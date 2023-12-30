Кузнецов остался без очков в 8 матчах подряд. У него 0 бросков, «минус 1» и 11% на точке за 16:20 с «Айлендерс»

Евгений Кузнецов остался без очков в 8 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (1:5).

В активе 31-летнего россиянина 11 (5+6) баллов в 29 играх при полезности «минус 9».

Сегодня Евгений (16:20, 1:14 – в большинстве, 1:26 – в меньшинстве, «минус 1») не бросал в створ (1 бросок прошел мимо).

В его активе 1 силовой прием. На точке вбрасывания нападающий выиграл 11,1% попыток (1 из 9).