Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Он пропустил на 59:42, пытаясь выбить шайбу клюшкой

Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча.

« » обыграли «Кэпиталс» (5:1) в регулярном чемпионате .

Единственный гол клуб с Лонг-Айленда пропустил за 18 секунд до окончания третьего периода.

Россиянин хотел выбить идущую к нему шайбу клюшкой, но она изменила направление движения и зашла в ворота.

В 23 матчах в этом сезоне у 11 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17.