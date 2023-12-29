Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» – «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменен. Власти не разрешили командам выходить в футболках с Ататюрком и не захотели включать турецкий гимн

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Суперкубок Турции Политика Футбол

Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была пройти в Эр-Рияде в 20:45 по московскому времени, но саудовские власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также не хотели включать турецкий гимн. Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях. Матч был отменен примерно за 10 минут до планируемого начала.

Отмечается, что «Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире». А «Галатасарай» планировал использовать такую цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

После запрета саудовских властей сторонам не удалось прийти к соглашению. «Галатасарай» и «Фенербахче» приняли решение вернуться в Стамбул. BBC Türkçe сообщает, что матч сегодня не состоится, об этом уже сообщили игрокам «Галатасарая».

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34 комментария
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Для тех, кто не понимает - это саудовцы изначально пригласили их сыграть у себя, а теперь что-то запрещают.

Туркам оно было надо гораздо меньше, поэтому сразу свернули все, как только запреты пошли
+34
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+31
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
+33
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+22
Ответ Sanan1908
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
Ладно они против маек с Ататюрком, но в чем проблема в матче за суперкубок Турции включить гимн Турции лол. Вообще странно, что такие нюансы заранее не обговорили
+24
-4
+20
Первой раз такое вижу. Сами пригласили, сами отказали. От гимна что война началась бы??
+24
-5
+19
Турки скандалы решили уже даже без матчей устраивать. Хороши
+17
-3
+14
Ответ Sanan1908
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
А ничего, что это их туда приглашали?
По твоему Галатасарай и Фенер сами попросились в Эр-рияд играть?)
+11
0
+11
Ответ Oleg Olegov
Нужно было выходить в футболках с цитатами Стетхэма.
(с) Стетхэм
+11
-1
+10
Нужно было выходить в футболках с цитатами Стетхэма.
+7
-1
+6
Ответ Sanan1908
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
зато хоть принципиальность проявили, а не стали ладошками ротики прикрывать.
+8
-2
+6
Специально включил трансляцию, потому что у турок что-то весёлое обычно) а они даже не начали))
+5
0
+5
Ответ Thomas Schaaf
Для тех, кто не понимает - это саудовцы изначально пригласили их сыграть у себя, а теперь что-то запрещают. Туркам оно было надо гораздо меньше, поэтому сразу свернули все, как только запреты пошли
самый адекватный коммент!
+3
0
+3
Ответ Thomas Schaaf
Для тех, кто не понимает - это саудовцы изначально пригласили их сыграть у себя, а теперь что-то запрещают. Туркам оно было надо гораздо меньше, поэтому сразу свернули все, как только запреты пошли
Саудовцам просто даже в голову не могло прийти, что турки додумаются пихать цитаты своего правителя людоеда
+3
-1
+2
Хотели как испанцы срубить бабла, но в итоге обфаршмачились. Еще бы в Иране сыграли
+3
-1
+2
Кто в курсе, чем Ататюрк успел в пустыне провиниться?
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0
+1
Ответ Sanan1908
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
Их наверное пригласили сыграть данный матч, а не они сами решили ехать в другую страну без приглашения. Приглашать играть Суперкубок страны и не дать включить гимн это очень странно.
+1
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Саудиты максимально странные. Сами пригласили, сами отказались простые формальности соблюсти. Как Ататюрк и турецкий гимн их касается, что его надо запрещать?
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Миру миру, говорят турки, уничтожив миллионы греков и армян. Самое лицемерное государство 21 века!
+3
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Хахахаха))
+2
-1
+1
Просто гениальная организация со всех сторон. Если все заранее было оговорено, то кто быканул: принимающая сторона, или команды приехали со своим самоваром? А если изначально были такие противоречия, то зачем договаривались, и прилетали? Надеялись проскочить?
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В Греции надо было проводить. )
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Embarassing
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клоунада
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Новость конца 2023 года.
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Ответ Sanan1908
Турки конечно это что-то , решили сыграть футбол в чужой стране со своими законами 🤦🏻‍♂️😃 сыграли бы у себя в стране , какие проблемы
Причём тут турки, если саудовцы сами пригласили их?!
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Ответ Максим Пахомов
Турки переборщили, разве нет?
Да. Так нагло рекламировать Российскую платежную систему , прикрываясь цитатой Ататюрка -- это сильно , конечно.
Но Саудиты не дураки -- раскусили
+1
-1
0
Вот он патриотизм. А не то, как некоторых без гимна и флага оставляют, а они всё равно лезут.
+3
-3
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Ответ Oleg Olegov
Нужно было выходить в футболках с цитатами Стетхэма.
😂😂😂
0
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Турки переборщили, разве нет?
+4
-4
0
Ответ Deathember
Миру миру, говорят турки, уничтожив миллионы греков и армян. Самое лицемерное государство 21 века!
спорное утверждение. есть страна которая ещё больше лжет. нагадят а потом их там нет.
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