Дмитрий Чернышенко: «Мы помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия. Не ожидали, что западники до такой степени будут воздействовать на него»

Теги Владимир Путин МОК Дмитрий Чернышенко Томас Бах Политика Легкая атлетика

Чернышенко заявил, что Россия не ожидала такого воздействия Запада на главу МОК.

«Вы знаете, это – моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе...

И, конечно, мы не ожидали, что до такой степени западники будут управлять Международным Олимпийским комитетом, воздействуя на его президента Томаса Баха.

Наш президент, он уважает и разделяет ценности олимпийского движения, которые никогда не были про политику, про какие-то ограничения.

Заставлять нашу сборную, унижать ее, выступать не только без гимна и флага, но еще в нейтральных белых цветах – это все в одном шаге до полосатой формы и до звезды наколки на лбу.

Это уже, в общем, в истории было, мы это проходили. Как стыдно будет этим людям, когда вся эта пена уйдет, а истинные ценности, они же все равно не меняются, и все потом будут как-то, мне интересно, как они будут смотреть нам в глаза после всего этого, когда эта вся глупость уйдет», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

13 комментариев
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Сильно сказано, почему сразу не говорить, что хотели ручных глав МОК и ФИФА иметь?
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Кто такие западники? Япония, Австралия - тоже западники? А кто тогда восточники? И в чем общность этих группировок?
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вам в глаза никто смотреть не будет, потому что, надеюсь, к моменту допуска и нормализации отношений вас уже не будет. ну или вы будете чалиться по тюряжкам всяким, как можно дальше от центра
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"наш президент уважает и разделяет ценности олимпийского движения". ага, именно поэтому в это олимпийское время войну начал. ну просто небывалое уважение, ей-богу
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Опять нож в псину?
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Ответ C_l
"наш президент уважает и разделяет ценности олимпийского движения". ага, именно поэтому в это олимпийское время войну начал. ну просто небывалое уважение, ей-богу
Он уважает, он подождал, пока пекинская Олимпиада закончится.)
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Опять надули, получается
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У российских чиновников обычно слова и дела кардинально расходятся. Внутри страны это прокатывает, во внешнем мире нет. И еще есть четкое убеждение, что вокруг все такие же как и они, за деньги и привилегии готовы на все.
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Не возвращает бабки что-ли)!?
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Славянофилы должны страдать
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и так у них всё..
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