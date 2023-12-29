Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS без него
Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов. На 2-м месте – Килиан Мбаппе, 3-й – Лионель Месси. Роналду не вошел в топ-10.
«😂😂😂🙈», – написал 38-летний португалец в комментариях а инстаграме к посту A Bola с рейтингом IFFHS.
Скриншот: инстаграм A Bola
Напомним, у Роналду 53 гола в 58 матча за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023-м. Криштиану стал лучшим бомбардиром мира по голам в этом году.
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Возраст: 38
Тело: 18 - лет
Мозг: 8 - лет
Фобия: Месси
У Роналду же это происходит постоянно )
Спортсмен великий, но человек завистливый и самовлюбленный.
У Роналду реально не нормально с психикой.
у CR7 стало уже на 1 меньше.
Взрослеет парень.
Но, с психикой у Роналду проблемы и большие.