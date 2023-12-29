Грам хочет в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита». Решение по трансферу будет на выходных

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Тунис Сфаксьен Алаа Грам Футбол

Алаа Грам хочет перейти в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита» и других клубов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА примет решение по трансферу защитника «Сфаксьена» на выходных. 

«Определенность по Граму ожидается уже на выходных. Факторы все те же: в стоимости игрока, перспективах возвращения Дивеева и прогресса Лукина.

Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионата, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти это лучший вариант», – сообщил источник.

Ранее стало известно, что ЦСКА готов заплатить за Грам 1,8 млн евро и дать ему контракт на 300 тысяч евро в год. «Зенит» включился в борьбу за игрока, но сделал более низкое предложение – 1,5 млн евро и 250 тысяч евро в год по контракту.

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Иван Дудорев
Комментарий скрыт
В предыдущей новости пользователи, болеющие за Зенит, доказывали, что «нечего интересоваться игроками, которыми интересуется Зенит» )

А сейчас, оказывается, «развести коней на бабки» )
+18
-7
+11
Грам не убьёт лошадь?
+13
-3
+10
Молодец здравое решение в ЦСКА больше шансов играть в старте
+9
-4
+5
«ЦСКА готов заплатить за Грам 1,8 млн евро.» Нормально так... У Промеса дешевле взяли бы. Ну или у Ерёменко бы спросили.
+4
0
+4
Ответ Кирилл
В предыдущей новости пользователи, болеющие за Зенит, доказывали, что «нечего интересоваться игроками, которыми интересуется Зенит» ) А сейчас, оказывается, «развести коней на бабки» )
Им не впервой , они переобуваются в воздухе , как было с дзюбой, широковым , бакаевым)) фанаты полностью соответствуют политпроэкту за который болеют
+4
0
+4
Похоже, реально оценивает свои способности чувак. В Зените сядет, а в ЦСКА есть шансы играть.
+4
-2
+2
В тему есть совершенно великолепный рассказ Аверченко столетней давности, не пожалейте минут 7 времени. "А в общем, если б не аукцион, то на что она мне?" (с)

http://rulibs.com/ru_zar/prose_rus_classic/averchenko/0/j157.html
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Иванов
Очень смешно
Благодарю за высокую оценку 🤝🏻
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Посмотрим что победит: жажда футбола или бабла?
ЦСКА больше предложил так то)))
+1
-1
0
Где-то радостно подмигнул Еременко 😉
+5
-5
0
Ответ Islam Gasanov
Молодец здравое решение в ЦСКА больше шансов играть в старте
Не факт. В кубке если только.
0
0
0
Ответ Olajuvon
Почем Грам?
1,8 мульта за грамм
0
0
0
Ответ FNT
Похоже, реально оценивает свои способности чувак. В Зените сядет, а в ЦСКА есть шансы играть.
Если приведенные цифры предлагаемой зарплаты близки к истине, то он просто умеет считать
0
0
0
Ответ FNT
Похоже, реально оценивает свои способности чувак. В Зените сядет, а в ЦСКА есть шансы играть.
Да в ЦСКА его тоже для ротации берут. Его скорее пугает перспектива аренды, куда хочет сдать Зенит сразу после трансфера.
0
0
0
Ответ Алексей Ненахов
Им не впервой , они переобуваются в воздухе , как было с дзюбой, широковым , бакаевым)) фанаты полностью соответствуют политпроэкту за который болеют
И Широков и Дзюба знатно вас унижали.
0
0
0
Ответ Александр Игнатов
Где-то радостно подмигнул Еременко 😉
Очень смешно
0
0
0
Не смешно даже
0
0
0
Без 100 грамм не разберёшься. Ждём фото с Бабаевым!
0
0
0
В ЦСКА хотят взять Грам
0
0
0
без 100 грамм не грам!
0
0
0
Вот ведь молодцы, сами говорят что официально ничего неизвестно, но зарплату уже знают))

Как стало известно порталу «Евро-Футбол.Ру», зарплата Грама в российской команде составит 500 тыс. евро за сезон. Порталом Transfermarkt футболист оценивается в 800 тыс. евро. Официальных сообщений о трансфере ни от ЦСКА, ни от «Сфаксьена» не поступало.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий