Роналду забил с пенальти и сделал ассист в матче с «Аль-Иттифаком». Он лидер лиги Саудовской Аравии по «гол+пас» (17+9)

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Александар Митрович Футбол

Криштиану Роналду забил и отдал ассист в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» отметился голом и результативным пасом в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

На 59-й минуте игры Криштиану Роналду сделал голевую передачу на Марцело Брозовича. На 73-й минуте форвард забил с пенальти.

Суммарно на счету португальца 17 голов и 9 голевых передач за 16 матчах в чемпионате.

Роналду находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас», а также возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, опередив Александара Митровича (16 голов).

Статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

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78 комментариев
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Ответ 10ztv
Кейну и Беллингему стоит переживать за ЗМ, особенно если Люксембургу поставят пенальти
Куда ему до лиги бургеров+ 0 кпд во Франции, будем продолжать давать награды в 2023-2024 за 5 пенальти на чм который был в 2022.

Чудак доигрывает уже, в свое удовольствие , ни на что не претендует ) а вот липовые зм пеонеля матэ - позор футбол
+58
-28
+30
Лучший пенальтист XXI века!
+31
-12
+19
Ответ Илья Мурашов
В истории. 160 пенальти примерно. У ближайшего преследователя на 50 меньше. Месси аж на 4-м месте.
Зато по попыткам Месси 2-й, но реализация у него так себе, в отличие от Криша
+27
-10
+17
Ответ Иван Петров
Лучший пенальтист XXI века!
В истории. 160 пенальти примерно. У ближайшего преследователя на 50 меньше. Месси аж на 4-м месте.
+20
-5
+15
роналду в 36: 18 голов в сложнейшей лиги мира, хет трики, вытаскивание команды из группы лч
месси в 36: 1 гол в 6 матчах млс, страшно представить что с ним будет в 38
+15
-5
+10
Ответ barcelona_football_club
Месси уже прошол футбол. Выиграл всё. В свои 37
ну хз насчет всего, в кубке Франции только по усам текло))
+9
-4
+5
Ответ Zidan GOAT
Всегда в заголовках, если это Роналду, то забил с пенальти Если это Месси, то просто забил Аргентинский сайт какой то )
Может потому что Месси уже больше года не забивал с пенок?) А за клуб вообще последний раз забил с пенальти в октябре 2021)
+10
-6
+4
Ответ MrRobot
Куда ему до лиги бургеров+ 0 кпд во Франции, будем продолжать давать награды в 2023-2024 за 5 пенальти на чм который был в 2022. Чудак доигрывает уже, в свое удовольствие , ни на что не претендует ) а вот липовые зм пеонеля матэ - позор футбол
куда уж Месси до песочной лиги и позоров на чм. Один ушёл из Европы королём, другого выгнали все клубы
+13
-9
+4
Лучший игрок XXI века
+29
-25
+4
Роналду это пример как надо относится к делу и это касается даже не только футбола , а любой деятельности , казалось бы уже мог бы чилить, но нет он продолжает играть на полную , это достойно уважения , тут к 30 годам люди сдуваются, считают, что всего добились, этот в 38 лет продолжает играть на максимуме который имеет в данную минуту , похвально
+8
-4
+4
Ответ Вальдано
Про "пример" ты загнул.. Пропускать предсезонки перед ЧМ могут только глупые..Только не надо мне писать про "семейные проблемы".. Все их видели в качалке с улыбкой на лице.. Хе..
Если Роналду со своим упорством для вас не пример , то Бог вам в помощь, ведь с талантом рождаются от силы пару процентов населения, которые схватывают все на лету и все у них в гору идет, подавляющему большинству так не везет и пока за дело не возьмешься , так и буду критиковать тех у кого получилось )
+3
0
+3
26 очков в 16 матчах единицы могут набрать в мире , даже в лиге Саудовской Аравии , не говоря уже о том что в 38 лет
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
приколист
+4
-1
+3
Ответ Leon Petov
Зато по попыткам Месси 2-й, но реализация у него так себе, в отличие от Криша
Эта статистика месси-фанами будет не замечена
+7
-4
+3
Goat of the penalty! SIUUU
+13
-10
+3
Ответ Эдуард Романов
Роналду это пример как надо относится к делу и это касается даже не только футбола , а любой деятельности , казалось бы уже мог бы чилить, но нет он продолжает играть на полную , это достойно уважения , тут к 30 годам люди сдуваются, считают, что всего добились, этот в 38 лет продолжает играть на максимуме который имеет в данную минуту , похвально
Про "пример" ты загнул.. Пропускать предсезонки перед ЧМ могут только глупые..Только не надо мне писать про "семейные проблемы".. Все их видели в качалке с улыбкой на лице.. Хе..
+7
-5
+2
Ответ Мгер Цолакян
13 пенальти за год, кстати.
И более 160 пенальти за всю карьеру, а это мировой рекорд!!!
+4
-2
+2
Ответ хавбек+
ну хз насчет всего, в кубке Франции только по усам текло))
У кого-то на ЧМ только по волосам скользило.. 😀
+4
-2
+2
Ответ Jaska_1324
У Мюллера тоже, значит он лучше чем гном?
Ну да даже Герд Мюллер лучше Рона
+2
0
+2
Больше чем мисси за последние 2 года
+6
-4
+2
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
если убрать Месси, то да
+18
-17
+1
Ответ ss_podonok
роналду в 36: 18 голов в сложнейшей лиги мира, хет трики, вытаскивание команды из группы лч месси в 36: 1 гол в 6 матчах млс, страшно представить что с ним будет в 38
Где голы Марокко?.. Гол волосами и липовый пеналь на ЧМ не в счёт.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
+2
-1
+1
сбежал из Англии
+1
0
+1
Ответ иц а мен
пхпхахахахахпх
Вы подавились чем-то ?
+5
-4
+1
Ответ Jaska_1324
Нет, именно Томас, именно он отнял финал чм у Месси, значит он лучше?
в том турнире кто был лучшим игроком? а в прошлом ЧМ кто был лучшим игроком? а Роналду сколько раз стал лучшим игроком ЧМ?
+1
0
+1
13 пенальти за год, кстати.
+3
-2
+1
Ответ Greatest Of All Time
Почему не пишите сколько голов в 2023 году у Рюналду, Холанда, Мбапе и Кейна.
Как оценки в школе?
+2
-1
+1
Лучший пенальтист в истории! С остальными навыками подкачал правда, особенно после 30-ти
+5
-4
+1
Ответ Антиглор17
Ну что это если не Золотой Мяч?! Забивает пенальти даже в лиге любителей, легендарный Пеналду!
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Ответ Вальдано
Зачем ты мне бросаешь общие фразы, как на лекции или на митинге.. Авейру глупый человек.. 22-й год показал его вершину глупости, самонадеянности и эгоизма.. Его поведение - пример как не надо поступать.. Тем более в таком возрасте.. Этот чел так и не повзрослел.. Его поклонники походу тоже.. Общих фраз за жизнь мне не пиши, коль конкретно ответить нечего.. Я не люблю пустой болтавни..
Не любишь болтовню, но судя по твоей активности ты этим активно и занимаешься, я то тут залетный, пишу изредка и только когда тема интересна, твоя же активность это просто треп про Роналду , какой он плохой )
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