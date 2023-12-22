Гвардиола – первый тренер с 4 победами на КЧМ. Его клубы ни разу не проигрывали на турнире

Теги Бавария Карло Анчелотти Флуминенсе высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов рекорды Футбол

Пеп Гвардиола стал рекордсменом по победам на чемпионате мира среди клубов.

После победы «Манчестер Сити» над «Флуминенсе» (4:0) на счету испанского специалиста 4 трофея. Он опередил Карло Анчелотти.

Команды Гвардиолы еще ни разу не уступали на клубном ЧМ. Ранее он выигрывал турнир во главе «Барселоны» (2009, 2011) и «Баварии» (2013).

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25 комментариев
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Один из лучших тренеров в истории футбола.
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как то давно был межконинтальный кубок "Тойоты " где ф одном матче решали кто сильнейшая команда планеты , и общий счёт побед всегда был примерно равным , но после начала нулевых европейцы , просто каждый раз декласировали южноамериканцев
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Ответ Cruel Snake
Бавария, Барселона , МанСити... Очень странно если бы проиграл, да и кому там
Барсу и Ман Сити именно Пеп вывел на новый уровень. Будем честны
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Удивительно что он сохраняет мотивацию побеждать, хотя уже выиграл все что можно по несколько раз.
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Ответ Назар Игорь
Возможно и последний, после матча прямо не поле дважды поцеловал даму. Теперь его ждëт участь Рубиалеса. Пропал мужик.
ничего ему не будет за это.
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Лучший из лучших!
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Уде прямо сейчас видим лучшего тренера на дистанции, и одного из лучших тренеров мира по числу ЛЧ, и это с учётом жуткого невезения в играх на вылет. да и хейтерпв у него больше чем у всех остальных тренеров мира вместе взятых,это показывает его величие
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вот некоторые дети пишут, что вот Манчестер сити нефтяной мешок, Но ты хоть всех мировых звёзд собери ну не выиграет все турниры как Гвардиола, для этого нужна тактика ,психология, талант, ум, видение, вот псж собрал ну всех звёзд вместе с Месси Неймаром и.т.д. и чего добился псж?? Здесь конечно Гвардиола мудрец!
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Ответ torik80
Банально, Хоботов) (с)
не жалей себя
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Ответ Ru Gold
Один из лучших тренеров в истории футбола.
Банально, Хоботов) (с)
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Ответ Назар Игорь
Это как решит дама, надеюсь не утопит его заявлением о сексизме.
Сити владеют шейхи, мусульмане, ещё не известно кто извиняться будет, если они подключат своё влияние.
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Ответ Ru Gold
ничего ему не будет за это.
Это как решит дама, надеюсь не утопит его заявлением о сексизме.
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Красавчик. Еще и девушку поцеловал. Поддержал Рубиалеса и плевал на все их правила. Такие люди делают сейчас всю планету, а не брямкают крутыми яйцами.
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Испанцы молодцы! Их футбольная тренерская школа лучшая в мире и с этим не поспоришь. "Сити", "Арсенал", "Астон Вилла", а скоро придёт очередь и "МЮ".
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Хозяин футбола, увы.
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Надо ещё больше денег
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Лучший тренер в истории футбола.

Конкурентов объективно нет. Тупо ноль.
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всем рты второй год подряд закрывает Гвардиола
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Лучший в истории!:) Скоро станет самым титулованным тренером мира!:)) Кстати у клоппа всего 12 трофеев и он старше Пепа, это к слову о том, что Пеп просто на голову выше большинства топовых тренеров, он на ином уровне просто:)) Даже Должуна переиграл и уничтожил, что тот с сайта сбежал:))
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