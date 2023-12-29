Дом Грилиша ограбили во время игры с «Эвертоном», его семья была внутри. Вынесли часы и украшения на 1 млн фунтов

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Джек Грилиш Футбол

Дом Джека Грилиша ограбили во время матча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:1).

В среду вечером из дома вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.

В момент ограбления дома были члены семьи Грилиша, их было около десяти. Среди них – невеста футболиста Саша Этвуд, его родители, бабушка, две сестры и брат. Ограбление застало их за просмотром матча между «Ман Сити» и «Эвертоном». Услышав шум на верхнем этаже, они в панике бросились искать укрытие в незнакомом для них особняке, куда Грилиш заехал лишь незадолго до Рождества, и нажали на тревожную кнопку.

«Семья действительно потрясена. Банда забрала много часов и ювелирных изделий. Никто не пострадал, но была сильная паника. Все были в ужасе, поскольку чувствовали себя очень уязвимыми.

Это огромный дом, поэтому понятно, почему сначала никто ничего не услышал. Кроме того, это был первый визит семьи [в этот дом], поэтому они не были знакомы с ним. Когда собаки взбесились и они услышали, как вокруг крадутся люди, они включили тревожную сигнализацию.

Подразделение экстренной помощи отреагировало немедленно, было задействовано несколько полицейских машин и вертолет. Поначалу они опасались, что могут столкнуться с ситуацией с заложниками или еще с чем похуже», – сообщил The Sun источник.

На место происшествия прибыло подразделение экстренной помощи, а также полицейский вертолет.

Чеширская полиция заявила The Sun: «Около 21:50 в среду, 27 декабря, поступил вызов в связи с ограблением. Заявитель сказал, что из дома украли некоторое количество предметов. Были задействованы офицеры при поддержке полицейских собак и Национальной полицейской авиационной службы. В окрестностях прошли обыски, но следов подозреваемых не обнаружено. На данный момент арестов не было, расследование продолжается».

Отмечается, что по периметру участка Грилиша установлен забор. На нем висят предупреждения о том, что объект охраняется охранной компанией, а охранники размещены в передвижном пункте неподалеку.

Грилиш отыграл 90 минут в матче с «Эвертоном». О происшествии ему сообщили сразу после игры.

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33 комментария
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Ответ Толик Изверг
Не хватает им нашего русского менталитета. С первой зарплаты покупаешь забор повыше, со второй - дверь покрепче, с третьей - охрану повооружённее.
Четвёртый раз придётся купить властей. Эта самая надёжная охрана
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+9
Вроде живут в одном из самых безопасных стран. А на деле вот такие вещи часто встречаются. Хорошо что семья Грилиша не пострадали.
+8
-2
+6
Не хватает им нашего русского менталитета. С первой зарплаты покупаешь забор повыше, со второй - дверь покрепче, с третьей - охрану повооружённее.
+6
0
+6
Жена наводчица)
+5
0
+5
Ответ Тилек Ырысов
Вроде живут в одном из самых безопасных стран. А на деле вот такие вещи часто встречаются. Хорошо что семья Грилиша не пострадали.
Живу уже 8 лет в Британии, из них 6 - в Лондоне. Британия не считается безопасной вообще. Наоборот, в последние годы уличная преступность выросла в разы. На велосипедах выхватывают телефоны у прохожих, налетают вдвоем-втроем и срывают дорогие часы, вырывают сумки. Бьют окна машин и воруют сумки. Это все в центре и в туристических районах. В бедных районах с жесткой уличной культурой поножовщина - обычное дело. Полиция хорошо работает по сложным серьезным преступлениям, но ресурса на такие мелкие происшествия не хватает.
В последние годы сложилась тенденция, что многие богатые люди из-за этого переезжают жить из Лондона в Дубай. Вообще, на мой взгляд, преступность сейчас - главная проблема этого, в остальном прекрасного, города
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это были игроки Манчестер юнайтед.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий скрыт
вот настоящая олицетворение фанатов ливернуля, уже не знают что делать от завести и бессилия
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий скрыт
Что за чушь. Ладно бы там находился сам Джек. Но была его семья. Они тут причём?
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Ответ 9wkbc9rjcb
Укрфашисты обнесли хату, по наводке Зины факт. Только они могут так чисто сработать.
Не имею против украинцев ничего плохого. Но по рейтингу их страна самая опасная в Европе
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Ответ Ru Gold
Жена наводчица)
😁 )
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Лапорта на регистрацию Роке
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Жаль что ограбили дом этого добряка. Если память не изменяет у Грилиша больная сестрёнка
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За год таких историй по Европе 5-6 наберётся. Дом купил, охранять не купил.
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Беспредел. Это уже замахнулись на Видьяма нашего Шекспира
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Не понимаю, у них что нет аналога нашего ЧОП с тревожной кнопкой? Покупают дорогущие машины и украшение, а о безопасности не думают.
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Непонятна. Забор, охрана. А следов не обнаружено? Настолько чётко спланированно всё, или что. Как вообще охрана из своего домика не задержала грабителей сразу после нажатия тревожной кнопки. На заборе должны быть датчики, что за ограбление такое. Брэд Пита с Клуни рядом не было?
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Ответ Тилек Ырысов
Что за чушь. Ладно бы там находился сам Джек. Но была его семья. Они тут причём?
ну а Грилиша можно, он такой плохой в футбол играет хорошо?
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Ответ Тилек Ырысов
Вроде живут в одном из самых безопасных стран. А на деле вот такие вещи часто встречаются. Хорошо что семья Грилиша не пострадали.
Европа уже давно не та. Причем вся. Не только Великобритания... Это я вам, как гражданин и житель ЕС, говорю.
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Почему все эти ограбленные футболисты не нанимают себе ЧОП для охраны? Держат в хате миллионы и золото, а на безопасность денег жалко?
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Ответ Циник Петербургский
Европа уже давно не та. Причем вся. Не только Великобритания... Это я вам, как гражданин и житель ЕС, говорю.
Питер не ЕС
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Ответ Великий Алонсо
Вообще насрать. Это его выбор покупать такую роскошную недвижимость и украшения, жил бы скромнее, этого бы не произошло.
Купи себе шалаш, никто даже смотреть не будет
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Ответ Forte Live
За год таких историй по Европе 5-6 наберётся. Дом купил, охранять не купил.
Как-то мало вы взяли, мне кажется там +10 легко вообще
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эти мафиозники наверно празднуют сейчас как персонажи "Славных парней" после ограбления Люфтганзы
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Ответ ман сити фейк
Не имею против украинцев ничего плохого. Но по рейтингу их страна самая опасная в Европе
Когда Холанд, Доку и Де Брюйне вернутся не знаешь ?
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