«Интер Майами» Месси объявил о переходе Суареса

«Интер Майами» подтвердил трансфер Луиса Суареса.

Американский клуб объявил о переходе 36-летнего уругвайского нападающего, который присоединился в команде к бывшим партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси, Серджи Бускетсу и Жорди Альбе.

«Интер» объявил, что контракт с Суаресом рассчитан сроком до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что соглашение подпишут по схеме «1+1».

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

В 2023 году уругваец выступал за « » и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Срок его действующего контракта истекает 31 декабря.

Луис Суарес играл за «Барселону» вместе с с 2014 по 2020 год.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам