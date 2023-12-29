Дмитрий Чернышенко: «Мы помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия. Не ожидали, что западники до такой степени будут воздействовать на него»

Чернышенко заявил, что Россия не ожидала такого воздействия Запада на главу МОК.

«Вы знаете, это – моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе...

И, конечно, мы не ожидали, что до такой степени западники будут управлять Международным Олимпийским комитетом, воздействуя на его президента Томаса Баха.

Наш президент, он уважает и разделяет ценности олимпийского движения, которые никогда не были про политику, про какие-то ограничения.

Заставлять нашу сборную, унижать ее, выступать не только без гимна и флага, но еще в нейтральных белых цветах – это все в одном шаге до полосатой формы и до звезды наколки на лбу.

Это уже, в общем, в истории было, мы это проходили. Как стыдно будет этим людям, когда вся эта пена уйдет, а истинные ценности, они же все равно не меняются, и все потом будут как-то, мне интересно, как они будут смотреть нам в глаза после всего этого, когда эта вся глупость уйдет», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?