Ольга Зайцева: «Я за Путина, поддерживаю его во всех делах и начинаниях. Важный вопрос – это стабильность, с ним ты знаешь, что ожидать»

Теги Ольга Зайцева Владимир Путин Политика Биатлон

Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживает Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Зайцева вошла в список доверенных лиц Путина на выборах президента России в 2024 году.

«Для меня это почетная миссия, я горда тем, что являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Он ведет правильную политику, которая мне нравится.

Я за Путина, и я поддерживаю его во всех его делах и начинаниях. И важный вопрос – это стабильность. С ним, да, ты уже знаешь, что будет, что ожидать.

И я уверена, что сейчас никого лучше, чем Владимир Владимирович, нет», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

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63 комментария
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Начало СВО и связанные с ней проблемы (мобилизация, бунт Пригожина, летающий курс доллара туда-сюда и.т.д.) прям отдают крепкой стабильностью)
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+107
О да, так и есть, стабильно работаешь и планируешь свою жизнь, и бац - во время чм поднимают пенсионный возраст, потом бац - начинается СВО, потом бац...
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Война, развал жкх, деградация медицины и образования, вымирание населения, инфляция - действительно, все мы знаем, чего ожидать
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С ним цены на соль стабильные, правда, Ольга?
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Стабильно знаешь что впереди ещё какой-нибудь маразм.
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Ответ Greenalem
Начало СВО и связанные с ней проблемы (мобилизация, бунт Пригожина, летающий курс доллара туда-сюда и.т.д.) прям отдают крепкой стабильностью)
Это все мелочи, по сравнению с засильем Мигрантов, тут Путинская стабильность замещать Славян инородцами несравнима
+35
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+33
Получается она ожидала и знала про войну? Скажи тогда пжта, какого п-ца нам ожидать далее?
+32
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Стабильно низкие зарплаты, стабильно невысокие пенсии, стабильный приток мигрантов, стабильно хреновые отношения с западными партнерами. "В Багдаде все стабильно(спокойно)" (с)
+19
-1
+18
Да. Все известно и от этого очень-очень спокойно. Яйца к россиянам назад не вернуться (по цене и не цене), ставка ЦБ будет стабильно 16%, школ, больниц, мостов будет меньше, церквей и мечетей больше (что само по себе прорыв) а к 2030 году построим 1000 собственных самолетов (опять) ну и конечно майские указы никто выполнять не собирается! Надежно как швейцарские часы!
+18
-2
+16
Ответ Wekil
О да, так и есть, стабильно работаешь и планируешь свою жизнь, и бац - во время чм поднимают пенсионный возраст, потом бац - начинается СВО, потом бац...
там в промежутке во время Ковида был бац, когда врачей наших отправляли в Италию, а у нас острая нехватка была; когда гум.помощь отправляли в Европу бесплатно, а у нас цена на маску 20 рублей была и тест на антитела 2000 стоил)
+16
0
+16
Охренеть жизнь у нас предсказуемая последние три года, конечно
+13
0
+13
У нас стабильно только ФИО президента, все остальное мягко говоря не очень.
+14
-1
+13
Ответ Игорь М.
там в промежутке во время Ковида был бац, когда врачей наших отправляли в Италию, а у нас острая нехватка была; когда гум.помощь отправляли в Европу бесплатно, а у нас цена на маску 20 рублей была и тест на антитела 2000 стоил)
так Европа без нас загнулась бы. А мы русские, с нами бог, можем повторить... ой, понесло куда-то. Мы русские, нам ни половцы, ни другие заразы заморские не страшны. И 13 зарплату с радостью отдадим за обогащение Ротенбергов. Я, кстати, уже отдал. Впервые за более чем 10 лет наша компания не выплатила на новый год ни копейки
+12
-1
+11
Видно от стабильности и определенности граждане РФ стали планировать свою жизнь максимум на месяц вперед, да и то с опаской. Но у доверенных лиц конечно все по другому, им только будущего (боюсь не очень близкого) надо опасаться.
+11
0
+11
Цены на яйца за 120+, доллар под сотню, а евро и того выше, бунт Пригожина и полный испуг этого с невнятным блеянием про какие-то меры, которых не было, никакого внятного ответа про вторую волну мобилизации (если ее не будет, то просто подпиши бумагу, в чем проблема?) Стабильное падение доходов населения год за годом и осознавание того, что дальше будет только хуже.
Полное отсутствие коммунальных служб, мертвая медицина, инфляция каждодневная - отличная стабильность
+11
-1
+10
Родился, сдал ЕГЭ, умер. И всё при путине. Стабильность😡
+12
-2
+10
Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! ...— Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!(с)
+9
-1
+8
Про стабильность шутка года.
+7
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+7
Ответ Zidan4ik
Это все мелочи, по сравнению с засильем Мигрантов, тут Путинская стабильность замещать Славян инородцами несравнима
ну что поделать если в массе они ещё тупее и ещё менее социально защищены? получается, что просто полезнее для страны как граждане.
+5
0
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Стабильность у нас и при Брежневе была, да куда привела.
+8
-3
+5
Когда люди говорят что-то вроде "я поддерживаю его во всех его делах" - они не понимают как это звучит и насколько "культличностно"? Поддерживать можно конкретные идеи, взгляды, дела - расходиться в одних и разделять другие. Но когда "если вот этот человек - поддержу вообще все"...

За стабильность даже не выезжающим куда-то (курс еще 10 лет назад был в 3 раза ниже!): яйца только с "прямой линии президента" подорожали еще на 30 рублей , а в ноябре они были 120 покупал. Во стабильность!
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+4
Действительно, такая стабильность, что сотни тысяч мужиков кинули на бойню, практически с нулевыми шансами вернуться оттуда живыми и здоровыми. И неизвестно, сколько еще кинут после 17 марта.
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+4
Знаешь, что можно ожидать ухудшений по всем фронтам, тоже хорошее знание 😎
+4
0
+4
У нас россиян не осталось никаких надежд под его руководством.
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Например война. С-стабильность💪🏻
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+3
Они же при этом все верующие, и этими словами они нарушают вторую заповедь. Гореть им в аду)
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+3
Стабильность Ольга, это факт отсутствия развития. Совковое слово. Стыдоба, хотя чего ждать от допингистов Сочи.
+4
-1
+3
Ответ SAF22
так Европа без нас загнулась бы. А мы русские, с нами бог, можем повторить... ой, понесло куда-то. Мы русские, нам ни половцы, ни другие заразы заморские не страшны. И 13 зарплату с радостью отдадим за обогащение Ротенбергов. Я, кстати, уже отдал. Впервые за более чем 10 лет наша компания не выплатила на новый год ни копейки
никогда ни на кого первые не нападали и ещё много раз никогда ни на кого первые не нападём!
такой путь.
+3
-1
+2
23 февраля 2022 года вся страна знала, что будет на следующий день
+2
0
+2
Стабильность ровно до тех пор,пока Запад будет на политику России отвечать только озабоченностью...
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0
+2
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