Ирина Роднина: «Москва сейчас лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Она всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее»

Ирина Роднина считает, что Москва для жизни лучше, чем Нью-Йорк.

Роднина жила в США с 1990-го по 2002 годы.

– Можете ли вы сравнить города в США и России по уровню жизни? Татьяна Навка, например, поделилась мнением, что ей совершенно не понравился Нью-Йорк.

– Жизнь в США совершенно другая, нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас.

Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Татьяна Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят»