Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS без него

Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов года от IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики ранее опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. занял 1-е место, набрав 208 баллов. На 2-м месте – , 3-й – . не вошел в топ-10.

«😂😂😂🙈», – написал 38-летний португалец в комментариях а инстаграме к посту A Bola с рейтингом IFFHS.

Скриншот: инстаграм A Bola

Напомним, у Роналду 53 гола в 58 матча за «Аль-Наср» и сборную в 2023-м. Криштиану стал лучшим бомбардиром мира по голам в этом году.

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