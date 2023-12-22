Холанд – лучший игрок 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й
The Guardian опубликовала последнюю часть списка лучших футболистов 2023 года.
Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.
Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.
Лучшие игроки года по версии The Guardian:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария»);
5. Родри («Манчестер Сити»);
6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9. Виктор Осимхен («Наполи»);
10. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»).
Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е, с 70-го по 41-е и с 40-го по 11-е.
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Главные СМИ США троллят Леброна заголовками - теперь ты здесь не главный.
Достается и их иконе шоу биза Тейлор Сфифт, которой предлагают собрать по 100 000 на стадионе раз в неделю в течении 20 лет, а еще после ЧМ на улицах Буэнос Айерса 5 миллионов)))
Нью - Йорк Таймс написали что к ним приехала самая глобальная фигура в спорте, что уже является культурным наследием ибо влияние Месси, особенно после ЧМ на грани безумия.
Что еще надо игроку, который выиграл все?)
Теперь пусть молодые пробуют, а то вон одному вчера 25 лет стукнуло а в активе ни одной ЛЧ, хотя есть очень весомый аргумент , он Чемпион Мира и спокойно может и Евро забрать.
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего
Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего
Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего
Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
Награду он получит в январе на фифа зе бест.