная история .. детская поликлиника, там врач за 10 тысяч.... Она зачем-то платит 15 ... за прижигание сигаретой Профессиональная спортсменка доверяется непонятно кому...
мой бывший генеральный - ходил на приём к Котляревскому. "Полуврач-полуколдун".
Рассказывал потом, что там с ним делали.
Я решил, что он прикалывается.
Потом прочитал про него в сети. Оказалось, что там всё ещё фееричнее.
Но это, конечно, не официальная поликлиника была. Люди понимали, что методы будут "сильно нетрадиционные".
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Сценарий для фильма ужасов )) Сайлент Хилл...
Но врач сделал свою работу - это уже Доктор Хаус.
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Ответ Таня Вершинина
А это не Сотникова отвалила гадалке-мошеннице 2 млн рублей?
Всякое бывает, никто не от чено не зпстрахован, просто очень странно.
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Ответ Юркин Клоп
- Доктор, я совсем не сплю, в голову лезут тысячи мыслей... - Пейте на ночь стакан касторки! - И я буду хорошо спать? - Нет, не будете. Но мысль будет всего одна. Следующий!
Гоша и принял)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Думаешь, загуляла Женька и во время трехдневной пьянки какой-то собутыльник прижег сигару, а эта легенда для тренера?))
Для мамы! Она вечныйребенок, инфантилизм 10 левел.
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Ответ Назар Игорь
Охотно верю, у меня когда-то приятель штангист сорвал поясницу, ничего не помогало. Нашел специалиста по моксотерапии - прижигание какими-то папиросками из смеси трав. И через пару недель был как огурчик.
Теперь осталось только вылечить от шрамов.
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"А ещё мы тут белим, красим..."
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Ответ Александр Телегин
явно выдуманная история, во первых потому что профессиональный спортсмен не может пойти в городскую больницу , ей назначат то что нельзя спортсменам в основном(не один не спортивный врач понятие не имеет какие препараты входят в допинг),,второе возраст, ребёнка не будут просто так принимать без взрослого,а ушь про деньги вообще сказка
Так она же в шоу каталась, видимо после спорта уже
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Ответ lepestok
господи, ну какой там может быть шрам? Она уже не знает, как к себе внимание привлечь)
В общежитии я жил со студентом, у которого на руке был круглый шрам. Я поинтересовался, откуда он. Он сказал, что прижег себе сигаретой руку, может быть, несколько раз, я уже не помню, но шрам выглядел так, что он и за 10 лет не пройдет у него.
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Ответ КВАД
Самое интересное, что она вначале жаловалась, что с дивана встать не могла, а в конце после процедур и прижигания уже и вскочила и выбежала. Ну и чем ваша душенька недовольна?))
Пусть скажет фамилию доктора, очень надо. А то московские врачи не хотят напрягаться-"спинка заболела? Вот вам укольчик сильногормональный, полечим, уси-пуси".
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