Роналду забил с пенальти и сделал ассист в матче с «Аль-Иттифаком». Он лидер лиги Саудовской Аравии по «гол+пас» (17+9)
Криштиану Роналду забил и отдал ассист в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» отметился голом и результативным пасом в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
На 59-й минуте игры Криштиану Роналду сделал голевую передачу на Марцело Брозовича. На 73-й минуте форвард забил с пенальти.
Суммарно на счету португальца 17 голов и 9 голевых передач за 16 матчах в чемпионате.
Роналду находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас», а также возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, опередив Александара Митровича (16 голов).
Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.
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Чудак доигрывает уже, в свое удовольствие , ни на что не претендует ) а вот липовые зм пеонеля матэ - позор футбол
месси в 36: 1 гол в 6 матчах млс, страшно представить что с ним будет в 38