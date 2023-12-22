«Зенит» сыграет на Кубке равноправия против «Сантоса», «Шанхай Шеньхуа» и «Аль-Духайля» в феврале

Теги Зенит Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Катар высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Аль-Духайль Футбол

«Зенит» станет участником Кубка равноправия.

Международный турнир, организованный при поддержке Winline, пройдет в Катаре.

В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским клубом «Аль-Духайль».

Полное расписание турнира выглядит следующим образом: 

1 февраля

«Шанхай Шеньхуа» – «Аль-Духайль»

4 февраля

«Сантос» – «Шанхай Шеньхуа»

5 февраля

«Зенит» – «Аль-Духайль» 

8 февраля

«Зенит» – «Шанхай Шеньхуа» 

9 февраля

«Сантос» – «Аль-Духайль» 

13 февраля

«Зенит» – «Сантос»

Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована дополнительно.

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37 комментариев
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Лидеры мирового равноправия💪🏻
+38
-5
+33
Женщин пустят на Кубок Равноправия?))
+22
-3
+19
Ответ fancska992
Суперлига которую заслужил зенит.
А ЦСКА что заслужил?
+17
-7
+10
Не Копа Дель Соль конечно....
Но сойдёт
+18
-9
+9
Опять политическую игрушку, выставят на показ
+9
-2
+7
Семак - Слуцкий. Вывеска однако.
+4
0
+4
Ответ kokakoka
А ЦСКА что заслужил?
Аналогичный шлак-турнир
+7
-3
+4
катар кстати главный спонсор хамаса
+4
-1
+3
Ответ Verhovn
Надеюсь Семак по старой памяти Слуцкого обыграет)) Такие турниры нужны, кто бы как не иронизировал. Во-первых практика во время паузы, ну и потом, какой-никакой , а турнир международный.
Согласитесь, до Копа дель Соль ему далеко.
+2
0
+2
Надо ж так назвать!( В стиле декретов о мире, о труде и.т.д.! Пролетарии всех стран, соединяйтесь...
+3
-1
+2
Ответ gustavo1097
С Сантосом интересненько будет
Сантос сейчас в развале, впервые в истории вылетели из бразильской Серии А.
+4
-2
+2
вот и евразийский суперлига подъехала,изучайте составы команд😅
+1
0
+1
Ого! Это что же, все матчи начнутся в равных составах и со счета 0:0?
+1
0
+1
Хоть что-то с клубами РПЛ до марта. Почему никто не предупреждал, что зимняя пауза — это трехмесячная ломка по РПЛ? Давайте ещё кубок в январе какой-нибудь, пожалуйста
+1
0
+1
Ответ Baltika
Эти типа обиженные отщепенцы ?
петуш.ный угол
+6
-5
+1
Ответ Karpins
Аналог хоккейного турнира Кубок первого канала 2023. Там феерила сборная России 25, тут у зенита конечно шансов поменьше, но в случае победы будет историческая победа со слезами на глазах
Весь невский проспект забьют)))
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Ответ Катя_СПб
Согласитесь, до Копа дель Соль ему далеко.
Куда уж. Дель Соль - это космос ваще))
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Ответ Катя_СПб
Согласитесь, до Копа дель Соль ему далеко.
Почему далеко? потому что не выиграете?)))
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Ответ леннорыч-абрамович
Спартак не пригласили. Как-то неравноправно!
Аль-Духайль, это Катарский Спартак
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Ответ леннорыч-абрамович
Спартак не пригласили. Как-то неравноправно!
У Спартака другие задачи: Копа Дель соль
+3
-3
0
Ответ Дядь Валакас
Посмотрим. Команде удачи!
Ну да 👍👍👍
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О отлично вот у Сантоса во время матча Леонардо умыкните😂
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Особенно смешно выглядят на Кубке Равноправия Газпромовский Зенит и катарский клуб.
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Аналог хоккейного турнира Кубок первого канала 2023. Там феерила сборная России 25, тут у зенита конечно шансов поменьше, но в случае победы будет историческая победа со слезами на глазах
+1
-1
0
Надеюсь Семак по старой памяти Слуцкого обыграет))
Такие турниры нужны, кто бы как не иронизировал. Во-первых практика во время паузы, ну и потом, какой-никакой , а турнир международный.
0
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0
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