Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России
Известно, кто из спортсменов вошел в список доверенных лиц Путина на выборах.
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.
Согласно постановлению ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», в список из 346 человек вошли следующие представители спорта:
- Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
- Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
- Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;
- Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
- Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;
- Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
- Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;
- Сергей Карякин, шахматист;
- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
- Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
- Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
- Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
- Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
- Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;
- Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;
- Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;
- Александр Шлеменко, боец ММА.
Евгений Плющенко: «Уважаю и ценю нашего президента за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание»
Вычеркиваем
Извините.
Аааааа.)))
Представляю ,’как эта птица говорун огорчилась ! Так лизала, так лизала , а тут бац - и как фанера над Ханты- Мансийском..
В его приписываемой фразе спортсмены удачно бы вписались