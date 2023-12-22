«Интер Майами» Месси объявил о переходе Суареса

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

«Интер Майами» подтвердил трансфер Луиса Суареса.

Американский клуб объявил о переходе 36-летнего уругвайского нападающего, который присоединился в команде к бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси, Серджи Бускетсу и Жорди Альбе.

«Интер» объявил, что контракт с Суаресом рассчитан сроком до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что соглашение подпишут по схеме «1+1».

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

В 2023 году уругваец выступал за «Гремио» и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Луис Суарес играл за «Барселону» вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Осталось выкупить алвеса
+43
-6
+37
Название команды: Интер Майами
Состав команды: Барса Майами
+27
-5
+22
Ответ deadjoker
Осталось выкупить алвеса
Из тюрьмы :)
+20
-1
+19
Играть с корешами, тусоваться с мировыми селебами, жить в Майами и продвигать коммерчески привлекательный турнир на полностью забитых стадионах✅

Бегать в пустыне, с пустыми трибунами, саранчой, убыточном политпроектом чемпионате и выслуживаться перед шейхами⛔
+18
-9
+9
У Меси друзья есть, не то что у некоторых)
+9
-2
+7
лучший друг величайшего.должны зажечь
+7
-3
+4
Ответ deadjoker
Осталось выкупить алвеса
😂😂 там под залог, говорят, можно совершить этот трансфер...
+3
0
+3
ого...
плюс одна причина смотреть хотч бы обзоры игр Майами
В конце концов, старый конь борозды не портит, проверено Ракитичем и Навасом)))
+7
-4
+3
Величайший аргентинец и величайший уругваец снова воссоединились. Жгите, легенды!
+5
-3
+2
Ответ Moscwow
Просто совпадение. Лионелечка никогда не подтягивает корешей в команды и тренеров не выбирает
Ну.....Суарес ,Альба и Бускетс это конечно ослабление для великого Интер Майами.
Чертов Месси хоронит команду своими друзьями, так они бы все кубки забрали
+4
-2
+2
Интер Майами Бекхэма наверное правильно писать
+2
0
+2
Дом престарелых 🤣🤣
+5
-3
+2
удачи Луису! в каждой своей команде оставлял заметный след, уверен и здесь свои 10-20 голов положит)
+2
0
+2
Ответ Рэд Уайт
лучший друг величайшего.должны зажечь
А как же Агуэро?
+1
0
+1
Остался третий :)
+1
0
+1
можно и Пике карьеру возобновить на этом фоне - попылить пару сезонов на потеху голодным до хотдогов и зрелищ мордам
+2
-1
+1
Все друзья в сборе
+1
0
+1
Для полной комплектации и медперсонала не хватает Неймара:)
+2
-2
0
Ответ Отец Абду
Для полной комплектации и медперсонала не хватает Неймара:)
Иньеста еще не закончил)
0
0
0
Ответ AminO2
Лучший игрок прошлогоднего чемпионата мира, лучший игрок свежеиспеченного чемпионата Бразилии, два действующих чемпиона Испании в роли лидеров команды – ни один клуб мира не откажется от коллекции таких "дедушек".
😂Все отказались. Даже ПСГ не стал продлевать 😂
0
0
0
Ответ Кайрат Кырбасов
ого... плюс одна причина смотреть хотч бы обзоры игр Майами В конце концов, старый конь борозды не портит, проверено Ракитичем и Навасом)))
Этот "старый конь" признан лучшим игроком 2023 года чемпионата Бразилии - далеко не последнего турнира в Мире
0
0
0
Кто смотрел его голы за Гремио, тот знает , что Луис все еще на шедевры способен.
+3
-3
0
Ответ deadjoker
Осталось выкупить алвеса
*внести залог
0
0
0
Ответ deadjoker
Осталось выкупить алвеса
Из СИЗО трансферы маловероятны 😁
0
0
0
Ответ deadjoker
Осталось выкупить алвеса
Или подкоп сделать ему из камеры прям в Майами ))
0
0
0
Ждем Неймара
0
0
0
"Интер Майами" Бекхэма.
+1
-1
0
Ответ Жэд Кэлэд
А как же Агуэро?
к сожалению проблемы с сердцем, не позволили ему продолжить карьеру в 33 он ее завершил
0
0
0
Или как говорят у нас в Уругвае: Суарес будет снова играть вместе с Месси в Интер Суареса.
+1
-1
0
Осталось теперь ещё и Нея купить и воссоединиться MSN
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий