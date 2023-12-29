Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Известно, кто из спортсменов вошел в список доверенных лиц Путина на выборах.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.

Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», в список из 346 человек вошли следующие представители спорта:

, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;

, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;

, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;

, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;

Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;

, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;

Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;

Сергей Карякин, шахматист;

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;

Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;

Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;

Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;

Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;

Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;

Александр Шлеменко, боец ММА.

Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»