Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные»
Сергей Юран высказался о приглашении иностранных тренеров без громких имен в РПЛ.
«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола – выиграл все с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер.
А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным – и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение.
Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала – в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная – окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные.
А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч [Семин], и Олег Иваныч [Романцев]. Все все видят», – сказал главный тренер «Пари НН».
На текущий момент в Мир РПЛ работают 5 тренеров из дальнего зарубежья: Владимир Ивич (Сербия, «Краснодар»), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»), Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Давид Деограсия (Испания, «Оренбург») и Роберт Морено (Испания, «Сочи»).
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Юран в зеркало взглянуть не хочет? )
А ноунейм Каррера сделал Спартак чемпионом, ноунеймы Тедеско и Шварц (уволенные в Германии за неудовлетворительные результаты) привели Спартак и Динамо к медалям, ноунейм Личка поднял сначала Оренбург, затем Динамо.
Так что, как с тренерами, так и игроками - статус и репутация не являются гарантией результата, как и их отсутствие - не означает, что "ноунейм" не может "выстрелить".
И вообще, почему мы говорим только об иностранцах? Может, посчитаем, сколько перспективных тренеров из ФНЛ попробовали свои силы в РПЛ и не справились? Гаранин, Горлов, Гогниев - это только за последние пару сезонов.
Аленичеву дали поработать, Кононову. Со Спартака хватит.