Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса». У него 79,8% сэйвов в последних 4 играх

Илья Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса».

Вратарь « » отразил 16 бросков из 21 в игре регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (5:6 ОТ).

В последних 4 играх 26-летний россиянин пропустил 21 шайбу, отразив 83 броска из 104 (79,8%).

В предыдущем матче с « » (5:6 ОТ, 14 декабря) он отразил 29 из 35 бросков.

В 15 матчах в сезоне у Самсонова 5 побед при 86,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94.