Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса». У него 79,8% сэйвов в последних 4 играх
Илья Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса».
Вратарь «Торонто» отразил 16 бросков из 21 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (5:6 ОТ).
В последних 4 играх 26-летний россиянин пропустил 21 шайбу, отразив 83 броска из 104 (79,8%).
В предыдущем матче с «Коламбусом» (5:6 ОТ, 14 декабря) он отразил 29 из 35 бросков.
В 15 матчах в сезоне у Самсонова 5 побед при 86,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94.