Предложение «Реала» Мбаппе будет таким же, как в 2022-м: 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса. «Мадрид» окончательно откажется от Килиана, если трансфер не состоится

Стало известно, какие финансовые условия «Реал» предлагает Килиану Мбаппе.

По данным Marca, предложение « » для 25-летнего француза будет таким же, как в 2022-м: зарплата – 26 млн евро в год после уплаты налогов и 130 млн подписного бонуса.

Обсуждения трансфера начнут на следующей неделе. Отмечается, что если в этот раз переход нападающего «ПСЖ» не состоится, «Реал» окончательно откажется от его кандидатуры и больше не будет пытаться его подписать.

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