«МЮ» после отравления гостей сырой курицей получил 1 балл из 5 за гигиену питания от Агентства по пищевым стандартам

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия происшествия Здоровье Питание Футбол

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с проблемами из-за отравления гостей.

Агентство по пищевым стандартам понизило рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорд» с пяти баллов до одного после того, как посетители одного из корпоративных мероприятий, проводившихся на стадионе 21 ноября, пожаловались на последствия употребления «сырой» курицы. Отмечается, что в клубе удивлены столь низкой оценкой.

Представитель «МЮ» в заявлении для Daily Mail отметил: «Мы располагаем одним из крупнейших и опытнейших предприятий питания в мировом спорте. Ежегодно в ресторанах стадиона обедают свыше 250 000 человек, проводится свыше 300 выездных мероприятий.

Каждый игровой день услугами питания пользуются свыше 8 000 человек, которых обслуживают 28 кухонь, и клуб гордится высокими стандартами и пятизвездочным рейтингом гигиены питания, который нам присваивали на протяжении последних 8 лет.

Это был единичный случай, причины сбоя были выявлены и устранены. Все сотрудники клуба полны решимости как можно скорее восстановить наш пятизвездочный рейтинг в области гигиены питания».

Агентство по пищевым стандартам по итогам проверки, проведенной 23 ноября, установило, что гигиеническая обработка продуктов питания, включая подготовку, приготовление, повторное нагревание, охлаждение и хранение, нуждается в улучшении, а системам проверки, гарантирующим безопасность реализуемой пищи, необходимо значительное улучшение.

На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией

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46 комментариев
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На Олд Траффорде жарят только хозяев
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Думаю нужно снести уже трафорд
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Шеф-повар Олд Траффорд: "У нас много поваров на больничном, сковородки пригорают, но мы отлично справились с супами и салатами! Мы идем на правильном пути к качественному приготовлению курицы! Нам просто не повезло! "
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+25
Роналду во всём прав оказался. По пунктам: тренер слабый, инфраструктура ужасная, руководство некомпетентное, команда слабая. Только спустя время, все поняли, что Рон разложил всё по полочкам в том интервью.
+28
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+19
Ответ Cristiano Ronaldo
Роналду во всём прав оказался. По пунктам: тренер слабый, инфраструктура ужасная, руководство некомпетентное, команда слабая. Только спустя время, все поняли, что Рон разложил всё по полочкам в том интервью.
Жаль про себя был недостаточно искренним
+9
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+6
Нас команда сырой некачественной игрой каждую неделю травит, ничего, как то не жалуемся
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Ответ Любезный Коссутий
придется играть на Этихаде, как после 2 МВ, правда маловат стадиончик, конечно ☹️
Ну зато хоть когда-то он побудет заполненным
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Просто они нанимали повара по критерию умения готовить ногами...
+3
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Я не против хейта Олд Траффорд, но сырую курицу то зачем жрать и потом жаловаться?
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+2
Ответ Илья Гнильчук
На Олд Траффорде жарят только хозяев
Уууф каков ты, а😂. Был бы я фанатом МЮ, давно бы сгорело все у меня)
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2023 год решил полностью уничтожить Мю
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Сырая кура то на чем вырос Криш и многие другие звезды МЮ, Тен Хаг ее первым дело вернул когда пришел в клуб, эксперты просто не шарят
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Ответ Илья Гнильчук
Ну зато хоть когда-то он побудет заполненным
это да, глоры сити наконец-то поймут, что такое заполненный стадион
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Ответ Любезный Коссутий
придется играть на Этихаде, как после 2 МВ, правда маловат стадиончик, конечно ☹️
Что значит "придется". Все зависит от доброты городского брата
+3
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+1
Ответ Илья Гнильчук
На Олд Траффорде жарят только хозяев
Уууф каков ты, а😂. Был бы я фанатом МЮ, давно бы сгорело все у меня)
+1
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0
"Нуждается в улучшение", владельцы, аууу.....клуб нуждается в улучшение, а не в Антони за 95+5 млн... не слышат, ну правильно, там из Штатов вообще плохо что-то видно и слышно.
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0
Ответ Илья Гнильчук
На Олд Траффорде жарят только хозяев
Уууф каков ты, а😂. Был бы я фанатом МЮ, давно бы сгорело все у меня)
+2
-2
0
Ответ Илья Гнильчук
На Олд Траффорде жарят только хозяев
Уууф каков ты, а😂. Был бы я фанатом МЮ, давно бы сгорело все у меня)
+2
-2
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Роналду во всём прав оказался. По пунктам: тренер слабый, инфраструктура ужасная, руководство некомпетентное, команда слабая. Только спустя время, все поняли, что Рон разложил всё по полочкам в том интервью.
У меня один вопрос к фанатам Роналду. Он молчал полтора года. Потом разнёс всех подряд. Почему об этом сразу не говорил?
+2
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Ответ zzzeeerrrooo
ор https://m.sports.ru/football/1115464831-barsa-lider-v-evrope-po-srednej-poseshhaemosti-v-sezone-2022-23-myu-po.html Сити 5 по общей посещаемости
это все благодаря голосовым связкам Пепа, не устающего ежегодно призывать болельщиков на трибуны.
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Ответ Любезный Коссутий
это да, глоры сити наконец-то поймут, что такое заполненный стадион
ор
https://m.sports.ru/football/1115464831-barsa-lider-v-evrope-po-srednej-poseshhaemosti-v-sezone-2022-23-myu-po.html
Сити 5 по общей посещаемости
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Ответ #SharkTeam
Думаю нужно снести уже трафорд
он скоро от старости развалится 🤣
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до чего довел клуб 7хаг
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Ответ Илья Гнильчук
На Олд Траффорде жарят только хозяев
Уууф каков ты, а😂. Был бы я фанатом МЮ, давно бы сгорело все у меня)
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Театр абсурда
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Гори сарай, гори и хата. Все по одному месту на Траффорд.
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За менеджмент МЮ -1
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Вероятно у них там как в мультике "Рататуй" доступ к продуктам не только люди имеют.
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Так все деньги на трансферы ушли.
И топ тренера.
Поваров набирали из принципа - по объявлению.
Неважно какому.
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Тен Хаг : "Всё было хорошо, мы отлично справлялись с кухней, не хватало лишь щепотки одной специи... одного недовольного повара я отправил в Аравию учиться готовить свинину... Но мы на правильном пути,почти всех накормили. Надо пригласить одного повара умеющего готовить ногами."
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