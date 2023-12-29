«Зенит» хочет купить центрального защитника «Сантоса» Жоакима и уже готовит предложение

«Зениту» интересен центральный защитник «Сантоса» Жоаким.

Как сообщает Goal Brazil, «Зенит» сообщил « » об интересе к 25-летнему защитнику и уже готовит предложение о его трансфере.

Сейчас « » ждет, что «Сантос» обозначит цену на Жоакима. Купить его хотят этой зимой.

Отмечается, что ранее руководство бразильского клуба, вылетевшего во второй дивизион, объявило, что Жоаким согласился остаться на следующий сезон. Однако это заявление было сделано до того, как «Зенит» проявил интерес.

Жоаким перешел в «Сантос» в феврале 2023-го, за 60% экономических прав на него клуб заплатил 3 млн евро. Остальные 40% принадлежат «Куябе», его предыдущему клубу.

В «Сантосе» считают, что в этом сезоне Жоаким повысил свою стоимость. За него попросят больше заплаченной в феврале суммы.

За 39 матчей в составе «Сантоса» бразилец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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