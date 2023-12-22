Роналду забил с пенальти и сделал ассист в матче с «Аль-Иттифаком». Он лидер лиги Саудовской Аравии по «гол+пас» (17+9)

Криштиану Роналду забил и отдал ассист в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий « » отметился голом и результативным пасом в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « ».

На 59-й минуте игры сделал голевую передачу на Марцело Брозовича. На 73-й минуте форвард забил с пенальти.

Суммарно на счету португальца 17 голов и 9 голевых передач за 16 матчах в чемпионате.

Роналду находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас», а также возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, опередив Александара Митровича (16 голов).

Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

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