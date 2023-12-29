Ирина Роднина: «Москва сейчас лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Она всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее»

Теги Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Москва для жизни лучше, чем Нью-Йорк.

Роднина жила в США с 1990-го по 2002 годы. 

– Можете ли вы сравнить города в США и России по уровню жизни? Татьяна Навка, например, поделилась мнением, что ей совершенно не понравился Нью-Йорк.

– Жизнь в США совершенно другая, нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас.

Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Татьяна Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят»

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48 комментариев
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Поэтому твои дети все еще живут не в Москве, верно? И даже с гражданством другим.
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Интересное заявление однако тайной американской гражданки!
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Ответ ЦСКА1960
В США таких городов как Нью Йорк много, а Москва у нас такая одна на всю Россию.
Москва и Россия – две противоположности
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В США таких городов как Нью Йорк много, а Москва у нас такая одна на всю Россию.
+19
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+15
Все-таки очень просится анекдот советских времен.
Письмо в редакции газеты "Правда" от трудящихся... кой области.
"Дорогая редакция,
нам очень понравилась статья "Вся правда о США" в номере от 14-го октября с.г. Из неё мы узнали, что более половины американских трудящихся недоедают. У нас просьба: пусть они то, что не доедают, присылают нам - мы доедим".
+11
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+11
Алëна Леонидовна Миньковская срочно меняет квартиру в Америке на однушку в Москве.
+10
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+9
Про дочку живучую в США забыла упомянуть.
Хорошо в Москве в госдуме зад протирать за 400 000 в месяц
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Ответ seppblatter@mail.ru
Конечно нет) районы Москвы и ближнего Подмосковья оккупированные мигрантами это подтверждают
Вы прочитали о чём речь? При чём тут мигранты и архитектура?
К тому же Нью-Йорк целиком состоит из мигрантов, если на то пошло. =)
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Как будто в этом могут быть какие-то сомнения.
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Ирина воспользуйтесь хлоркой когда будете пытаться язык отмыть!
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Ответ anshef
Они специально засланные агенты, для разложения США. У нас многие депутаты и руководители, не пожалели своих отпрысков и отправили на Запад на такую опасную работу.
запад уже победили, сейчас проходит важная спецоперация в Дубае
+2
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+2
Ответ Savardus
Поэтому твои дети все еще живут не в Москве, верно? И даже с гражданством другим.
Они специально засланные агенты, для разложения США. У нас многие депутаты и руководители, не пожалели своих отпрысков и отправили на Запад на такую опасную работу.
+2
0
+2
А если выбирать гражданство, то лучше двойное. Когда человек живёт, например, в Тюмени, ему абсолютно все равно где лучше, в Москве или в Нью-Йорке? Его волнуют совершенно другие вещи. Хватит уже этого дешёвого популизма. Сыты по горло.
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Москва не самый худший город, только большинство Россиян живут далеко не как в Москве по зарплатам и качеству жизни. Не зря родились крылатые фразы - "Москва - не Россия", "За МКАДом жизни нет", "В Москву ехать надо - там все деньги" и.т.д.
+6
-4
+2
Сложно ведь сравнивать, конечно же в чем-то Москва лучше, а чем-то хуже. Столицы ведущих мировых держав все примерно на одном уровне, но сравнивать ведь лучше по той территории, что подальше от столиц, не?
+3
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А если ты еще и депутат Думы, однозначно лучше!!!
+2
0
+2
Даже если так. Качество жизни в Нью-Йорке несильно отличается от того же в любом населённом пункте США - большом или малом. Надеюсь, не будем сравнивать у нас. Сама Роднина 10 лет была депутатом Госдумы от Омской области. Надеюсь, она более-менее в курсе...
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Вы не подумайте чего: я тоже патриотка. Самая патриотичная патриотка, - сказала Роднина.
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Ждем очередного комментария Лещука на эту тему. Он уже вернулся?
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Надо это еще донести до миллионов глупцов, ежегодно участвующих в лотерее Грин Кард и устроить свою лотерею
+3
-2
+1
Ответ Жорег Борщофф
Как будто в этом могут быть какие-то сомнения.
Конечно нет) районы Москвы и ближнего Подмосковья оккупированные мигрантами это подтверждают
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Ответ seppblatter@mail.ru
Конечно нет) районы Москвы и ближнего Подмосковья оккупированные мигрантами это подтверждают
В Нью-Йорке нет черных кварталов?
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Ответ Savardus
Поэтому твои дети все еще живут не в Москве, верно? И даже с гражданством другим.
не хочет чтобы они Москву портили. ;-)
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Ирина, а если жить в Москве придётся в том же статусе и на тех же правах, как жили в Нью-Йорке ?
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Ответ Насонов Дмитрий
Дело вкуса. Но мне и Москва не нравится
В Хамовниках если то неплохо
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Жители хрущевок в Бирюлево и Капотне зааплодировали стоя

PS: Касательно архитектуры, Москва на мой взгляд не самый примечательный город. Питер - да, по европейским меркам архитектуры крутой. Москва про комфорт (если деньги есть)
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да симпатично, не более того. город не приспособленидля тех же инвалидов. огоньки, онлайн услуги хорошие, банки, только эсть одна проблема. это вот всё в концлагере
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Ответ leda53
Отличается. Но, в сравнении с отличиями в России - это бесконечно малая величина. В бытовом смысле отличий просто нет.
Сколько стоит квартира в центре Нью-Йорка или на Майами и сколько стоит такая же где-нибудь в Детройте или в каком-нибудь городке в горных штатах? Я думаю, это колоссальная разница просто...
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Ответ lenson
Про дочку живучую в США забыла упомянуть. Хорошо в Москве в госдуме зад протирать за 400 000 в месяц
им там 400 тысяч в месяц на покушать не хватит. ;-)
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возможно
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