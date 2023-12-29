Ольга Зайцева: «Я за Путина, поддерживаю его во всех делах и начинаниях. Важный вопрос – это стабильность, с ним ты знаешь, что ожидать»

Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживает Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Зайцева вошла в список доверенных лиц Путина на выборах президента России в 2024 году.

«Для меня это почетная миссия, я горда тем, что являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Он ведет правильную политику, которая мне нравится.

Я за Путина, и я поддерживаю его во всех его делах и начинаниях. И важный вопрос – это стабильность. С ним, да, ты уже знаешь, что будет, что ожидать.

И я уверена, что сейчас никого лучше, чем Владимир Владимирович, нет», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России