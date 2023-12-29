Предложение «Реала» Мбаппе будет таким же, как в 2022-м: 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса. «Мадрид» окончательно откажется от Килиана, если трансфер не состоится

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Стало известно, какие финансовые условия «Реал» предлагает Килиану Мбаппе.

По данным Marca, предложение «Реала» для 25-летнего француза будет таким же, как в 2022-м: зарплата – 26 млн евро в год после уплаты налогов и 130 млн подписного бонуса.

Обсуждения трансфера начнут на следующей неделе. Отмечается, что если в этот раз переход нападающего «ПСЖ» не состоится, «Реал» окончательно откажется от его кандидатуры и больше не будет пытаться его подписать.

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46 комментариев
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Последнее мадридское предложение.
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в реал 500 раз не зовут...
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130 млн свободному агенту, вау)
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Последнее мадридское предложение. По мотивам последнего китайского.
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Слишком уж напоминает утку , даже если не смотреть на источник.
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Пол часа назад была новость, что предложение Реала будет ниже чем в 22, а тут пишут, что такое же)
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Серьезно придется затянуть пояса Мбаппе🙂 Все таки много вопросов к этому трансферу - конфликт с Винни, ленивый прессинг, огромная личка - в разы больше чем у остальных. Да и особого рвения у самого Мбаппе не видно. Думаю, утка это все.
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Ответ sema mixajlov
130 млн свободному агенту, вау)
на языке местных это называется бесплатно.
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Уже который раз)))
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Откажется ещё на год
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Откажется в сотый раз.
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Это 100% инфа, что последнее предложение?
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Надеюсь это утка.
Мбаппе уже деградирует. Просто посмотрите матчи ЛЧ...
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Нафиг он нужен Реалу
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Ответ Роман
Мбаппе хотя бы с Реалом связывают. В БЧК вообще никого не зовут.
ну, бчк же интересуется)))
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Ответ Антимосковский
в Барселоне 5 игроков из нынешнего топ-10.
В Барселоне 12 игроков из нынешнего топ-10.
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Ответ Н.Ф.
Последнее мадридское предложение.
А потом Атлетико предложит на Феликса поменять
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Лучше бы замену Бензема искали полноценную , чем гонятся за Мбаппе на позиции которого Винисиус играет
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Гроши для лучшего игрока в мире. Перес просит без уважения.
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ох раз ещё раз, ещё много много раз
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Так прошлым летом же было последнее, или это последнее последнее?!
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А смысл Мбаппе-то брать. Только если Винисиуса собираются продать в АПЛ какому-нибудь мешку за баснословные деньги, а в ротацию можно и кого-то другого добрать.

Центрфорвардом тоже будет довольно странно, Эндрика же взяли, а он вроде неплохо себя в Бразилии проявляет и скорее всего и в Мадриде сможет почти сразу в основу прорваться.

На вброс очень похоже.
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Какие у Мадрида еще варианты при случае если сделка не состоится? устроить пикет?
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Если сделка не состоится - откажется. А если состоится - не откажется
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Вот для чего Пересу нужна Суперлига
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Ору с комментариев.Журналюги кидают выбросы а вы ведетесь. Летом столько новостей было, а как потом писали авторитетные источники Реал даже предложений не делал по Мбаппе.
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Первый раз в истории Мадрид так ползает на брюхе перед каким-то футболистом.
Хотя, Мбаппе, пожалуй, стоит того, как ни крути.
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Заеп..ли
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