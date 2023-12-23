Вячеслав Фетисов: «Невозможно быть успешным, не будучи патриотом. Интернет серьезно повлиял на детей. Политики упустили момент, когда надо было контролировать»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.

«Когда я был сенатором от Дальнего Востока, посещал там вузы. Спрашивал студентов: «Кто хочет уехать?» Ползала поднимают руки. Обычно приходит полный зал. Часть постеснялась поднять руку.

Почему так? Отвечают, что там лучше, там хорошо. Я говорю им, что там прожил долго и что их там никто не ждет. И надо понимать, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.

Интернет серьезно повлиял на многих детей. Это непростой момент. Мы, политики, упустили тот момент, когда надо было контролировать. Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»

Тема непростая, глаза горят у ребят, они хотят быть успешными в своей стране. И выставка [выставка-форум «Россия»], что сейчас идет на ВДНХ, – очень правильная история во всех смыслах. Павильоны с победами, что ты видишь, вдохновляют быть частью всего этого», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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28 комментариев
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народ упустил момент, когда надо было контролировать власть.
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> Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»

А зачем рожать детей, если их будут воспитывать такие, как Фетисов?
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Да вы задолбали со своим «контролировать», наконтролировали уже последние 20 лет
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Ответ R
народ упустил момент, когда надо было контролировать власть.
Этот момент был упущен после победы над Печенегами . С тех пор ничего не поменялось
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Интересно. Ну это поколение, положим, воспитывает интернет. А мое поколение, воспитывали такие как Фетисов, Могильный, Федоров, Зубов, которые всеми правдами и неправдами рвались на запад. Вот мы и думали что там лучше, и наши родители думали так же. Переобуваются без всякого зазрения совести. Как дышло, куда повернет...
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Так и сгинул бы простой паренёк Слава где-то в детройтском гетто, если бы не горячая всепобеждающая любовь к великой советской Родине!
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Заработал милионы на западе в свое время, а другие пусть тут сидят и дальше прихоти его и таких как он обеспечивают.
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Почему все патриоты идут в депутаты,а не в тренеры или учителя? Вроде там то ты и правда патриот,для страны,важные профессии. Легче конечно быть патриотом,но если прижмет,то и улететь в теплые края,так как на патриотизме себе накупил всего.
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Профессиональные патриоты в России успешные, но капиталы держат почему-то за границей.
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Дочку-то, дочку-то твою ждут там? Тоже упустил момент, когда надо было контролировать её порывы?
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Слава, себя вспомни, бессовестный приспособленец! И без тлетворного влияния интернета Родину покидал, а других учит патриотизму
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Вот скот,а! контролировать вас,мразей,надо. Еще отстреливать начните народ.Слава,что же с тобой стало((
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Чувак, который 8 лет прожил в Штатах и у которого дочь живет в Штатах сейчас, рассказывает, как их там никто не ждал, студентам.

Если честно, самого Фетисова тоже вряд ли в России ждали. Дочь - тем более)
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Конченый идиот!
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Интересно, квартирку-то на Манхеттене он продал уже, может заставил дочку отказаться от паспорта гражданки США?

Да нет. Вот такой у нас Фетисов патриот. Поди и у него самого есть паспорт гражданина какой-нибудь "просвещенной" страны под подушкой, которую сейчас он называет противником, и в которую он сбежит, если прижмет.
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Откуда у них догма, что никто априори не патриот? Зачем обязательно надо вот пичкать этим?
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Это неполная цитата. Фетисов сказал буквально "Интернет повлиял на многих детей, _которые были плохо воспитаны родителями_". Посмотрите запись передачи.

Этому подхалиму хочется уничтожить всё, что позволяет людям думать иначе.
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Сомнительны перспективы страны, где "патриотизм" (как его понимают такие как Фетисов) один из немногих гарантированных путей к успеху. Патриотизм=карьера=деньги.
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как уже задолбал майор Фетисов своими нравоучениями. Не эти ли слова в свое время ему Язов пытался вбить, но для себя любимого у Славы были другие планы
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Патриотизм—прибежище негодяев.Давно уже.
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Когда вы убегали в Северную Америку, плевав на воинские звания и патриотизм, был ли интернет?
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>Часть постеснялась поднять руку.

с чего ты взял?

>Я говорю им, что там прожил долго и что их там никто не ждет.

отличный мотиватор, эталонный педагог, лол. здесь тоже никто не ждёт. вообще нигде не ждут. рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше.

>Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»

полный абсурд, сам выдумал, сам поверил.

>Тема непростая, глаза горят у ребят, они хотят быть успешными в своей стране.

двумя абзацами выше половину записал в тех, кто хочет уехать открыто, а вторую половину в тех, кто хочет уехать, но стесняется об этом сказать.
просчитался… но где?

>Павильоны с победами, что ты видишь, вдохновляют быть частью всего этого

главное верить
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Вероятно, Славика вчера застукали на вечеринки Ивлеевой в одних крагах и ракушке, и теперь он должен отработать барщину почвенническими речами об упадке нравов и патриотизма.
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Если включить контроль и пропагандировать только старые советские патриотические фильмы, закрыться от всего мира, отрубить интернет, короче быть как в СССР, то может первое время и будет какое-то действительно позитивное, когда все в патриотическом угаре будут счастливы, но ведь потом опять настанет момент, когда кто-то "более ровный и крутой" ездит заграницу, смотрит там Голливуд, привозит оттуда шмотки, пользуется интернетом, кушает парижские круасаны, и снова народ захочет таких же простых ништяков и себе, опять встанет на путь капитализма.
Как же эти стариканы этого не понимают (я про тех кто хочет вернуть времена СССР и "особенный путь России").
Ну 5-10 лет вы поживёте в "особенном мире", а затем опять захочется западных ништяков, того же хоккея НХЛовского например
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А Слава чем воспитывался перед тем как свалить за бугор? Радио голос Америки?
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а чего сегодня одни комментарии фетисова на спорт.ру? его очередь что ли подошла ?
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Вячеслав, а отчего бы не напомнить подрастающему поколению, как вы сваливали в НХЛ? Мне кажется, многим из ребят было бы интересно.
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Своих детей контролировать не про бывал, политик сра...й?
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