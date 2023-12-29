«На спине была огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит». Медведева рассказала, как врач потушила об ее спину сигарету

Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину.

«В Сочи на гастролях Ильи Авербуха у меня очень сильно заболела спина. До такого состояния, что я не могла встать с кровати. Я уже не знала, что делать, было очень плохо.

Мне посоветовали врача. Вызываю такси, приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!

Я захожу, говорю, что записалась. Они такие: «Да? Проходите, садитесь, сейчас врач подойдет, но записи нет». Думаю, классно, я только что с вами по телефону разговаривала, а записи нет. Сижу, жду.

Заходит в кабинет маленькая тетка, ей лет за 70, она реально очень маленькая, азиатской внешности. У нее черные волосы, огромный начес, чтобы выше казаться, может быть. Она вбегает со словами: «Ааа, иглы, иглоукалывание, как хорошо, что ты ко мне пришла».

Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». А у меня врожденная травма шеи.

Намечает мне что-то, убеждает, что все отпустит. Она училась в Китае, Корее, работает по авторской методике. Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд».

Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила. Я выскакиваю: «Быстро снимайте все».

Она начинает говорить, что я пожалею. Спрашиваю: «Сколько с меня», сказали – 10 тысяч, я дала 15 и попросила их закрыться и никого больше не принимать.

Я выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит.

Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны.

Я в конфузе, мне надо звонить маме, рассказывать, как все прошло, а я не знаю, что мне сказать: что спина прошла или что у меня теперь шрам на всю жизнь», – сказала двукратная чемпионка мира.