Холанд – лучший игрок 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й

The Guardian опубликовала последнюю часть списка лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Лучшие игроки года по версии The Guardian:

1. («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингем (« » / «Реал»);

3. («ПСЖ»);

4. (« » / «Бавария»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»).

Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е, с 70-го по 41-е и с 40-го по 11-е.

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