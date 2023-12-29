«Зенит» хочет перехватить Грама у ЦСКА и предлагает за него 1,5 млн евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Туниса по футболу высшая лига Тунис Сфаксьен деньги Алаа Грам Футбол

«Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса Алаа Грама.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА близок к покупке 22-летнего игрока за 1,6 млн евро и процент от перепродажи. Как сообщалось, договор заключат на следующей неделе.

Однако «Зенит» включился в борьбу за Грама и предложил за его около 1,5 млн евро – меньше ЦСКА, который, по информации Ивана Карпова, дает за игрока 1,8 млн евро и готов платить ему 300 тысяч евро в год. После трансфера Алаа «Зенит» хочет отправить его в аренду.

Отмечается, что в сентябре «Зенит» уже пытался купить Грама за 800 тысяч евро, но «Сфаксьен» просил 1,2 млн и еще пару сотен тысяч евро агентам. Платить игроку клуб из Санкт-Петербурга собирался 250 тысяч евро в год. Тогда стороны не договорились, и переговоры перенесли на зиму.

Кроме того, у «Сфаксьена» есть предложение о трансфере Грама от команды из Лиги 1 на 1,1 млн евро.

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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в смысле перехватить?
зенит им интересовался ещё летом
https://www.sports.ru/football/1115440068-zenit-vedet-peregovory-o-transfere-22-letnego-zashhitnika-sbornoj-tuni.html?sl=1
+4
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+1
1,5 млн за грамм... найдено новое самое дорогое вещество на планете
+1
0
+1
Ответ Senchas
в смысле перехватить? зенит им интересовался ещё летом https://www.sports.ru/football/1115440068-zenit-vedet-peregovory-o-transfere-22-letnego-zashhitnika-sbornoj-tuni.html?sl=1
Кликбейт, уважаемый. Новость "Газпром грабит конкурентов" более захватывающая всеобщее внимание, чем "Зенит вернулся к кандидатуре тунисца".
+3
-2
+1
Зенит пытался его купить еще полгода назад, но щас московские по привычке начнуть ныть "уууу, перехватили, админресурс, хрю-хрю"
+2
-2
0
Ответ Senchas
в смысле перехватить? зенит им интересовался ещё летом https://www.sports.ru/football/1115440068-zenit-vedet-peregovory-o-transfere-22-letnego-zashhitnika-sbornoj-tuni.html?sl=1
И переговоры были перенесены на зиму.
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-2
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