«Зенит» станет участником Кубка равноправия.

Международный турнир, организованный при поддержке Winline, пройдет в Катаре.

В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским « », китайским « » и катарским клубом «Аль-Духайль».

Полное расписание турнира выглядит следующим образом:

1 февраля

«Шанхай Шеньхуа» – «Аль-Духайль»

4 февраля

«Сантос» – «Шанхай Шеньхуа»

5 февраля

«Зенит» – «Аль-Духайль»

8 февраля

«Зенит» – «Шанхай Шеньхуа»

9 февраля

«Сантос» – «Аль-Духайль»

13 февраля

« » – «Сантос»

Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована дополнительно.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам