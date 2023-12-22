НБА. «Филадельфия» сыграет с «Торонто», «Сакраменто» примет «Финикс» и другие матчи
22 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
«Филадельфия» сыграет с «Торонто», «Сакраменто» примет «Финикс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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