Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS без него

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия IFFHS Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов. На 2-м месте – Килиан Мбаппе, 3-й – Лионель Месси. Роналду не вошел в топ-10.

«😂😂😂🙈», – написал 38-летний португалец в комментариях а инстаграме к посту A Bola с рейтингом IFFHS.

Скриншот: инстаграм A Bola

Напомним, у Роналду 53 гола в 58 матча за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023-м. Криштиану стал лучшим бомбардиром мира по голам в этом году.

«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео

Смех Роналду над «Золотым мячом» Месси – глупость

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149 комментариев
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ФИО: Криштиану Роналду
Возраст: 38
Тело: 18 - лет
Мозг: 8 - лет
Фобия: Месси
+204
-55
+149
Честно, вот вообще не припомню чтобы Месси приходил в какие-нибудь комментарии и как-то реагировал на них.

У Роналду же это происходит постоянно )
+81
-20
+61
Ребёнок в теле гей-мужчины.
+76
-32
+44
задели самолюбие Шахерезады
+46
-9
+37
Накидал голов в мусорной лиге, всё ещё думает, што король мира.
+38
-7
+31
Ответ Отец Абду
ФИО: Криштиану Роналду Возраст: 38 Тело: 18 - лет Мозг: 8 - лет Фобия: Месси
😂😂😂🙈
+44
-15
+29
Ответ SaH4r.
😂😂😂🙈
Характеристика.
Спортсмен великий, но человек завистливый и самовлюбленный.
+33
-5
+28
Здесь в комментах фаны Рональду по ходу солидарны со своим токсичным кумиром, но здесь речь идет не о том заслуженно ли Месси находится в этом списке, а о том, что Рональду в почти 40 лет бежит в комменты и ставит саркастичные стикеры, это болезнь...
+37
-12
+25
Бадр: да не горит у тебя, Кришти, не горит
+28
-14
+14
Конечно он крут и может смеяться над IFFHS. Но ведь они не виноваты, что этот чел играет в чемпионате очень низкого уровня.
+14
-3
+11
Ответ космонавт на дереве
задели самолюбие Шахерезады
Шахерезада переехала в пустыню, чтобы забить тысячу и один гол за карьеру
+18
-7
+11
53 гола , 15 пенальти , 12 из них левейшие , 7 голов из 53 плюсуют из товарищеского предсезонного арабского кубка, 25-30 голов с нескольких метров, почти все голы дворовым командам, в Аравии и Азиатской ЛЧ, а также любимым Люксембургу и Лихтенштейну )) ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает все эти голы и не плюсует их к 800 голам до этого. Хотя те 800 голов тоже с душком, 150 голов с пенальти , 110 из них левейшие пенальти, 150 голов с нарушениями правил, офсайды, толчки, локти, и другие нарушения команды, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота.))
+24
-15
+9
Рональду закомплексованная, как и его фаны, подтвержденнный факт 💯
+13
-5
+8
Ответ AlexZhano__
Но Месси и с наградами не обделяли, даже наоборот.
Особенно ЗМ 2013
+11
-3
+8
А что сделал Месси за 23 год? Бредятина.
+19
-12
+7
Человеку скоро 40 лет , одна из лучших карьер в профессии, а все равно ведёт себя как ребенок.
У Роналду реально не нормально с психикой.
+8
-1
+7
при всём уважении к отцам футбола Кришу и Лео, их обоих не должно быть в списке лучших за 2023 год. уехал из Европы - выпал из самой конкурентной среды. одной игры за сборные мало.
+7
-1
+6
Как же ему тяжело жить и осознавать, что Месси Чемпион мира и имеет на 3 ЗМ больше. Ведь он наверняка просыпается и засыпает с этой мыслью, страдает. Жаль его.
+12
-6
+6
Ответ Капибарбер
Здесь в комментах фаны Рональду по ходу солидарны со своим токсичным кумиром, но здесь речь идет не о том заслуженно ли Месси находится в этом списке, а о том, что Рональду в почти 40 лет бежит в комменты и ставит саркастичные стикеры, это болезнь...
Прав был Уткин когда говорил, что фанаты Рональду самые токсичные в истории футбола
+19
-13
+6
Смайликов 😂 после 8-го ЗМ Месси, если вы заметили,
у CR7 стало уже на 1 меньше.
Взрослеет парень.
+6
-1
+5
Почему Родри на четвёртом,он лучший игрок 2023. Кто-то скажет без Холланда Сити не выиграл бы ЛЧ по моему скромному мнению без Родри Сити бы не выиграл ЛЧ.
+5
0
+5
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ребёнок в теле гей-мужчины.
Молодец что признался👍
+9
-5
+4
Месси-то тут почему? Или они декабрь 22 не считали раньше?
+5
-1
+4
Ответ Максим Смирнов
Это просто зависть. Огромное ЧСВ всегда диктовало ему, что он лучший, но явление Месси в футболе уязвило его самолюбие. Он и сам прекрасно знает, что он не лучший, отсюда эти нервные смешки
На счёт зависти согласен. Как говорят, зависть хуже ненависти.
Но, с психикой у Роналду проблемы и большие.
+5
-1
+4
Он реально считает, что его надо включить в подобный список из лиги пустыни?
+4
-1
+3
Над 8 ЗМ Месси вечно второй тоже смеялся, это ли не комплексы??
+6
-3
+3
Ответ S1rAlex
Зачем ты так про себя
думает если поделится диагнозом, который ему психолог поставил, его тут хвалить будут. сейчас же эта тема популярна)
+15
-12
+3
Ответ Sergey
Человеку скоро 40 лет , одна из лучших карьер в профессии, а все равно ведёт себя как ребенок. У Роналду реально не нормально с психикой.
Это просто зависть. Огромное ЧСВ всегда диктовало ему, что он лучший, но явление Месси в футболе уязвило его самолюбие. Он и сам прекрасно знает, что он не лучший, отсюда эти нервные смешки
+5
-2
+3
Месси вообще что в 2023 сделал? забил пару голов в Микки Маус лиге? и третье место. де брюйне вообще сколько матчей за год провел? больше восстанавливается от травмы. кейн так низко, салаха нет. реально бредовый рейтинг, так что по делу реакция.
+10
-7
+3
Феноменально злые, и завистливые существа, это просто поразительно, акститесь клоуны
+7
-4
+3
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