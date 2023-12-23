Вячеслав Фетисов: «Невозможно быть успешным, не будучи патриотом. Интернет серьезно повлиял на детей. Политики упустили момент, когда надо было контролировать»

Вячеслав Фетисов считает, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.

«Когда я был сенатором от Дальнего Востока, посещал там вузы. Спрашивал студентов: «Кто хочет уехать?» Ползала поднимают руки. Обычно приходит полный зал. Часть постеснялась поднять руку.

Почему так? Отвечают, что там лучше, там хорошо. Я говорю им, что там прожил долго и что их там никто не ждет. И надо понимать, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.

Интернет серьезно повлиял на многих детей. Это непростой момент. Мы, политики, упустили тот момент, когда надо было контролировать. Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»

Тема непростая, глаза горят у ребят, они хотят быть успешными в своей стране. И выставка [выставка-форум «Россия»], что сейчас идет на ВДНХ, – очень правильная история во всех смыслах. Павильоны с победами, что ты видишь, вдохновляют быть частью всего этого», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.