Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд. У него 1 бросок, 3 хита и «минус 1» за 17:06 против «Айлендерс»

Теги Айлендерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5). 

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 9». 

Сегодня Александр (17:06, 2:06 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 3 силовых приема. 

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

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29 комментариев
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Очередной абсолютно невнятный матч в исполнении Овечкина. Я не заметил, где он был все эти 17 минут в матче.

3 матч подряд без заброшенных шайб. 66 шайб до Гретцки.
32 матча в нынешнем сезоне и 6 забитых шайб. Идёт на 15 голов в регулярке
124 броска в нынешнем сезоне. Общий процент реализации 4.8%
Показатель полезности -9. Худший в команде
За календарный 2023 год, Александр забросил 22 шайбы. Анти-рекорд за карьеру. В 2022 было 50
В большинстве провел 154:13 секунд и забил 2 гола
+12
-1
+11
За 20 лет в столице - дед всё окончательно развалил
+12
-3
+9
Ответ GLW
За 20 лет в столице - дед всё окончательно развалил
Интересно о ком речь, много вариантов
+9
-2
+7
Ответ Хулио из Гондураса
Мне непонятно... Вот все трубят, что идёт Овечкин на величайший рекорд всех времён и народов. И величайшим рекордом считается количество забитых шайб в регулярке. На мой взгляд величайший - это регулярка плюс плей-офф кубка Стэнли.
Именно. В плей-офф мусорных голов почти нет.
+4
-1
+3
Мне непонятно... Вот все трубят, что идёт Овечкин на величайший рекорд всех времён и народов. И величайшим рекордом считается количество забитых шайб в регулярке. На мой взгляд величайший - это регулярка плюс плей-офф кубка Стэнли.
+7
-4
+3
Другими словами - паразитирует в платежке клуба.
+4
-1
+3
Ответ Пинающий Достоинства
Да хрен (овощ) синими Овечкиным, тут Вашингтон из кареты в тыкву превратился…. Уже к 1 февраля риски стать 11-12 в конфе….(
А когда он был каретой, напомни?
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Не понимаю, почему его просто не пошлют в зал на две недели, восстанавливать форму без игр, явно же должно помочь
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В феврале забьет ещё одну, скорее всего в пустые.
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Ответ Мікалай Ланец
Очередной абсолютно невнятный матч в исполнении Овечкина. Я не заметил, где он был все эти 17 минут в матче. 3 матч подряд без заброшенных шайб. 66 шайб до Гретцки. 32 матча в нынешнем сезоне и 6 забитых шайб. Идёт на 15 голов в регулярке 124 броска в нынешнем сезоне. Общий процент реализации 4.8% Показатель полезности -9. Худший в команде За календарный 2023 год, Александр забросил 22 шайбы. Анти-рекорд за карьеру. В 2022 было 50 В большинстве провел 154:13 секунд и забил 2 гола
да, до этого стабильно шел по графику 100+ за два года.
сомнений нет, но этот год крайне неудачно складывается.
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Ответ Хулио из Гондураса
Мне непонятно... Вот все трубят, что идёт Овечкин на величайший рекорд всех времён и народов. И величайшим рекордом считается количество забитых шайб в регулярке. На мой взгляд величайший - это регулярка плюс плей-офф кубка Стэнли.
Это американский подход, считать отдельно и только регулярку.
Поэтому-то для россиян их ценности стали важны)
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Ответ GLW
За 20 лет в столице - дед всё окончательно развалил
Вообще то почти за 24 года....
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Что то такими темпами Сане до рекорда как пешком до Луны
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ну за 12,5 лямов толстяк должен стараться лучше, чем минус один и лидерство в команде по этому показателю
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Что вы хотите от Овечкина? Человек себе летом пузо пивное отращивал и вообще не готовился к сезону. Вот и результат.
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оставьте пут-интимoвцa в покое со своими рекордами, выборы на носу
+3
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1 бросок за 17 минут, и этим всё сказано
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Прорвало Барашкина. Как и говорили его преданные фанаты начал штамповать голы после Коламбуса.
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Без очков остался? Надо попробовать контактные линзы. )
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Айлс с победой!
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Эх, Саня…
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С одним броском, вот это печальнее всего.
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так резко превратиться в говн.....
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Куда же этого снайпера поставить, чтобы он хоть что-то делал полезное для команды?
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Ответ Ярик01
Это американский подход, считать отдельно и только регулярку. Поэтому-то для россиян их ценности стали важны)
Ну почему же, у американцев всё есть. Есть в статистике строчка голы Гретцки в регулярном чемпионате, и есть строчка голы в регулярке и плей-офф. Но, если с рекордом в регулярке какие-то варианты ещё пытаются просчитывать, то второй показатель для Овечкина, похоже, недостижим в принципе.
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