Александр Овечкин остался без очков в 3 матчах подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:5).

В активе 38-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 33 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 9».

Сегодня Александр (17:06, 2:06 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также применил 3 силовых приема.

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин уезжает из офиса в большинстве. Тестируют на новой позиции – на пятаке