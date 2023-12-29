Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Теги Александр Поветкин Валерий Газзаев Данис Зарипов Евгений Плющенко Татьяна Навка Анна Богалий Ольга Зайцева Сергей Тетюхин Владимир Путин Ирина Винер Сергей Карякин Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Светлана Ромашина Александр Шлеменко Политика Евгений Рылов Никита Нагорный Фигурное катание

Известно, кто из спортсменов вошел в список доверенных лиц Путина на выборах.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. 

Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», в список из 346 человек вошли следующие представители спорта: 

  • Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
  • Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам; 
  • Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
  • Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;
  • Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;
  • Сергей Карякин, шахматист;
  • Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
  • Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
  • Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
  • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
  • Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;
  • Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию; 
  • Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;
  • Александр Шлеменко, боец ММА.

Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»

42 комментария
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А потом будут орать, что спорт вне политики.
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Мне стыдно, что когда-то болел за Зайцеву
Вычеркиваем
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Ну наконец-то Газзаев вылез. Я за него переживать уже начал. Хочу еще раз послушать его победоносную речь!😄
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Лучшие люди нашего профсоюза. Теперь у нас полный комплект.(с) к/ф ,,Интердевочка’’
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Список предателей
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Позор нации
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Выдайте этим товарищам хлорку язык отмыть!!!
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Жаль Загитовой нет. у не е шлем и прекрасно говорит.
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Потом будут записывать видео с извинениями, как гости известной вечеринки
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Ответ Железная Леди
Жаль Загитовой нет. у не е шлем и прекрасно говорит.
Уже в 18 году вместе с Тутберидзе Загитова выступала на митинге в поддержку ВВП.
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а вот и весь список, ждём каждый день теперь от них отбеливания 5 точки. В Ромашине и Тетюхине максимально разочарован, к остальным вообще нет вопросов...
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Парад лицемеров)
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В заголовке прям Омерзительная восьмёрка.
Извините.
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Кунсткамера
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Гении смазки (с)
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Могли бы допингистку Зайцеву не брать
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Спорт вне политики.
Аааааа.)))
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Кроме омерзения, больше никаких чувств это не вызывает
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Ответ Илья Савчук
а вот и весь список, ждём каждый день теперь от них отбеливания 5 точки. В Ромашине и Тетюхине максимально разочарован, к остальным вообще нет вопросов...
Я ещё в Вылегжанине.
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Без Вероники Степановой - низачет !
Представляю ,’как эта птица говорун огорчилась ! Так лизала, так лизала , а тут бац - и как фанера над Ханты- Мансийском..
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БЛЭвотина, а не список.
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Путаны, на первый, второй рассчитайсь!
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Половина допингисты.
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Оглашён список зашкваривавшихся спортсменов - в него вошли Вяльбе, Газзаев Рылов и др....
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А где основатель путинтим?
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Да, при Колчаке спорта ещё не было.
В его приписываемой фразе спортсмены удачно бы вписались
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Пора списком в Думу зачислять.
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Ответ Железная Леди
Жаль Загитовой нет. у не е шлем и прекрасно говорит.
Безизбежно!
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