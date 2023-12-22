Холанд – лучший игрок 2023-го по версии The Guardian. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Месси – 10-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Наполи Тоттенхэм Кевин де Брюйне Харри Кейн Мохамед Салах Килиан Мбаппе Родри Виктор Осимхен Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

The Guardian опубликовала последнюю часть списка лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 1-го по 10-е.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Лучшие игроки года по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингем («Боруссия» / «Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Харри КейнТоттенхэм» / «Бавария»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»).

Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е, с 70-го по 41-е и с 40-го по 11-е.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот и пришло новое поколение
+26
-4
+22
Ответ error505
Пожалуй, самое честное издание
Только всё равно не понятно, зачем Месси в десятку запихали.
+19
-4
+15
Ответ Krauvec Cool
Если убрать Месси и вместо него поставить Роналду, тогда будет прям вообще справедливо.
Обеих не должно быть в десятке
+17
-5
+12
Пожалуй, самое честное издание
+16
-10
+6
Ответ Пирс Морган
Вот и пришло новое поколение
фанатов Боруссии жалко.Звёзд продали и на деньги от их продажи почти никак состав не усилили.Вместо Холланда,Джуда и Геррейро теперь играет непонятно кто.
+6
0
+6
Ответ Сергей Лимонников
Только всё равно не понятно, зачем Месси в десятку запихали.
🤣надо постепенно его спускать, а то не выдержат фаны
+8
-2
+6
Максимально заслуженная награда Холланда. Хоть The Guardian это признал
+10
-6
+4
Ответ morphvirg
Но занизили Кдб.
Так Кевин не играл полгода.
+5
-1
+4
Ответ Azat Korol
месси должен быть первым он выиграл ЧМ холанд деже не попал в ЧМ хотя у него сборная сильная там ещё эдогор и другие
чм был в 2022 году,он не учитывался,тут итоги за 2023
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Если убрать Месси и вместо него поставить Роналду, тогда будет прям вообще справедливо.
откуда здесь вообще Месси взялся?
+7
-5
+2
Ответ error505
Пожалуй, самое честное издание
На счет издания не знаю, а вот рейтинг действительно справедливый
+1
0
+1
Ответ Azat Korol
месси должен быть первым он выиграл ЧМ холанд деже не попал в ЧМ хотя у него сборная сильная там ещё эдогор и другие
Другие - это кто? Назовёшь без гугла ещё парочку фамилий?
+1
0
+1
Ответ Кефтеме
Обеих не должно быть в десятке
Роналду до сих пор работает и забил 50 голов
+2
-1
+1
Ответ Сергей Лимонников
Только всё равно не понятно, зачем Месси в десятку запихали.
ну как за что? Зато то что в начале года красиво ходил пешком во франции, потом красиво забивал в посредственной лиге в США и получил ЗМ.
+1
0
+1
Наконец-то трезвый на очевидные вещи, правда Родри мог быть и повыше
+1
0
+1
Ответ Сергей Лимонников
откуда здесь вообще Месси взялся?
Самая большая партия кокаина с этикеткой Месси - поэтому он в рейтинге.
0
0
0
Ответ Кефтеме
Обеих не должно быть в десятке
Обоих тогда уж
0
0
0
Ответ error505
Пожалуй, самое честное издание
Особенно своего соотечественника Беллингема очень справедливо всунули
0
0
0
Ответ Кефтеме
Хоть здесь мы должны обойтись без нытья , как им Месси надоел )
Да Король взял то, о чем мечтал - главный трофей в истории спорта ФИФА ЧМ, выиграл за триумф на ЧМ 8 ЗМ и уехал в штаты. Сейчас там собирается компашка друзей, с Луисом, как в старые добрые времена, вполне смогут и лигу затащить. Пиар у Лео там бешенный. Одно влиятельное издание опросило в каждом штате о самом лучшем спортсмене и везде ответ один - Месси.
Главные СМИ США троллят Леброна заголовками - теперь ты здесь не главный.
Достается и их иконе шоу биза Тейлор Сфифт, которой предлагают собрать по 100 000 на стадионе раз в неделю в течении 20 лет, а еще после ЧМ на улицах Буэнос Айерса 5 миллионов)))
Нью - Йорк Таймс написали что к ним приехала самая глобальная фигура в спорте, что уже является культурным наследием ибо влияние Месси, особенно после ЧМ на грани безумия.
Что еще надо игроку, который выиграл все?)
Теперь пусть молодые пробуют, а то вон одному вчера 25 лет стукнуло а в активе ни одной ЛЧ, хотя есть очень весомый аргумент , он Чемпион Мира и спокойно может и Евро забрать.
+1
-1
0
Ответ Cearvm
Кто-то должен объяснить логику Месси на 10 месте. Если ЧМ считается, то это первое место. Если не считается, то за эпизодическое выступление в МЛС и малозначимый кубок он мог попасть разве что в топ-30, это некрасиво по отношению к другим топ-футболистам.
Почему-то вы забывайте, что Лионель в первой половине года играл в Европе и вместе с Де Брюйне был лучшим ассистентом топ-5 лиг)
+2
-2
0
Ответ Ola BP
По привычке
Гардиан тут бомбу приготовили к 30 декабря)
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего

Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
0
0
0
Ответ VERBLYUD
Фанаты Криштика пишут, что это самое честное издание) Количество наград лучшему игроку года по версии The Guardian: Месси - 6 Криштик - 2 Получается, Месси в 3 раза лучше Криштика, согласны с этим?))
Гардиан тут бомбу приготовили к 30 декабря)
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего

Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
+2
-2
0
Ответ Leo_89
Хоть одно издание не боится поставить Месси на его реальное место, а выше расположить более достойных.
Гардиан тут бомбу приготовили к 30 декабря)
Топ 50 в истории.
Сливали спойлеры 1.Лео, 2.Пеле, 3.Диего

Кринж вроде восьмой.
Так что Гардиан может стать некрасивым изданием)
0
0
0
Ответ Leo_89
Хоть одно издание не боится поставить Месси на его реальное место, а выше расположить более достойных.
Месси провалился в ПСЖ и 1 гол в МЛС. Он и в десятке недостоин.
+1
-1
0
Ответ Дядь Валакас
Максимально заслуженная награда Холланда. Хоть The Guardian это признал
Награды за это нет, чисто формальное признание.
Награду он получит в январе на фифа зе бест.
0
0
0
Ответ Сергей Лимонников
Только всё равно не понятно, зачем Месси в десятку запихали.
Похмелье ЧМ мб?)
0
0
0
Ответ Роман
А что ты предлагаешь, чувак с ЗМ вне топ 100 поставят. Недавно 3 был, затем 5, далее 10. Скоро будет на своем заслуженном 230 месте.
так ЗМ за 2023 ему выдали почему-то за 2022 год. В 23 году он вообще почти не играл 🤣
+1
-1
0
Ответ Сергей Лимонников
Только всё равно не понятно, зачем Месси в десятку запихали.
🤣надо постепенно его спускать, а то не выдержат фаны
+2
-2
0
Ни одного защитника и вратаря.
0
0
0
Можно было всю тройку из игроков Сити сделать. Объективно, Джуд заслужил топ-10, но не топ-3, как и Мбаппе. Винисиус с Месси полгода не играют на высшем уровне по разным причинам.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий