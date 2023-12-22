Гвардиола выиграл 37 трофеев как тренер. Только у Фергюсона больше – 49

Теги Бавария Алекс Фергюсон Флуминенсе Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона рейтинги Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Только Алекс Фергюсон завоевал больше трофеев как тренер, чем Пеп Гвардиола.

Испанец, возглавляющий «Манчестер Сити», сегодня выиграл с английской командой клубный чемпионат мира. В финале был разгромлен «Флуминенсе» – 4:0.

Теперь за время работы в Англии у Гвардиолы 16 трофеев, а всего в тренерской карьере – 37. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только Фергюсону (49 побед в различных турнирах).

Ранее Гвардиола также побеждал с «Баварией» (7 наград) и «Барселоной» (14).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гвардиола - первый, кто выиграл Клубный ЧМ с тремя разными клубами и единственный, кто выиграл Клубный ЧМ 4 раза.
+36
-2
+34
Лучший в истории
+37
-9
+28
Александр Македонский в футболе
+17
-3
+14
Заранее подготовили "рыбу"для новости, и забыли счёт поправить
+6
-1
+5
Ответ #SharkTeam
Лучший в истории
Так ему еще тренить лет 15. Он может такую планку задать, что ее не побьют еще много лет!
+5
0
+5
Ответ Михо
Сэра догнать непросто, даже Пепу. 12 трофеев разницы это много. Мне почему то кажется что Пеп не будет тренировать до 70 лет
так пепу всего 52 или вы думаете для 12 трофеев ему надо 18 лет?5-6 лет и он новый рекордсмен
+3
0
+3
Браво Каталонец Гвардиола.
+3
0
+3
Скорее всего станет самым титулованным тренером в истории. Но главное даже не это, а то в каком стиле его команды побеждают.
+3
0
+3
думаешь не узнали чей ты фейк? Закройся как обычно и иди туда гнильчук
+2
0
+2
Ответ Илья Гнильчук
>Только у Фергюсона больше >Лучший в истории Давайте поможем шарки найти логику
саф в возрасте Гвардиолы только первый титул с манЮ выиграл. Свободен аморалка, иди в военкомат
+3
-1
+2
Ответ Илья Мурашов
Гвардиола - первый, кто выиграл Клубный ЧМ с тремя разными клубами и единственный, кто выиграл Клубный ЧМ 4 раза.
И что тут за дрочка не пойми на что?

Тупой предсказуемый турнир без интриги. Все деньги в Европе, и, соответственно, все сильные игроки

По значимости ниже третьего европейского клубного турнира

Кубок Тойоты из одного матча был куда интереснее
+2
0
+2
Респект!
+2
0
+2
Пеп - гений.
+2
0
+2
лучший в истории🐐
гений изменивший игру
+4
-2
+2
Ответ Михо
Сэра догнать непросто, даже Пепу. 12 трофеев разницы это много. Мне почему то кажется что Пеп не будет тренировать до 70 лет
с темпом Пепа и не надо до 70 лет, ещё лет 5 и управиться.
+2
-1
+1
Ответ Илья Гнильчук
Если бы сафу дали Месси в 90ые МЮ, а потом еще пару миллиардов, то я бы посмотрел на его КПД)))
Месси до Пепа - рекорд 17 голов в сезоне.
Месси по итогу работы с Пепом - 73 гола за сезон.

Не надо тут лепить чушь и путать причины и следствие.
Это Месси повезло, что он на пик вышел в Барселоне Пепа, а каком-то там вонючем бей-беги чемпе Англии 90-ых на говногазонах, с дровосеками в партнерах вместо тики-таки с Хави, Иньестой, Алвесом, ЭтоО, Анри, Вильей, Бускетсом и т д и т п.
При всем величии Гоата ему бы думаю поплохело от колхоза манчестерского тех лет и САФА с его примитивными 4-4-2 бей-беги-навешивай-поборись. Вообще несочетаемые вещи с гениальностью Месси.
+1
0
+1
Ответ Илья Гнильчук
А до МЮ у сафа там случайно ничего не было?)))
история лузерства (с)
в основном
+1
0
+1
Зачем когда пишут про Гвардиолу эти прибегут со своим САФом?
+1
0
+1
По кпд намного выше и САФА.

А среди нынепрактикующих нет даже близко спеца такого класса. Единственный гарант результата, суперигры эстетичной и стабильности в одном флаконе. Уникум. И Гений. Школа Величайшего Круйффа чё уж там.

И у кого-то на этом вот даже сайте хватало дефицита интеллекта и наглости еще сравнивать всерьез Гвардиолу со всякими там папами карло или вовсе сраными моуриньями. Сейчас это конечно вспоминать очень смешно согласитесь.)
+1
0
+1
Учитывая, что каждый год разыгрывается 7 трофеев и Сити претендент на их все, то лысый будет первым с большим запасом.
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
саф в возрасте Гвардиолы только первый титул с манЮ выиграл. Свободен аморалка, иди в военкомат
САФ до этого был занят выигрывая еврочашки с Абердином. Ясно что Пеп тренируя команды с миллиардными составами даже названий таких не слышал наверное. По пути кстати Баварию и Реал вынесли
+2
-2
0
Еще Гвардиола один из трех тренеров за всю историю ЛЧ, выводивших команду в 4 финала этого турнира. И единственный лысый из них.
+1
-1
0
оформит 50 трофеев и уйдет в сборную брать чемпионат мира
+1
-1
0
Ответ ОттоДракула
Учитывая, что каждый год разыгрывается 7 трофеев и Сити претендент на их все, то лысый будет первым с большим запасом.
по идее в 2025 он сможет его обогнать по самым оптимистичным прогнозам. Если я бы ставил рубль на КОНКРЕТНЫЙ год, то поставил бы на 2027, при этом не факт, что Пеп будет тренировать в 2027
0
0
0
Ответ Universal1000
Месси до Пепа - рекорд 17 голов в сезоне. Месси по итогу работы с Пепом - 73 гола за сезон. Не надо тут лепить чушь и путать причины и следствие. Это Месси повезло, что он на пик вышел в Барселоне Пепа, а каком-то там вонючем бей-беги чемпе Англии 90-ых на говногазонах, с дровосеками в партнерах вместо тики-таки с Хави, Иньестой, Алвесом, ЭтоО, Анри, Вильей, Бускетсом и т д и т п. При всем величии Гоата ему бы думаю поплохело от колхоза манчестерского тех лет и САФА с его примитивными 4-4-2 бей-беги-навешивай-поборись. Вообще несочетаемые вещи с гениальностью Месси.
Сколько Месси лет до пепа было?))) Человек банально повзрослел
Роналду по такой логике вообще уникум поболее гимли, раз в Англии вырос))
Руни был не менее гениален и превосходно играл у сафа
Про чушь смешно, я не виноват, что не все могут в логику
0
0
0
Чтобы заткнуть хейтеров осталось брать какой-нибудь Сандерленд и вывести на новый уровень. Иначе хейтерня не будет доволен
+1
-1
0
Но Ферги сам создал топ клуб и сразу после него этот топ клуб умер, на такое Пеп не способен
0
0
0
Счёт 4-0 по идее
0
0
0
Хороший тренер.
0
0
0
Гвардиола гений, конечно.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий