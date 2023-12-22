Суд Европейского союза запретил наказывать спортсменов за участие в турнирах, не санкционированных ISU

Теги ISU Фигурное катание

Суд ЕC постановил, что спортсмены могут участвовать в турнирах, не санкционированных ISU.

Несколько лет назад Европейский суд начал расследование по жалобе нидерландских конькобежцев Марка Тейтерта и Нилса Керстхолта.

Спортсмены хотели принять участие в коммерческом турнире «Айсдерби» в Дубае, организованном компанией из Южной Кореи, но за участие в этих соревнованиях им грозила дисквалификация от ISU, поэтому они отказались. 

Призовой фонд «Айсдерби» составлял 2 млн долларов. В ISU заявляли об опасениях по поводу того, что соревнования станут целью для ставок. В итоге мероприятие так и не состоялось – не было участников. 

Европейский суд заявил, что правила Международного союза конькобежцев (ISU) нарушают законодательство ЕС. «Они преследуют цель ограничить конкуренцию, в частности, в ущерб спортсменам и зрителям», – говорится в заявлении суда.

Суд постановил, что применение санкций к спортсменам за участие в соревнованиях, которые не признает ISU, является нарушением закона ЕС о конкуренции.

«Эти правила дают ISU явное преимущество перед конкурентами и оказывают неблагоприятное воздействие как на спортсменов, так и на потребителей и телеаудиторию», – заявил суд ЕС.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. 

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9 комментариев
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Монополия то рушится. ISU сам лишил свои турниры мирового статуса. Их междусобойчики, особенно в фк, скоро вообще будут никому не интересны.
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Отлично, велком на игры дружбы
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Спасибо Пересу за это. Лëд тронулся. Вчера уефа перестало обладать правом на монополию, сегодня isu. Дай бог и дальше процесс пойдëт
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Вовремя решение подъехало. Наши теперь должны организовывать
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Как в сказке о золотой рыбке, кто захочет всё - останется без всего
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Для России придумают исключение.
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А то, что МОК признаёт только турниры под эгидой ISU - не ограничение конкуренции?
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Они должны были бороться с добром, а не примкнуть к нему!!!
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Ответ Маргарита В Сафронова
Монополия то рушится. ISU сам лишил свои турниры мирового статуса. Их междусобойчики, особенно в фк, скоро вообще будут никому не интересны.
Марго, чё то от тебя пахнуло госдумой, Тарасовой и др. Всё у них там скоро загнётся, никому там без нас ничего не интересно и "скоро вашей Америке то кирдык" (с)..
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