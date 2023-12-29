Евгений Рылов: «Поддержка президента для меня важнее, чем Олимпиада. У нас будут в следующем году свои старты, хочется там хорошо выступить»

Теги плавание сборная России Владимир Путин Политика Евгений Рылов ТАСС Водные виды

Евгений Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Олимпиаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

«В первую очередь это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили.

Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом.

Если взять мой район, то с тем количеством детей, которые сейчас ходят на плавание, бассейн освобождается только под Новый год, а до этого все забито.

Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе.

Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», – сказал Рылов. 

Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят

51 комментарий
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По тебе, Женя, вопросов уже давно нет. Главное, чтобы новое молодое поколение спортсменов ставило спортивные мечты выше желания лизнуть поглубже
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Этот человек просто наглядный пример слов Юрия Юлиановича про пятую точку президента
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Че то старый новогодний анекдот вспомнился
Малоизвестного актера вдруг приглашают в Голливуд на съемки, обещают сказочные условия.
Ждут его с 25 декабря.
- Нет, я не могу, у меня ёлки!
+41
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Президент смертен (ни к чему не призываю).
Списки олимпийских чемпионов - вечны.

Для меня, если бы я был настоящим спортсменом, выбор был бы не труден.
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Позор! Предать страну ради прихоти барина.
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Ответ Savardus
По такой логике, вместо журналов PlayBoy, сайта PornHub и прочих Хастлеров, Женя смотрит на многочисленные портреты президента.
И не только смотрит.
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По такой логике, вместо журналов PlayBoy, сайта PornHub и прочих Хастлеров, Женя смотрит на многочисленные портреты президента.
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Сначала Женя говорит, что спорт должен быть вне политики.
А потом, что для него поддержка президента важнее олимпиады.
Женечка, не смущает ничего?
Но самое большое лицемерие это то, что такие как Женя, уже будучи олимпийскими чемпионами (в нейтральном статусе, кстати) отговаривают ехать тех, у кого этого шанса еще не было.
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Как вчера и говорил, у них там строгая очередь, вываливаются по 1-2 туши с преклонением.
+13
-1
+12
Поддержка президента заключается в том, что он даёт государственные деньги лизоблюдам типа рылова для того, чтобы они лизали глубже?
+12
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Ответ ПП ПП
Комментарий скрыт
Так это не пользователи сайта виноваты, что у нас спортсмены лизоблюды.
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Евгений думает не перспективу, 5 лет точно ещё никто никуда не поедет , можно и царю руку лизнуть ...
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предлагаю рылову перестать быть двухкамерными олимпийским чемпионом и стать двухкратным поддерживателем путина
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Ответ Gerald1
По тебе, Женя, вопросов уже давно нет. Главное, чтобы новое молодое поколение спортсменов ставило спортивные мечты выше желания лизнуть поглубже
Женя просто реалист, а за большие деньги можно не только от Олимпиады отказаться, а вообще от много чего. Абсолютно не сомневаюсь, что Рылову из черной кассы Кремля хорошо заплатили за такую позицию, у него есть свой куратор в администрации президента, родственников куда надо пристроили, пригласили в долю компаний придворных олигархов, собственно там много способов вознаграждения и все они хорошо известны.

С другой стороны попасть на олимпиаду с его-то Z прошлым будет непросто даже если бан снимут. Ну и там ещё надо выиграть, а в отсутствии конкурентных стартов на протяжении нескольких лет это довольно проблематично. Так что нельзя даже сказать, что у такого человека как Рылов и был какой-то выбор: сидеть без денег и олимпиады или получить много денег и тоже без олимпиады.
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без поддержи, в ДЕПУТОЙДЫ потом не возьмут - медаль олимпийского чемпиона не поможет 😜
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мерзость
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🤡🤡🤡
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Началась политическая карьера. Если будет особенно усерден дорастет до сенатора.
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Звук работающего языка
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Ой, дурак! Занимался бы ты спортом, Евгений. Оставь политику, пережуют и выплюнут.
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Ответ Чернокожий
Евгений думает не перспективу, 5 лет точно ещё никто никуда не поедет , можно и царю руку лизнуть ...
Через 5 лет он уже плавать не будет, заняв депутатское кресло, хотя на самом деле можно, как в ФК, карьеру не завершать и получать блага за выступления на предыдущих ОИ, может каждый год их ещё и индексировать будут, как силовикам, зато пенсионерам к пенсии очередные 200-300 рублей накинут раз в год.
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Ответ Onion
Комментарий скрыт
Что такой агрессивный.
Рылов никого не спрашивал, ему никто ничего не советует.
Сам придумал, сам обозлился.
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Выборы 2024 - самый главный старт Ваш
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Бассейн битком потому что их мало, а создаётся видимость спортивного бума. В нашем городе на 450 тысяч человек всего 5! бассейнов.
+2
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Ответ Унижаю тупых
А что его смущать должно? Спорт вне политики - это возможность соревноваться в не зависимости от политических предпочтений Самое большое лицемерие, это не допускать российских спортсменов до стартов
То, что он ведет себя и дает комментарии как политик, а не как спортсмен.
Так что спорт без политики, действительно.
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Ну вот такие у нас теперь спортсмены.
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Что за свои старты?)))
Кто глубже занырнёт?))))
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если Вяльбе гений смазки, то это гений в шапочке
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Рылов своё так сказать лицо хочет посытнее пристроить
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Весёлые старты в Васюках по лизанию булок у вас будут!!!
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