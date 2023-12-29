Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью на чемпионате мира по блицу

Теги ФИДЕ чемпионат мира по блицу Ян Непомнящий Даниил Дубов Шахматы

Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью.

Игра между российскими гроссмейстерами Даниилом Дубовым и Яном Непомнящим в первый день чемпионата мира по блицу в Самарканде завершилась ничьей после 12-го хода.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что результат матча был заранее спланирован.

«На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», – приводит пресс-служба ФИДЕ заявление арбитра.

Россиянам присудили 0 баллов за проведенный матч вместо 0,5. Дубов и Непомнящий занимают второе и четвертое место на турнире соответственно.

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11 комментариев
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Два ребëнка в теле мужиков, ей Богу
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Ответ elkipalki
При этом Карлсену выделили ложу для отдыха. Только ему. А нашим ребятам по минус 0,5 очка в общий зачет. Весь спорт прогнил до основания.
Может для начала хотя бы по 25 ходов сделать надо было?
+7
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Не просто договорная, а "петросянство" какое-то.

Так-то там была ещё одна ничья на втором ходу (у Дубова с Артемьевым), но на фоне этой партии даже она была больше похожа на шахматы.
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Абсолютно правильное решение. Поменьше клоунских партий будет на чемпионатах мира.
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Это было правильное решение от главного арбитра турнира!
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Я напоминаю, что эти люди сейчас допустят Фирузу на турнир претендентов. Его партии в шахматном клубе Парижа не хотели проверить на клоунаду?
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Это же симулятор политики, как тут за договорняки наказывать можно?
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Хороший сигнал от ФИДЕ.
Сам болею за Дубова, но расписные ничьи надоели
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