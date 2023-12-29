Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Манчини, Адвокат или даже Скала – вопросов нет. Раздражает, когда приезжает непонятно кто. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные»

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Сергей Юран высказался о приглашении иностранных тренеров без громких имен в РПЛ.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола – выиграл все с «Барселоной» и поехал в следующую страну уже как топ-тренер.

А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным – и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: «Не знаем таких тренеров». Это наплевательское отношение.

Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в «Зенит», вопросов нет. Или даже Скала – в «Спартак». Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная – окей. Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные.

А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч [Семин], и Олег Иваныч [Романцев]. Все все видят», – сказал главный тренер «Пари НН». 

На текущий момент в Мир РПЛ работают 5 тренеров из дальнего зарубежья: Владимир Ивич (Сербия, «Краснодар»), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»), Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Давид Деограсия (Испания, «Оренбург») и Роберт Морено (Испания, «Сочи»).

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39 комментариев
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По-моему для любого болельщика (может я ошибаюсь) все-равно кто тренер. Главное чтобы был результат.
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Я правильно понимаю, что в списке "непонятно кого" Унаи Эмери, Доменико Тедеско и Массимо Каррера?

Юран в зеркало взглянуть не хочет? )
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Камень в огород Спартака, типа ну дайте мне уже поработать там, хотя бы попробовать, уже не знаю что ещё для этого сделать . .. Юран .уже не раз отмечал, что тренировать Спартак цель всей его жизни.... Ну если Абаскаль до конца сезона не справится думаю было правильно Юрану дать шанс уже, реально одержимый, может его такого и не хватает Спартаку...
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Вот только Манчини, который "известно кто", приехал в Зенит на большую зарплату, получил трансферов на 80 миллионов евро, имел в составе Кокорина в его лучшей форме и Дзюбу, ещё не старого, в итоге - 5 место.
А ноунейм Каррера сделал Спартак чемпионом, ноунеймы Тедеско и Шварц (уволенные в Германии за неудовлетворительные результаты) привели Спартак и Динамо к медалям, ноунейм Личка поднял сначала Оренбург, затем Динамо.
Так что, как с тренерами, так и игроками - статус и репутация не являются гарантией результата, как и их отсутствие - не означает, что "ноунейм" не может "выстрелить".

И вообще, почему мы говорим только об иностранцах? Может, посчитаем, сколько перспективных тренеров из ФНЛ попробовали свои силы в РПЛ и не справились? Гаранин, Горлов, Гогниев - это только за последние пару сезонов.
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Ответ Вячеслав Припузов
Камень в огород Спартака, типа ну дайте мне уже поработать там, хотя бы попробовать, уже не знаю что ещё для этого сделать . .. Юран .уже не раз отмечал, что тренировать Спартак цель всей его жизни.... Ну если Абаскаль до конца сезона не справится думаю было правильно Юрану дать шанс уже, реально одержимый, может его такого и не хватает Спартаку...
Он ставит бицца-бороцца. А можно нет?
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Какие есть, такое и отношение
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Ответ Dmitry Orlov
Вот только Манчини, который "известно кто", приехал в Зенит на большую зарплату, получил трансферов на 80 миллионов евро, имел в составе Кокорина в его лучшей форме и Дзюбу, ещё не старого, в итоге - 5 место. А ноунейм Каррера сделал Спартак чемпионом, ноунеймы Тедеско и Шварц (уволенные в Германии за неудовлетворительные результаты) привели Спартак и Динамо к медалям, ноунейм Личка поднял сначала Оренбург, затем Динамо. Так что, как с тренерами, так и игроками - статус и репутация не являются гарантией результата, как и их отсутствие - не означает, что "ноунейм" не может "выстрелить". И вообще, почему мы говорим только об иностранцах? Может, посчитаем, сколько перспективных тренеров из ФНЛ попробовали свои силы в РПЛ и не справились? Гаранин, Горлов, Гогниев - это только за последние пару сезонов.
Тедеско настолько ноунейм, что его в РБ и сборную Бельгии позвали (явно не за работу в Спартаке)
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Отсутствие вопросов по Манчини?)
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Сергей Николаевич, подожди ещё немного. Пол года ещё, доработай нормально в Нижнем, сосредоточься на нём, если 7 место займёте вообще круто будет! Абаскаля всё равно до конца сезона не уберут.
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Ответ Брэд Либил
ну вообще Карерра и есть непонятно кто, как показала его дальнейшая карьера. а ещё Якин и Лаудруп с полутора заметными сезонами были. не говоря уже о Ваноли.
Если Лаудруп непонятно кто, то что говорить о Юране? )
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Краснодар тренировали Шалимов, Мусаев, Кононов но за золото РЕАЛЬНО борется Ивич. Не очень именитый тренер. Личка с откровенно слабым составом Оренбург на 7 место поднял в прошлом сезоне. В то же время именитые Манчини и Луческу даже в тройку призеров не попали с Зенитом, у которого был лучший состав в лиге с запасом. Спартак. Там был и Карпин и Аленичев, легенды клуба! Но чемпионом стал со случайным тренером ноунеймом. Вот дадут тебе, Юран, Спартак, а ты не сможешь как Карера сделать КБ чемпионами. Что скажешь потом? Отмазки левые??
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Ответ NIK7478
Быть главным тренером клуба и сборной-это разные работы, совершенно! Сборную Бельгии и я бы смог тренировать, учитывая, какие там есть игроки!
ну так отправь резюме, пусть рассмотрят
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Ответ Pelerin
Бедный Ташуев, Талалалалалаев, Юран... Аленичеву дали поработать, Кононову. Со Спартака хватит.
понятно что хватит. Станислава Саламыча назначат и всё будет хорошо ☺️
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Ответ Брэд Либил
Что человек практически везде давал нужный результат, но его больше десяти лет не пускали в команды РПЛ? Естественно, у него бомбит. Вывел Шинник - не дали толком поработать. Спас Химки - уволили и назначили Сарсания. Вывел Химки - сразу же уволили. Дальше чудом зацепился и показывает хорошие результаты на ограниченных ресурсах.
Бедный Ташуев, Талалалалалаев, Юран...
Аленичеву дали поработать, Кононову. Со Спартака хватит.
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Юран вообще некондиция.
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Юран все верно сказал - местные тренеры второсортные! Иначе Юран тренировал бы в АПЛ или ЛаЛиге.
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Прикольно конечно было бы посмотреть на Дуэйна Джонсона на тренерском мостике Химок
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"импортные" приезжают к нам на стажировку,- ну и "бабла" срубить... бывают конечно и исключения... Для примера,- были на АвтоВазе - шведы,- еще кто-то из Европы,- НУ И...?
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А может лимит ввести и на тренеров.Юран не меняется опять за плакал иностранцы ему мешают наши такие хорошие.Покажите хоть одного который за рубежем работает на приличном уровне.
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Возьмите уже Серёгу в Спартак! С Царём вместе.
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