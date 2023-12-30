Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 1 бросок, 3 хита и «минус 1» за 17:06 против «Айлендерс»
Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).
В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Сегодня Александр (17:06, 2:06 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 3 силовых приема.
С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
Овечкин уезжает из офиса в большинстве. Тестируют на новой позиции – на пятаке
3 матч подряд без заброшенных шайб. 66 шайб до Гретцки.
32 матча в нынешнем сезоне и 6 забитых шайб. Идёт на 15 голов в регулярке
124 броска в нынешнем сезоне. Общий процент реализации 4.8%
Показатель полезности -9. Худший в команде
За календарный 2023 год, Александр забросил 22 шайбы. Анти-рекорд за карьеру. В 2022 было 50
В большинстве провел 154:13 секунд и забил 2 гола
сомнений нет, но этот год крайне неудачно складывается.
Поэтому-то для россиян их ценности стали важны)