Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса». У него 79,8% сэйвов в последних 4 играх

Теги Торонто Коламбус НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса».

Вратарь «Торонто» отразил 16 бросков из 21 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (5:6 ОТ). 

В последних 4 играх 26-летний россиянин пропустил 21 шайбу, отразив 83 броска из 104 (79,8%).

В предыдущем матче с «Коламбусом» (5:6 ОТ, 14 декабря) он отразил 29 из 35 бросков. 

В 15 матчах в сезоне у Самсонова 5 побед при 86,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94. 

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5 комментариев
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Сэмми чет плывёт не туда
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Ответ DenisBu
Самсонов сейчас четвертый с конца по проценту отраженных бросков среди всех вратарей, сыгравших в сезоне. Из более-менее много сыгравших - второй с конца после Раанты, который уже уехал в АХЛ.
Раанту вернули уже, вчера играл
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Самсонов сейчас четвертый с конца по проценту отраженных бросков среди всех вратарей, сыгравших в сезоне. Из более-менее много сыгравших - второй с конца после Раанты, который уже уехал в АХЛ.
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Ответ Stan Giroux
Раанту вернули уже, вчера играл
Соглашусь, «уже уехал» не самая удачная формулировка, пожалуй. Правильнее было бы сказать, что уже съездил в АХЛ на две игры.
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