Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью на чемпионате мира по блицу

Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью.

Игра между российскими гроссмейстерами и Яном Непомнящим в первый день чемпионата мира по блицу в Самарканде завершилась ничьей после 12-го хода.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что результат матча был заранее спланирован.

«На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», – приводит пресс-служба заявление арбитра.

Россиянам присудили 0 баллов за проведенный матч вместо 0,5. Дубов и Непомнящий занимают второе и четвертое место на турнире соответственно.