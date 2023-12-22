«Зенит» сыграет на Кубке равноправия против «Сантоса», «Шанхай Шеньхуа» и «Аль-Духайля» в феврале
«Зенит» станет участником Кубка равноправия.
Международный турнир, организованный при поддержке Winline, пройдет в Катаре.
В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским клубом «Аль-Духайль».
Полное расписание турнира выглядит следующим образом:
1 февраля
«Шанхай Шеньхуа» – «Аль-Духайль»
4 февраля
«Сантос» – «Шанхай Шеньхуа»
5 февраля
«Зенит» – «Аль-Духайль»
8 февраля
«Зенит» – «Шанхай Шеньхуа»
9 февраля
«Сантос» – «Аль-Духайль»
13 февраля
«Зенит» – «Сантос»
Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована дополнительно.
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Но сойдёт
Такие турниры нужны, кто бы как не иронизировал. Во-первых практика во время паузы, ну и потом, какой-никакой , а турнир международный.