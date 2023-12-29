Эрик тен Хаг: «МЮ» может победить любого, когда вернутся сильнейшие игроки. Мы на равных играли против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» может победить любого соперника.

«Матч против «Астон Виллы» стал доказательством, несмотря на все проблемы. Ни одна команда не имела такого количества проблем, как мы.

Мы не удовлетворены количеством набранных очков, но в целом мы довольным нашим положением. Когда все футболисты вернутся, мы обретем сильный состав.

Мы играли на равных против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы» – трех топовых команд в лиге. Поэтому мы способны обыграть любого соперника.

Матч против «Астон Виллы» еще раз показал – у нас сильный состав. Мы можем сражаться и играть против сильнейших команд в лиге.

Когда наши сильнейшие игроки вернутся, с правильным менталитетом мы можем победить любую команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После феерического отскока с Ливерпулем кто-то написал, что через две недели Тен Хаг будет рассказывать, что они играли на равных, а через месяц - что Ливерпулю очень повезло. Ты был прав, дружище
+64
-4
+60
Что несет от Ливера чудом отскочил…
+31
-4
+27
Он матчи своей команды вообще смотрит?
+24
-1
+23
Тренер МЮ гордится, что они на равных играли с Астон Виллой…
+16
-4
+12
Наглец. Ливерпуль его нещадно возил всю игру.
+11
0
+11
Ахахах, я просто уже не могу)) на равных он с Ливерпулем играл. МЮ чуть ли не единственная команда за сезон, которая приехала стоять в своей штрафной всем составом.
+7
0
+7
И проиграть любому)
+6
0
+6
Ответ milord
Тренер МЮ гордится, что они на равных играли с Астон Виллой…
А ты команды оцениваешь по названию или по уровню игры?
Лет 15 назад сити пыль глотали
+7
-2
+5
Это он про Роналду говорит?
+1
0
+1
Тен Хаг это нидерландский Владимир Васильевич.
тоже в живет своей реальности, и вещает об успехах.
+2
-1
+1
Борнмут у себя дома 0:3 - это как? Не помню - значит не было?
0
0
0
Роналду?)
0
0
0
На равных с Ливерпулем??? Весь матч сидеть в своей штрафной - это на равных?
0
0
0
согласен против 1 всего. в двух они отскосили. и в 7 матчах с турами или в важнейших играх они уже проиграли дополнительно. помле этого тан хаг должен говорить не как тренер слабого клуба ( наш клуб может победить любого лидера разок за сезон) а говорить о подготовке игроков, о их жизни, о том что отрабатывают. это не секрет ни для одного соперника.
0
0
0
врагу такого не пожелаешь
+1
-1
0
Так-то при Сульшере и Мавре МЮ был грозой топ клубов, но терял очки с аутсайдерами. При лысом шарлатане МЮ теряет очки с аутсайдерами и сасирует у топ клубов. Езжай домой, клоун.
0
0
0
Конечно, Мага, бывало, в одно лицо матчи решал.
+1
-1
0
Ответ fireflame1515
Мне кажется тренер не совсем понял в какой клуб пришел, чтобы гордиться игрой с кем-то на равных
А в какой он клуб перешёл? У МЮ с 2013 0 чемпионств и 0 лч. Каждый кубок - это уже большой праздник
0
0
0
Мне кажется тренер не совсем понял в какой клуб пришел, чтобы гордиться игрой с кем-то на равных
+1
-1
0
Ну может... Бороться за титул нужно. Ну хоть в ЛЧ попасть. А так-дешевые понты.
0
0
0
В перерывах очень равно смотрелись особенно!
0
0
0
Вот так и знал, что опять раздухариться , после отскока от Виллы!!! Зачем Астон Вила ты так с нами???? За что????????
0
0
0
И Борнмута...хотя
0
0
0
Он че слепой? грубо говоря...
0
0
0
у-у-у, дядь, проснись пожалуйста.
0
0
0
Речь доминатора.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий