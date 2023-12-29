Анчелотти может остаться в «Реале» не в роли тренера. Такая возможность прописана в новом контракте

Карло Анчелотти по контракту может остаться в «Реале» в другой роли.

Ранее мадридцы объявили о продлении соглашения с итальянским тренером до 2026 года.

По данным The Athletic, в новом контракте прописана возможность остаться в «Реале» в иной роли, если вдруг Анчелотти уволят с поста главного тренера.

Подобная опция была в 2018 году в контракте у Сантьяго Солари. Когда в марте 2019-го аргентинца уволили, его попросили остаться в «Реале» на другой должности. Он работал в клубе до 2021 года на разных должностях. С 2022-го Солари занимает в «Реале» должность директора.

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