НБА. «Филадельфия» сыграет с «Торонто», «Сакраменто» примет «Финикс» и другие матчи

Теги результаты Атланта Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Майами Бруклин Филадельфия Финикс Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

22 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

«Филадельфия» сыграет с «Торонто», «Сакраменто» примет «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бруклин – Денвер
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Атланта
Дата проведения
23 декабря, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Хьюстон – Даллас
Дата проведения
23 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Финикс
Дата проведения
23 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Вашингтон
Дата проведения
23 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Этот ноябрь – лучший месяц в карьере Леброна. Видно по рекордам, статистике и хлипкости «Лейкерс»

Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

Худший игрок НБА известен. Джордан Пул комично копирует Карри и выдает кошмарную статистику

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а куда все UNKNOWN пропали? я только начал к ним привыкать...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий