Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была пройти в Эр-Рияде в 20:45 по московскому времени, но саудовские власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не хотели включать турецкий гимн. Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях. Матч был отменен примерно за 10 минут до планируемого начала.

Отмечается, что «Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире». А «Галатасарай» планировал использовать такую цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

После запрета саудовских властей сторонам не удалось прийти к соглашению. «Галатасарай» и «Фенербахче» приняли решение вернуться в Стамбул. BBC Türkçe сообщает, что матч сегодня не состоится, об этом уже сообщили игрокам «Галатасарая».

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