Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Он пропустил на 59:42, пытаясь выбить шайбу клюшкой

Теги Айлендерс Вашингтон НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча.

«Айлендерс» обыграли «Кэпиталс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Единственный гол клуб с Лонг-Айленда пропустил за 18 секунд до окончания третьего периода.

Россиянин хотел выбить идущую к нему шайбу клюшкой, но она изменила направление движения и зашла в ворота. 

В 23 матчах в этом сезоне у Сорокина 11 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17.

4 комментария
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Очень обидная шайба.
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Жаль, до сухаря 18 секунд не хватило.
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Сорокин, к сожалению, сдал в этом сезоне. из отличного кипера превращается в просто хорошего
+2
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Наших киперов штормит , все чудят
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