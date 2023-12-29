«Зенит» хочет перехватить Грама у ЦСКА и предлагает за него 1,5 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса Алаа Грама.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА близок к покупке 22-летнего игрока за 1,6 млн евро и процент от перепродажи. Как сообщалось, договор заключат на следующей неделе.

Однако «Зенит» включился в борьбу за Грама и предложил за его около 1,5 млн евро – меньше , который, по информации Ивана Карпова, дает за игрока 1,8 млн евро и готов платить ему 300 тысяч евро в год. После трансфера Алаа « » хочет отправить его в аренду.

Отмечается, что в сентябре «Зенит» уже пытался купить Грама за 800 тысяч евро, но « » просил 1,2 млн и еще пару сотен тысяч евро агентам. Платить игроку клуб из Санкт-Петербурга собирался 250 тысяч евро в год. Тогда стороны не договорились, и переговоры перенесли на зиму.

Кроме того, у «Сфаксьена» есть предложение о трансфере Грама от команды из Лиги 1 на 1,1 млн евро.

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

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