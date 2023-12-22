Гвардиола – первый тренер с 4 победами на КЧМ. Его клубы ни разу не проигрывали на турнире

Пеп Гвардиола стал рекордсменом по победам на чемпионате мира среди клубов.

После победы « » над « » (4:0) на счету испанского специалиста 4 трофея. Он опередил .

Команды Гвардиолы еще ни разу не уступали на клубном ЧМ. Ранее он выигрывал турнир во главе «Барселоны» (2009, 2011) и «Баварии» (2013).

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