Ольга Зайцева: «Я за Путина, поддерживаю его во всех делах и начинаниях. Важный вопрос – это стабильность, с ним ты знаешь, что ожидать»
Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживает Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Зайцева вошла в список доверенных лиц Путина на выборах президента России в 2024 году.
«Для меня это почетная миссия, я горда тем, что являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Он ведет правильную политику, которая мне нравится.
Я за Путина, и я поддерживаю его во всех его делах и начинаниях. И важный вопрос – это стабильность. С ним, да, ты уже знаешь, что будет, что ожидать.
И я уверена, что сейчас никого лучше, чем Владимир Владимирович, нет», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России
Полное отсутствие коммунальных служб, мертвая медицина, инфляция каждодневная - отличная стабильность
За стабильность даже не выезжающим куда-то (курс еще 10 лет назад был в 3 раза ниже!): яйца только с "прямой линии президента" подорожали еще на 30 рублей , а в ноябре они были 120 покупал. Во стабильность!
такой путь.