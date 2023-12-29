Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные»

Сергей Юран высказался о приглашении иностранных тренеров без громких имен в РПЛ.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола – выиграл все с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер.

А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным – и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в « » были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение.

Я понимаю, когда или приезжали в « », вопросов нет. Или даже – в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная – окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные.

А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч [ ], и Олег Иваныч [Романцев]. Все все видят», – сказал главный тренер « ».

На текущий момент в Мир работают 5 тренеров из дальнего зарубежья: (Сербия, « »), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»), Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Давид Деограсия (Испания, «Оренбург») и Роберт Морено (Испания, «Сочи»).

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