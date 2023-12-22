Гвардиола выиграл 37 трофеев как тренер. Только у Фергюсона больше – 49
Только Алекс Фергюсон завоевал больше трофеев как тренер, чем Пеп Гвардиола.
Испанец, возглавляющий «Манчестер Сити», сегодня выиграл с английской командой клубный чемпионат мира. В финале был разгромлен «Флуминенсе» – 4:0.
Теперь за время работы в Англии у Гвардиолы 16 трофеев, а всего в тренерской карьере – 37. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только Фергюсону (49 побед в различных турнирах).
Ранее Гвардиола также побеждал с «Баварией» (7 наград) и «Барселоной» (14).
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Тупой предсказуемый турнир без интриги. Все деньги в Европе, и, соответственно, все сильные игроки
По значимости ниже третьего европейского клубного турнира
Кубок Тойоты из одного матча был куда интереснее
гений изменивший игру
Месси по итогу работы с Пепом - 73 гола за сезон.
Не надо тут лепить чушь и путать причины и следствие.
Это Месси повезло, что он на пик вышел в Барселоне Пепа, а каком-то там вонючем бей-беги чемпе Англии 90-ых на говногазонах, с дровосеками в партнерах вместо тики-таки с Хави, Иньестой, Алвесом, ЭтоО, Анри, Вильей, Бускетсом и т д и т п.
При всем величии Гоата ему бы думаю поплохело от колхоза манчестерского тех лет и САФА с его примитивными 4-4-2 бей-беги-навешивай-поборись. Вообще несочетаемые вещи с гениальностью Месси.
в основном
А среди нынепрактикующих нет даже близко спеца такого класса. Единственный гарант результата, суперигры эстетичной и стабильности в одном флаконе. Уникум. И Гений. Школа Величайшего Круйффа чё уж там.
И у кого-то на этом вот даже сайте хватало дефицита интеллекта и наглости еще сравнивать всерьез Гвардиолу со всякими там папами карло или вовсе сраными моуриньями. Сейчас это конечно вспоминать очень смешно согласитесь.)
Роналду по такой логике вообще уникум поболее гимли, раз в Англии вырос))
Руни был не менее гениален и превосходно играл у сафа
Про чушь смешно, я не виноват, что не все могут в логику