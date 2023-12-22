Гвардиола выиграл 37 трофеев как тренер. Только у Фергюсона больше – 49

Только Алекс Фергюсон завоевал больше трофеев как тренер, чем Пеп Гвардиола.

Испанец, возглавляющий «Манчестер Сити», сегодня выиграл с английской командой клубный чемпионат мира. В финале был разгромлен «Флуминенсе» – 4:0.

Теперь за время работы в Англии у Гвардиолы 16 трофеев, а всего в тренерской карьере – 37. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только Фергюсону (49 побед в различных турнирах).

Ранее Гвардиола также побеждал с «Баварией» (7 наград) и «Барселоной» (14).

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