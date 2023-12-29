Предложение «Реала» Мбаппе будет таким же, как в 2022-м: 26 млн евро в год чистыми и 130 млн подписного бонуса. «Мадрид» окончательно откажется от Килиана, если трансфер не состоится
Стало известно, какие финансовые условия «Реал» предлагает Килиану Мбаппе.
По данным Marca, предложение «Реала» для 25-летнего француза будет таким же, как в 2022-м: зарплата – 26 млн евро в год после уплаты налогов и 130 млн подписного бонуса.
Обсуждения трансфера начнут на следующей неделе. Отмечается, что если в этот раз переход нападающего «ПСЖ» не состоится, «Реал» окончательно откажется от его кандидатуры и больше не будет пытаться его подписать.
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Мбаппе уже деградирует. Просто посмотрите матчи ЛЧ...
Центрфорвардом тоже будет довольно странно, Эндрика же взяли, а он вроде неплохо себя в Бразилии проявляет и скорее всего и в Мадриде сможет почти сразу в основу прорваться.
На вброс очень похоже.
Хотя, Мбаппе, пожалуй, стоит того, как ни крути.