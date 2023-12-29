«Зенит» хочет купить центрального защитника «Сантоса» Жоакима и уже готовит предложение

Теги Зенит Сантос премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Бразилия деньги Футбол

«Зениту» интересен центральный защитник «Сантоса» Жоаким.

Как сообщает Goal Brazil, «Зенит» сообщил «Сантосу» об интересе к 25-летнему защитнику и уже готовит предложение о его трансфере.

Сейчас «Зенит» ждет, что «Сантос» обозначит цену на Жоакима. Купить его хотят этой зимой.

Отмечается, что ранее руководство бразильского клуба, вылетевшего во второй дивизион, объявило, что Жоаким согласился остаться на следующий сезон. Однако это заявление было сделано до того, как «Зенит» проявил интерес.

Жоаким перешел в «Сантос» в феврале 2023-го, за 60% экономических прав на него клуб заплатил 3 млн евро. Остальные 40% принадлежат «Куябе», его предыдущему клубу.

В «Сантосе» считают, что в этом сезоне Жоаким повысил свою стоимость. За него попросят больше заплаченной в феврале суммы.

За 39 матчей в составе «Сантоса» бразилец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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22 комментария
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Ответ Savardus
Ходят слухи, что однажды, в одно трансферное окно, Зенит не купил ни одного бразильца. И умер.
Интересно, что Зенит долго оставался последним российским топ-клубом, в котором никогда не играли бразильцы. Первым был Халк (2012й год).
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Нам центральный полузащитник нужен топовый, а не защитники да вингеры.
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«Обращался ли к нам «Зенит» по поводу Жоакима? В агентство официальных обращений по игроку не приходило», — заявили в агентстве Casa Soccer M9.
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Когда бразильским новостникам не о чем писать, они выпускают новости, что Зенит интересуется кем-то из чемпионата. Дошли уже до игроков бразильской ФНЛ.
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Ответ Spartakus1984
Руководство зенита не хочет себе взять бразильские фамилии?Весь состав бразильский а руководство Российское,не смотрится.
Зависть?)
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Ответ Spartakus1984
Руководство зенита не хочет себе взять бразильские фамилии?Весь состав бразильский а руководство Российское,не смотрится.
А ты не хочешь перестать писать под каждым постом о Зените всякий бред?
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Ответ Петроград
Интересно, что Зенит долго оставался последним российским топ-клубом, в котором никогда не играли бразильцы. Первым был Халк (2012й год).
Забавно, что даже Кубок Уефа взяли с корейцами и словаками, но без бразильцев)
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Ответ Дмитрий9779
Пожалейте хейтеров,на них и так больно смотреть😁
Спортс.ру не щадит московских хейтеров, издевается, как хочет. .... А московские бабушки и дедушки уже ринулись бегом в сберкассы на зенитовских бразильцев деньги переводить.
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Ответ юра георгиевский
Спортс.ру не щадит московских хейтеров, издевается, как хочет. .... А московские бабушки и дедушки уже ринулись бегом в сберкассы на зенитовских бразильцев деньги переводить.
И это правильно😁
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Ответ Spartakus1984
Руководство зенита не хочет себе взять бразильские фамилии?Весь состав бразильский а руководство Российское,не смотрится.
если игроки топовые, то почему бы не брать бразильцев пачками? я думаю ни один спартаковец не отказался бы от игроков уровня праймовых Веллитона и Алекса
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