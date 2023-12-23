Вячеслав Фетисов: «Невозможно быть успешным, не будучи патриотом. Интернет серьезно повлиял на детей. Политики упустили момент, когда надо было контролировать»
Вячеслав Фетисов считает, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.
«Когда я был сенатором от Дальнего Востока, посещал там вузы. Спрашивал студентов: «Кто хочет уехать?» Ползала поднимают руки. Обычно приходит полный зал. Часть постеснялась поднять руку.
Почему так? Отвечают, что там лучше, там хорошо. Я говорю им, что там прожил долго и что их там никто не ждет. И надо понимать, что невозможно быть успешным, не будучи патриотом.
Интернет серьезно повлиял на многих детей. Это непростой момент. Мы, политики, упустили тот момент, когда надо было контролировать. Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»
Тема непростая, глаза горят у ребят, они хотят быть успешными в своей стране. И выставка [выставка-форум «Россия»], что сейчас идет на ВДНХ, – очень правильная история во всех смыслах. Павильоны с победами, что ты видишь, вдохновляют быть частью всего этого», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
А зачем рожать детей, если их будут воспитывать такие, как Фетисов?
Если честно, самого Фетисова тоже вряд ли в России ждали. Дочь - тем более)
Да нет. Вот такой у нас Фетисов патриот. Поди и у него самого есть паспорт гражданина какой-нибудь "просвещенной" страны под подушкой, которую сейчас он называет противником, и в которую он сбежит, если прижмет.
Этому подхалиму хочется уничтожить всё, что позволяет людям думать иначе.
с чего ты взял?
>Я говорю им, что там прожил долго и что их там никто не ждет.
отличный мотиватор, эталонный педагог, лол. здесь тоже никто не ждёт. вообще нигде не ждут. рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше.
>Родители задаются вопросом: «Зачем рожать детей, которых воспитывают интернет-ресурсы?»
полный абсурд, сам выдумал, сам поверил.
>Тема непростая, глаза горят у ребят, они хотят быть успешными в своей стране.
двумя абзацами выше половину записал в тех, кто хочет уехать открыто, а вторую половину в тех, кто хочет уехать, но стесняется об этом сказать.
просчитался… но где?
>Павильоны с победами, что ты видишь, вдохновляют быть частью всего этого
главное верить
Как же эти стариканы этого не понимают (я про тех кто хочет вернуть времена СССР и "особенный путь России").
Ну 5-10 лет вы поживёте в "особенном мире", а затем опять захочется западных ништяков, того же хоккея НХЛовского например