«Интер Майами» Месси объявил о переходе Суареса
«Интер Майами» подтвердил трансфер Луиса Суареса.
Американский клуб объявил о переходе 36-летнего уругвайского нападающего, который присоединился в команде к бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси, Серджи Бускетсу и Жорди Альбе.
«Интер» объявил, что контракт с Суаресом рассчитан сроком до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что соглашение подпишут по схеме «1+1».
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
В 2023 году уругваец выступал за «Гремио» и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.
Луис Суарес играл за «Барселону» вместе с Лионелем Месси с 2014 по 2020 год.
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Бегать в пустыне, с пустыми трибунами, саранчой, убыточном политпроектом чемпионате и выслуживаться перед шейхами⛔
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