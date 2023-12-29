«Реал» подтвердил, что Анчелотти продлил контракт до 2026 года

«Реал» подтвердил, что Карло Анчелотти продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 64-летнего специалиста рассчитано на срок до 30 июня 2026 года.

Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года.

тренировал « » с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.

Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну , две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.

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