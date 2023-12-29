Евгений Рылов: «Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада. У нас будут в следующем году свои старты, хочется там хорошо выступить»

Евгений Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию вошел в число доверенных лиц на предстоящих выборах президента России.

«В первую очередь это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили.

Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом.

Если взять мой район, то с тем количеством детей, которые сейчас ходят на плавание, бассейн освобождается только под Новый год, а до этого все забито.

Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе.

Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», – сказал Рылов.

Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят