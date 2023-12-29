Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью на чемпионате мира по блицу
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью.
Игра между российскими гроссмейстерами Даниилом Дубовым и Яном Непомнящим в первый день чемпионата мира по блицу в Самарканде завершилась ничьей после 12-го хода.
Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что результат матча был заранее спланирован.
«На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», – приводит пресс-служба ФИДЕ заявление арбитра.
Россиянам присудили 0 баллов за проведенный матч вместо 0,5. Дубов и Непомнящий занимают второе и четвертое место на турнире соответственно.
Так-то там была ещё одна ничья на втором ходу (у Дубова с Артемьевым), но на фоне этой партии даже она была больше похожа на шахматы.
Сам болею за Дубова, но расписные ничьи надоели