Ирина Роднина: «Москва сейчас лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Она всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее»
Ирина Роднина считает, что Москва для жизни лучше, чем Нью-Йорк.
Роднина жила в США с 1990-го по 2002 годы.
– Можете ли вы сравнить города в США и России по уровню жизни? Татьяна Навка, например, поделилась мнением, что ей совершенно не понравился Нью-Йорк.
– Жизнь в США совершенно другая, нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.
Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас.
Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Татьяна Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят»
Письмо в редакции газеты "Правда" от трудящихся... кой области.
"Дорогая редакция,
нам очень понравилась статья "Вся правда о США" в номере от 14-го октября с.г. Из неё мы узнали, что более половины американских трудящихся недоедают. У нас просьба: пусть они то, что не доедают, присылают нам - мы доедим".
Хорошо в Москве в госдуме зад протирать за 400 000 в месяц
К тому же Нью-Йорк целиком состоит из мигрантов, если на то пошло. =)
PS: Касательно архитектуры, Москва на мой взгляд не самый примечательный город. Питер - да, по европейским меркам архитектуры крутой. Москва про комфорт (если деньги есть)