Суд Европейского союза запретил наказывать спортсменов за участие в турнирах, не санкционированных ISU

Суд ЕC постановил, что спортсмены могут участвовать в турнирах, не санкционированных ISU.

Несколько лет назад Европейский суд начал расследование по жалобе нидерландских конькобежцев Марка Тейтерта и Нилса Керстхолта.

Спортсмены хотели принять участие в коммерческом турнире «Айсдерби» в Дубае, организованном компанией из Южной Кореи, но за участие в этих соревнованиях им грозила дисквалификация от ISU, поэтому они отказались.

Призовой фонд «Айсдерби» составлял 2 млн долларов. В ISU заявляли об опасениях по поводу того, что соревнования станут целью для ставок. В итоге мероприятие так и не состоялось – не было участников.

Европейский суд заявил, что правила Международного союза конькобежцев (ISU) нарушают законодательство ЕС. «Они преследуют цель ограничить конкуренцию, в частности, в ущерб спортсменам и зрителям», – говорится в заявлении суда.

Суд постановил, что применение санкций к спортсменам за участие в соревнованиях, которые не признает ISU, является нарушением закона ЕС о конкуренции.

«Эти правила дают ISU явное преимущество перед конкурентами и оказывают неблагоприятное воздействие как на спортсменов, так и на потребителей и телеаудиторию», – заявил суд ЕС.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.