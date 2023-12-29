«Реал» подтвердил, что Анчелотти продлил контракт до 2026 года

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» подтвердил, что Карло Анчелотти продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 64-летнего специалиста рассчитано на срок до 30 июня 2026 года.

Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.

Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

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37 комментариев
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Легенда бразильской сборной. Удачи
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Ответ Inthedark
Легенда бразильской сборной. Удачи
Ждём подкаст с Терри, поговорят о том, каково быть величайшими людьми в истории Бразилии и Спартака
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Отличная новость! Жги Папа Карло)
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Прекрасные новости под Новый Год! 🎉🎉
Всех с Наступающим 🥳🥳🥳
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Ну и славно. Наверно для Реала, лучше тренера сейчас не найти.Практически все молодые игроки при нем сильно прогрессируют. Хави Алонсо желаю задержаться на год два в Байере , сделать из них топ команду и уже после возглавить Реал
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Нормальные у тебя комплексы, так к ним ещё и амнезия добавилась. Это же Карло вышвырнул Пепа из ЛЧ в 2014 (5:0). Или тебе всё ещё больно из-за эпохального вылета в 2022?
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Анчелотти до сих пор больно из за эпохального позора против Ливерпуля в 2005 году. Отомстил наш Карло Бенитесу?
Как ты ловко стрелки перевёл с нашего Сити, который бесславно отлетал от Монако, разгромно от Ливерпуля, от Лиона, Тоттенхэма, Челси и Реала. Уважаю Пепа и его команду, но такие 🤡, как ты, должны страдать. А Карло потом Ливерпуль дважды обыграл в финале. Учи матчасть 🤡
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Ответ Фарид Харисов
Ждём подкаст с Терри, поговорят о том, каково быть величайшими людьми в истории Бразилии и Спартака
нужно еще мбаппе позвать. легенда реала все-таки)
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Ответ Стахович
Это значит очередные 0:4 для Хави
Хави — тренер-легенда лиги верблюдов)
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значит Алонсо в Баварию))
Карло успехов и прроцветания👾
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Оформил для Реала Десиму?
Должен сделать и Пятнадцатиссиму (я не знаю испанский, но вы меня поняли)
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Прекрасная новость. Все-таки Карло - идеальный тренер для "Реала" сейчас.
Надеюсь, в 2026 году его преемником будет Хаби Алонсо
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Ответ локо чемпик
значит Алонсо в Баварию)) Карло успехов и прроцветания👾
почему никто не исключает вариант с продолжением карьеры в байере?
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Ответ Стахович
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Во снах разве что только
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Зачем ты свой мешок здесь упоминаешь?
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Вот это подарок Гешке Чеботареву на нг)
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Странно, что некоторые болельщики Реала хотели, чтобы он ушёл.
По мне, Анчелотти прекрасно работает.
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Карло Анчелотти молодец
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Удачи в лучшем клубе мира папа Карло!🥳
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Это хорошая новость.
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От добра добра не ищут)
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Отличная новость. Заслужил. Прекрасно работает.
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Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Ты про великого Алонсо со спортса?

Тогда да, Боули его вполне может пригласить :)
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Легенда. Мистер. Мастер. Благородный. Никогда не бегал за большими деньгами. Ни разу не удивлен.
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Ответ локо чемпик
значит Алонсо в Баварию)) Карло успехов и прроцветания👾
Главное чтобы не Мю перешёл похоронить карьеру
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Жаль. А я начал было переговоры с его агентом, чтобы старина вернулся в Челси и поднял его.
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