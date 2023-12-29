«Реал» подтвердил, что Анчелотти продлил контракт до 2026 года
«Реал» подтвердил, что Карло Анчелотти продлил контракт с клубом.
Новое соглашение 64-летнего специалиста рассчитано на срок до 30 июня 2026 года.
Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года.
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.
Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.
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Всех с Наступающим 🥳🥳🥳
Карло успехов и прроцветания👾
Должен сделать и Пятнадцатиссиму (я не знаю испанский, но вы меня поняли)
Надеюсь, в 2026 году его преемником будет Хаби Алонсо
По мне, Анчелотти прекрасно работает.
Тогда да, Боули его вполне может пригласить :)