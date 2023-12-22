«Барселону» могут на несколько лет отстранить от Лиги чемпионов за нарушения ФФП.

«Барселоне» угрожает исключение из Лиги чемпионов, начиная с сезона-2024/25, утверждает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе.

Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

В сентябре « » объявила о чистой прибыли в размере 304 миллионов евро. Это означало, что угроза возможных штрафных санкций, о которых, согласно информации Welt am Sonntag, говорили в клубе более года, видимо, оказалась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те продажи, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчете «Барсы» сообщалось о доходах в размере сотен миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Подобные доходы никак не влияют на оценку УЕФА.

Источники в УЕФА говорят, что финансовые отчеты «Барсы» находятся «в беспорядке». Они считают, что клуб могут отстранить от «на два-три года». «Чем больше [финансовые] потери, тем сильнее наказание», – говорят источники.

Летом УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро. Тогда палата финансового контроля УЕФА пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.

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