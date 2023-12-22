«Манчестер Юнайтед» столкнулся с проблемами из-за отравления гостей.

Агентство по пищевым стандартам понизило рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорд» с пяти баллов до одного после того, как посетители одного из корпоративных мероприятий, проводившихся на стадионе 21 ноября, пожаловались на последствия употребления «сырой» курицы. Отмечается, что в клубе удивлены столь низкой оценкой.

Представитель « » в заявлении для Daily Mail отметил: «Мы располагаем одним из крупнейших и опытнейших предприятий питания в мировом спорте. Ежегодно в ресторанах стадиона обедают свыше 250 000 человек, проводится свыше 300 выездных мероприятий.

Каждый игровой день услугами питания пользуются свыше 8 000 человек, которых обслуживают 28 кухонь, и клуб гордится высокими стандартами и пятизвездочным рейтингом гигиены питания, который нам присваивали на протяжении последних 8 лет.

Это был единичный случай, причины сбоя были выявлены и устранены. Все сотрудники клуба полны решимости как можно скорее восстановить наш пятизвездочный рейтинг в области гигиены питания».

Агентство по пищевым стандартам по итогам проверки, проведенной 23 ноября, установило, что гигиеническая обработка продуктов питания, включая подготовку, приготовление, повторное нагревание, охлаждение и хранение, нуждается в улучшении, а системам проверки, гарантирующим безопасность реализуемой пищи, необходимо значительное улучшение.

На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией

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