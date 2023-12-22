«Барсу» могут отстранить от ЛЧ на 2-3 года, начиная с сезона-2024/25, за нарушения ФФП. Отчеты клуба «в беспорядке» (Welt am Sonntag)
«Барселону» могут на несколько лет отстранить от Лиги чемпионов за нарушения ФФП.
«Барселоне» угрожает исключение из Лиги чемпионов, начиная с сезона-2024/25, утверждает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе.
Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.
В сентябре «Барселона» объявила о чистой прибыли в размере 304 миллионов евро. Это означало, что угроза возможных штрафных санкций, о которых, согласно информации Welt am Sonntag, говорили в клубе более года, видимо, оказалась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те продажи, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчете «Барсы» сообщалось о доходах в размере сотен миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Подобные доходы никак не влияют на оценку УЕФА.
Источники в УЕФА говорят, что финансовые отчеты «Барсы» находятся «в беспорядке». Они считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше [финансовые] потери, тем сильнее наказание», – говорят источники.
Летом УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро. Тогда палата финансового контроля УЕФА пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.
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Ювентус в прошлом году уже наказали (не думаю, что совпадение), но до Реала видимо сил ещё не хватает.
Почему-то даже не удивлен )
Ни один шейх клуб не пострадал
Ну а закончим тем, что клубом управляли люди, которые к этому его привели, и наказывать нужно по логике их, а не клуб, ибо клуб это бренд, неодушевленный предмет, который сам по себе не может являться добром или злом, а сейчас страдает именно он, а не индивиды, приведшие его к пропасти