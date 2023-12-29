Евгений Рылов: «Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада. У нас будут в следующем году свои старты, хочется там хорошо выступить»
Евгений Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Олимпиаде.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.
«В первую очередь это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили.
Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом.
Если взять мой район, то с тем количеством детей, которые сейчас ходят на плавание, бассейн освобождается только под Новый год, а до этого все забито.
Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе.
Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», – сказал Рылов.
Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят
Малоизвестного актера вдруг приглашают в Голливуд на съемки, обещают сказочные условия.
Ждут его с 25 декабря.
- Нет, я не могу, у меня ёлки!
Списки олимпийских чемпионов - вечны.
Для меня, если бы я был настоящим спортсменом, выбор был бы не труден.
А потом, что для него поддержка президента важнее олимпиады.
Женечка, не смущает ничего?
Но самое большое лицемерие это то, что такие как Женя, уже будучи олимпийскими чемпионами (в нейтральном статусе, кстати) отговаривают ехать тех, у кого этого шанса еще не было.
С другой стороны попасть на олимпиаду с его-то Z прошлым будет непросто даже если бан снимут. Ну и там ещё надо выиграть, а в отсутствии конкурентных стартов на протяжении нескольких лет это довольно проблематично. Так что нельзя даже сказать, что у такого человека как Рылов и был какой-то выбор: сидеть без денег и олимпиады или получить много денег и тоже без олимпиады.
Рылов никого не спрашивал, ему никто ничего не советует.
Сам придумал, сам обозлился.
Так что спорт без политики, действительно.
Кто глубже занырнёт?))))