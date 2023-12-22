«Барсу» могут отстранить от ЛЧ на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушения ФФП. Отчеты клуба «в беспорядке» (Welt am Sonntag)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Барселону» могут на несколько лет отстранить от Лиги чемпионов за нарушения ФФП.

«Барселоне» угрожает исключение из Лиги чемпионов, начиная с сезона-2024/25, утверждает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе.

Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

В сентябре «Барселона» объявила о чистой прибыли в размере 304 миллионов евро. Это означало, что угроза возможных штрафных санкций, о которых, согласно информации Welt am Sonntag, говорили в клубе более года, видимо, оказалась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те продажи, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчете «Барсы» сообщалось о доходах в размере сотен миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Подобные доходы никак не влияют на оценку УЕФА.

Источники в УЕФА говорят, что финансовые отчеты «Барсы» находятся «в беспорядке». Они считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше [финансовые] потери, тем сильнее наказание», – говорят источники.

Летом УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро. Тогда палата финансового контроля УЕФА пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.

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143 комментария
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Прогрев к Суперлиге начался
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УЕФА тоже умеет дергать за рычаги :)
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Перес и Лапорта, ломайте УЕФА. Ломайте их полностью.
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сити с ПСЖ с их подставными спонсорами всё ок))) прикольно))
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Ответ xoms
А вообще это следствие нарушений фк Барселона, если что)
А почему такие же вопросы не задают ПСЖ и Манчестер Сити, знаешь ответ?
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Ответ Knife707
Перес и Лапорта, ломайте УЕФА. Ломайте их полностью.
ага, почти обанкротили свои клубы, гении, давайте им ещё денег))
+64
-12
+52
Ответ Real_v_dushe
Пошли бы они на о. Мэн диктатор Чиферин и его компашка. Эта новость - однозначно следствие вчерашнего решения суда и позиции Переса и Ляпорты по Суперлиге.
А вообще это следствие нарушений фк Барселона, если что)
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+35
Ждал такие новости ещё вчера
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+34
Пошли бы они на о. Мэн диктатор Чиферин и его компашка. Эта новость - однозначно следствие вчерашнего решения суда и позиции Переса и Ляпорты по Суперлиге.
+65
-34
+31
А вот и ответочка за Суперлигу.
Ювентус в прошлом году уже наказали (не думаю, что совпадение), но до Реала видимо сил ещё не хватает.
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+27
Ответ кто здесь!?
Юве простили махинации за отказ от Суперлиги. Интересно, простят ли Барсу.)
В смысле простили? Лишили очков и игры в еврокубках.
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Только стала известна информация про выигрыш в суде Суперлиги, так сразу же пошли такие новости )
Почему-то даже не удивлен )
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Примерно так же Уефа выдавил из Суперлиги Ювентус, теперь, видимо, взялись за Барсу.
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Сейчас предложат Барсе, либо выход из Суперлиги либо бан на 3 года) Какие же уефа лицемеры...
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Юве простили махинации за отказ от Суперлиги. Интересно, простят ли Барсу.)
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Фин фэйр плей в итоге свелся к сведению счетов с Барсой и полная дискредитация этой идеи по сути
Ни один шейх клуб не пострадал
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
УЕФА докопался до 1 команды , а бревно в других упорно не видит. Какие бы проблемы не были их раздули в кубе .
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Вообще УЕФА еще начиная с Платини, а особенно сейчас с Чифферином прогнившая коррупированная контора. Она уже не лечится. Поэтому проект Суперлига будет жить.
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Да да, конечно же. К барсе вопросы есть, а к псж никаких вопросов нет. Я фан реала, но блин…
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Да-да. И не перепутайте - именно за нарушения ФФП, а не за Суперлигу.
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Ответ Today I feel Qatari
УЕФА тоже умеет дергать за рычаги :)
На каждый рычаг найдëтся рычаг помощнее)
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+5
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Ну сейчас Барса в плане финансов никакую дичь не творит, а пытается свести концы с концами, начнем с этого
Ну а закончим тем, что клубом управляли люди, которые к этому его привели, и наказывать нужно по логике их, а не клуб, ибо клуб это бренд, неодушевленный предмет, который сам по себе не может являться добром или злом, а сейчас страдает именно он, а не индивиды, приведшие его к пропасти
+8
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+5
Ответ alexmixer9
А я думал это бездарное руководство в лице бармалея и Лапорты, довели клуб до ручки и пытаются на Пересе выехать
Всё это хорошо, но пусть для начала Чиферин накажет МС с ПСЖ и лишит их всего, что они получили нечестным путём. Там мошеннисчество других масштабов, чем любые проблемы Барселоны. Понятно, что страшный мошенник Лудогорец, это верх преступника в рамках УЕФА, но тем не менее.
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Ответ Игорь Новиков
Их же наказывали ещё на заре ФФП. Да, штрафы, ограничение заявки - смешные меры. Надеюсь, будут и другие. Но зачем косяки Барсы этим оправдывать - хз.
Затем что это сведение счетов и козел отпущения . Никакого по сути эти типа нарушения не волнуют
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Ответ Verhovn
На каждый рычаг найдëтся рычаг помощнее)
Подлиннее?
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Как неожиданно!!!
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это за Суперлигу, надо понимать?
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уефашная мафия в деле, кстати почему ещё нет приговора по негрейре? если там типа всё понятно...
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Ответ whxkzfq4d5
Да да, конечно же. К барсе вопросы есть, а к псж никаких вопросов нет. Я фан реала, но блин…
Лапорта не имеет доступ в вип ложу Чефферина в отличии от президента ПСЖ
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+3
Давление от Уефа началось 🤣
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+3
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